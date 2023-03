Rusia advirtió que la detención de Putin en el extranjero sería una declaración de “guerra”

De la Redacción de Contrapoder –

La semana pasada, la Corte Penal Internacional (CPI), emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras imputarlo por la presunto “deportación” de niños en el marco de la guerra en Ucrania. Moscú rechazó la decisión del tribunal internacional -apenas la segunda contra un mandatario en funciones y la primera contra el jefe de Estado de una potencia- y ahora, el ex presidente y ex primer ministro ruso Dmitri Medvedev advirtió que cualquier país que quiera ejecutar la orden de detención en su territorio será considerado como una declaración de “guerra” contra Rusia.

“Imaginemos la situación (…) El jefe de Estado de una potencia nuclear va, digamos, a Alemania, y es detenido. ¿Qué es eso? Una declaración de guerra contra Rusia”, advirtió Medvedev, actual número dos del Consejo de Seguridad ruso. Si eso ocurre, “todas nuestras capacidades, como misiles y otros, se dirigirán contra el Bundestag (el parlamento alemán), la oficina del canciller y así sucesivamente”, añadió Medvedev.

Para el Gobierno ruso, la CPI, cuya jurisdicción Moscú no reconoce, está actuando como aliado de Ucrania y le restó importancia a la decisión del tribunal. Apenas unos días después de tomar la decisión de emitir la orden de detención, la CPI, con sede en La Haya, anunció también que abrirá una representación oficial en territorio de Ucrania, país que recientemente firmó un acuerdo con la corte. Kiev no reconoce formalmente a la CPI porque no firmó el Estatuto de Roma, pero, desde que comenzó la guerra, suele apelar a la Fiscalía de ese tribunal.

“El fiscal general de Ucrania, Andréi Kostin, firmó este jueves en La Haya con el secretario de la Corte Penal Internacional, Peter Lewis, el acuerdo sobre la apertura de una representación de la CPI en Ucrania”, informó un comunicado publicado en Telegram. El funcionario calificó esta firma como un “paso adelante para garantizar que se lleva ante la justicia a aquellos responsables de cometer crímenes a nivel internacional”. “Esto es solo el comienzo, pero un comienzo fuerte. Estoy convencido de que no pararemos hasta lograr que los responsables de cometer crímenes de guerra en Ucrania sean juzgados”, aseveró Kostin antes de puntualizar que esto incluye a líderes políticos del “régimen criminal de Rusia”, según la agencia de noticias Europa Press.

Kiev fue de hecho quien presentó la denuncia contra Putin por la presunta “deportación forzada” de menores desde la regiones ocupadas hacia su territorio. Según esta denuncia, más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la ofensiva hace poco más de un año, desde zonas donde aún hay fuertes combates, y muchos habrían sido trasladados a instituciones y casas de acogida, según la agencia de noticias AFP.