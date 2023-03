Cristina: “No me interesa si me van a meter presa, me interesa reconstruir un Estado democrático”

De la Redacción de Contrapoder –

La vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó este martes del III Foro Mundial de los Derechos Humanos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y, entre la diversidad de tópicos que abarcó en su discurso resaltó uno que, para muchos, deja abierta la puerta a una candidatura presidencial: “No me interesa si nos van a condenar, si me van a inhabilitar o si me van a meter presa, me interesa reconstruir un estado democrático”, señaló Cristina.

Junto a ex presidentes de la región y dirigentes que integran el Grupo de Puebla, la vicepresidenta realizó el discurso de cierre de la jornada “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, donde opinó sobre una gran variedad de temas económicos, políticos e históricos.

A su turno Cristina afirmó que la persecución del sistema judicial es uno “de los riesgos de la política”, de “cuando una decide jugar del lado de los pueblos y de las grandes mayorías nacionales”.

“Cuando uno decide jugar de un lado sabe que no es gratis, si vas con los otros y con los medios, no tenés problema, te ven rubia, alta, de ojos azules. El problema es cuando una decide jugar del lado de los pueblos y de las grandes mayorías nacionales”, subrayó.



Asimismo, acusó al sistema Judicial de no reparar en los verdaderos problemas de la sociedad argentina. “Hay profundos y numerosos segmentos de la sociedad que sufren la falta de un sistema judicial. Este neoliberalismo que finalmente desplaza al estado permite el ingreso del otro gran drama de nuestro tiempo, nuestra región, de nuestras sociedades, que es el narcotráfico”, señaló.

Y agregó, “Cuando desaparece el Estado aparece el narco que ocupa el lugar del estado. Nos quieren convencer que pelean contra el narcotráfico porque están presos chicos o mujeres que andan en el narcomenudeo, pero si tenemos que luchar contra el narcotráfico primero tenemos que desarmar el sistema financiero que es el que lava la guita del narco”.

“A ver si vamos a creer que bandas con nombres pomposos, de analfabetos, son los que arman las ingenierías para lavar los miles de millones del narco. Por favor, despabílense todos de una buena vez”, subrayó.

Finalmente, Cristina manifestó que ” es necesario recuperar un sistema judicial no solamente por lo que nos pueda pasar a dirigentes políticos, comprometidos con los intereses populares, sino también para enfrentar los dramas de nuestros tiempos que estamos viviendo, desde el narcotráfico hasta cuando vengan por nuestros recursos necesarios. Eso es necesario”.

“No me importa se me van a inhabilitar, si me van a meter presa, no me importa. Lo que me importa, fundamentalmente, es que volvamos a reconstruir un estado democrático y constitucional, en el cual las garantías que establece la constitución no sean cartón pintado”, sumó.

Y cerró: “De eso se trata volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos. Se puede hacer porque alguna vez los hicimos, porque lo hizo el peronismo en el siglo pasado y porque, además, lo hicieron también con la construcción de las patrias o de la gran patria latinoamericana durante el siglo XXI”.