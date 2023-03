Rossi: “Nos falta una política de precios y de ingresos”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó este jueves que al Gobierno le “falta una política de precios y de ingresos”, y aseguró que “con PASO o con lista única” el oficialismo logrará “ser competitivo en las elecciones”.

En diálogo con Navarro 2023 por El Destape Radio, Rossi se refirió a la presentación que brindó el jueves en Diputados, donde respondió preguntas sobre la economía y otros temas, y dijo que cumplió “con la función institucional, pudimos explicitar algunos aspectos relevantes de la gestión”.

“Hay una oposición a la que le gusta decir lo que quiere decir, pero no quiere escuchar lo que no quiere escuchar. Cuando algo no les queda cómodo, empiezan las críticas”, expresó al respecto, y sostuvo: “No voy a la Cámara de Diputados para ser complaciente”.

“Estamos esperando que la presidenta del mayor partido opositor condene el atentado a la vicepresidenta de la Nación”, agregó, por otra parte, en referencia a que Patricia Bullrich nunca repudió explícitamente el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Respecto al panorama del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023, Rossi afirmó: “Soy optimista. Con PASO o con lista única vamos a lograr el mejor escenario para ser competitivo en estas elecciones”.

La situación económica y los problemas de la gestión

Por otra parte, respecto a las dificultades en la gestión, el jefe de Gabinete señaló: “Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar las condiciones de la gestión que mejore la vida de los argentinos”.

“Tenemos que encontrar un diálogo sincero con los argentinos”, añadió, y recordó que “en la Argentina convergen cuatro crisis: la pandemia, la sequía, la guerra y el acuerdo con el FMI. A pesar de esas crisis tenemos elementos positivos para mostrar”.

De cualquier modo, en el marco de la aceleración de la inflación en los últimos meses, reconoció que al Gobierno le “falta una política de precios y de ingresos”.

Aun así, señaló que “heredamos problemas de la gestión de Macri. Algunos lo resolvimos, otros nos faltan”, y remarcó que “la inflación no pasó de 0 a 100. Los problemas de la Argentina se generaron del 2015 al 2019”.

Al respecto, recordó también que “Macri decía que el problema de la inflación lo resolvía en 5 minutos. En 5 minutos solo se puede tomar un té”, por lo que consideró que el expresidente de Cambiemos “habla con un grado de infantilismo”. “Nadie puede creer que los que generaron los problemas van a ser quien los resuelva”, cerró.