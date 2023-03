Palazzo: “Ayudaría bastante si Alberto tomara la decisión de no ser candidato”

De la Redacción de Contrapoder –

El kirchnerismo, continúa con su prédica en busca de revertir la decisión de la vicepresidenta de no ser candidata en estas elecciones. La campaña tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires y ramificaciones en todo el país bajo la consigna “Cristina 2023”. Para la llamada Mesa de Ensenada, uno de los grupos impulsores, “no hay Plan B”: “es lo que la gente nos pide”, “es quien mas mide, lejos, en el FdT” y “es la mejor candidata para enfrentar a los candidatos neoliberales”, insistieron.

A “doce semanas” del cierre de candidaturas, la apuesta kirchnerista también apunta a despejar otras incógnitas. El dirigente bancario y diputado Sergio Palazzo planteó que “ayudaría bastante” al Frente de Todos que Alberto Fernández “tomara la decisión de no ser candidato” en las próximas elecciones. Sostuvo que con una decisión así, el Presidente colaboraría para “reconstruir el FdT y, a partir de ahí, con tranquilidad, tomar la decisión de si es Cristina u otro el candidato del espacio”. “Yo no me quedo conforme con que haya pasado más de un mes de la reunión y no hayamos hecho ningún acto útil tratando proseguir con esa mesa de diálogo”, señaló el diputado sobre la Mesa Nacional del FdT a la que convocó el Presidente en la sede nacional del PJ.