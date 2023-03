La tribuna de Puebla que armó Alberto Fernández pidió “Cristina Presidenta”

Por Gabriela Pepe –

Alberto Fernández puso la sala, el ámbito y los invitados. Pero fue Cristina Fernández de Kirchner quien cerró este martes el encuentro del Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y, escoltada por una guardia fiel, se quedó con el clamor por su candidatura presidencial coreada varias veces. Sin señales sobre su futuro electoral, la vicepresidenta llamó a “volver a construir un país” como el que promovió el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno.

“Si me van a condenar, a inhabilitar, a meter presa no me importa. Tenemos que volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos. Se puede hacer, porque alguna vez lo hicimos”, dijo la exmandataria sobre el final del encuentro, mientras crecía en las butacas del CCK el canto “Cristina Presidenta”, estrofas alentadas por funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires. El hit se cantó en reiteradas oportunidades.

Sobre el escenario, la acompañaban los expresidentes Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Ernesto Samper (Colombia); el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; el exjuez español que investigó los crímenes del franquismo Baltasar Garzón; el exdiputado chileno Marco Enríquez Ominami; el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés; y Gisele Ricobom, jurista, coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) y compiladora del libro Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina. En primera fila aplaudieron el expresidente de Uruguay José Pepe Mujica y su esposa, la exsenadora Lucía Topolansky.

Cristina irrumpió en el escenario apenas después de las 20. Unos minutos antes habían ingresado, juntos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. Se sentaron cerca de ellos, en primera fila, el ministro del Interior, Wado de Pedro, el senador Mariano Recalde y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Una guardia kirchnerista fiel.

El ámbito del acto fue el encuentro organizado por el Grupo de Puebla en el marco de las actividades del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se celebra en Argentina. En julio de 2019, cuando todavía era candidato, Fernández fue uno de los fundadores del Grupo que reúne a expresidentes y representantes progresistas de 18 países. El jefe de Estado recibió este lunes a los dirigentes en la Casa Rosada y luego participó del evento de apertura del evento, también en el CCK, donde también se refirió a la persecución judicial que sufre Cristina.

Pero Fernández no estuvo en la sala durante el cierre que tuvo a su excompañera de fórmula como protagonista. La interna con la vicepresidenta hace imposible que compartan siquiera esta actividad, que estaba primero prevista para celebrarse el 12 de diciembre, pocos días después de que se conociera la sentencia en la causa Vialidad y que se suspendió porque CFK contrajo covid-19. En aquel momento, no tan lejano, se había especulado con que el Presidente y la vice coincidirían en el evento.

Aunque cerca de Fernández explicaron que fue el primer mandatario quien le propuso al Grupo de Puebla que dedicara un capítulo al lawfare y a la defensa de Cristina, esta vez no hubo ni versiones de un eventual escenario compartido. Fernández fue mencionado en diversas oportunidades por los integrantes de los paneles que precedieron en la palabra a la vicepresidenta. Incluso el mandatario recibió algunos aplausos en el auditorio, no de ella.

Fue Enríquez Ominami, también fundador y coordinador del Grupo, quien le dio la bienvenida a Cristina y le recordó que Fernández fue un “gran apoyador de este encuentro”. Lo mismo hizo después Correa, que no ahorró muestras de cariño hacia la vicepresidenta, pero también le recordó que el Presidente fue uno de los fundadores del Grupo. “Fue clave para este encuentro y siempre nos ha pedido apoyarte”, le dijo. En la sala hubo aplausos tibios y algún silbido aislado. Cristina evitó cualquier expresión. El jefe de Estado, a la misma hora, estaba en Chaco para concretar la visita que tenía prevista para la semana pasada y que suspendió debido a la dolencia que por la hernia de disco.

En el CCK, Cristina se aseguró hinchada propia. Las ausencias y presencias fueron elocuentes. Entre los integrantes del Gabinete nacional, estuvieron los ministros Jorge Taiana (Defensa), Martín Soria (Justicia), Tristán Bauer (Cultura), el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, De Pedro y Zannini. Un contingente de ADN cristinista.

En la platea también hubo fuerte presencia del gabinete de Kicillof. Además del gobernador estuvieron los ministros Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno), Alberto Sileoni (Educación), Leonardo Nardini (Infraestructura), Walter Correa (Trabajo), Julio Alak (Justicia), Estela Díaz (Mujeres (Políticas de Género y Diversidad Sexual), Larroque y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, entre otros.

También asistieron los senadores Oscar Parrilli, Matías Rodríguez y las senadoras Juliana Di Tullio, María de los Ángeles Sacnun y María Pilatti Vergara; los diputados Carlos Heller, Nicolás Rodríguez Saá, Sergio Palazzo y la diputada Paula Penacca; la senadora provincial Teresa García y los intendentes Mario Secco (Ensenada), Federico Achával (Pilar) y Fernando Espinoza (La Matanza), entre otros. En primera fila se sentaron también la legisladora que está llamada a ser la nueva secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, y el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni.

Durante casi una hora de discurso, Cristina recorrió los tiempos del kirchnerismo en el poder, revindicó a Néstor Kirchner y no hizo ninguna alusión a Fernández ni a su gobierno, aunque asintió cuando Morales reconoció que la acción del Presidente y de la vice le salvó la vida durante el golpe de Estado en Bolivia.

La vicepresidenta se refirió al lawfare como “la criminalización de la política, pero no de toda la política”, si no de aquella que tiene que ver “con la redistribución del ingreso, la movilidad social ascendente”; reivindicó el rol del Estado y llamó a defender “los recursos naturales”. “No es tarea de una persona, es tarea de una sociedad”, respondió cuando la señalaron como la persona capaz de volver a aplicar políticas de corte progresista. “Coraje y amor por la patria es lo que se necesita tener hoy y siempre”, cerró.