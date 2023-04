Ascúa abrió el año legislativo con fuertes reclamos al Gobierno provincial

De la Redacción de Contrapoder

Tras una breve presentación realizada por la presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Fernández, el intendente Martín Ascúa dejó inaugurado este sábado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. El tradicional discurso del “estado del Estado”, tuvo en esta oportunidad mucho contenido político, y Ascúa hizo fuertes reclamos al Gobierno provincial conducido por Gustavo Valdés, principalmente por no permitir que la provincia y el municipio puedan trabajar juntos por el bien común.

El jefe comunal hizo un exhaustivo raconto de las obras públicas y las políticas en todas las áreas del Gobierno. Además, realizó un análisis detallado de la inversión del gobierno nacional, no solo en nuestra ciudad, sino también en otras localidades la provincia de Corrientes.

En cuanto a las obras públicas, Ascúa anunció la construcción de 50 cuadras de cordón cuneta y alumbrado, además de diversos trabajos de pavimentación y adoquinado. También confirmó la construcción de dos nuevas piletas en el Parque de Turismo “Juan Domingo Perón”, baños en el sambódromo municipal, y la pavimentación de la avenida Gaucho Gil. Finalmente, confirmó el saneamiento integral y construcción del “Parque Lineal del Arroyo Esperanza, una obra inmensa, que se llevará a cabo con fondos nacionales, por un monto de 3 mil millones de pesos.

La inacción del Invico, el abandono del Aeropuerto, la política salarial de Valdés y el veto a la participación del municipio en el desarrollo del Parque industrial fueron algunos de los ejes del reclamo de parte del intendente hacia el Gobernador por su negativa a dejar las banderas políticas a un lado y negarse sistemáticamente a trabajar en conjunto con el municipio peronista.

El intendente puso el foco en la falta de respuesta por parte del Estado provincial en áreas que son de su exclusiva competencia, y que ante la inacción del Gobierno de Valdés el municipio debe distraer personal y recursos para satisfacer las necesidades de los libreños: “Durante todo este balance de gestión que presenté, he detallado todos y cada uno de los esfuerzos que hacemos para dar respuesta a demandas elementales de nuestros vecinos: Seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo, agua potable, cloaca, entre otras cosas. Todas y cada una de estas áreas, son de competencia provincial, es decir, es el gobierno de la provincia de Corrientes el que tiene que dar solución a estas temáticas. Podríamos quedarnos de brazos cruzados y tirar la pelota afuera, conformarnos con el discurso fácil de que no es nuestra responsabilidad y listo, pero no, nosotros salimos a dar respuesta a las demandas de los libreños”, expresó Ascúa en clara alusión a la discriminación que sufre Paso de los Libres solamente por no responder ideológicamente al partido del Gobernador.

DISCURSO DE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2023

SABADO 1ERO DE ABRIL DE 2023

Señor viceintendente, Marcelo Cuevas, señora presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Adriana Fernández, concejales, autoridades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, miembros del gabinete de gobierno municipal, autoridades civiles y eclesiásticas: Muy buenos días.

Conforme lo establece el artículo 35 de nuestra Carta Orgánica venimos, desde el Poder Ejecutivo Municipal, a dar apertura del período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paso de los Libres 2023.

Primeramente, quiero agradecer a este Honorable Concejo Deliberante de Paso de los Libres por recibirme una vez más mientras transito mi sexto año de gestión. En este año tan especial para el pueblo argentino, me parece elemental que entre todos los libreños, desde el rol que sea necesario, continuemos trabajando codo a codo, unidos como ciudadanos, el fortalecimiento de nuestro Sistema Democrático y todo lo que conlleva.

Sin dudas, hemos transitado tiempos difíciles en estos 6 años que llevamos como Gobierno, atravesamos un desastre natural que destruyó gran parte de la infraestructura de nuestra ciudad y ni hablar de la pandemia del Coronavirus, algo que hemos logrado superar también como libreños, juntos y unidos.

Fuimos capaces de superar esas adversidades que nos pusieron condiciones de extrema complejidad. Por eso, al ingresar en mi sexto año de mandato iniciado en Diciembre de 2017, veo necesario y oportuno trazar balances. Los libreños tienen el derecho de saber qué hicimos, por qué lo hicimos y qué nos proponemos seguir haciendo.

Primero y antes que nada, me parece trascendental que todos comprendamos la situación en la que nos encontramos como ciudad y el contexto histórico que estamos atravesando los libreños. Hace un tiempo, venimos sentando las bases para el crecimiento exponencial de Paso de los Libres y que nos permitirá seguir avanzando a paso firme y decidido hacia la transformación profunda de nuestro pueblo.

DESARROLLO ECONOMICO

En materia de Desarrollo Económico, específicamente en la elaboración de políticas de empleo, trabajamos codo a codo con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Nación y con los empresarios de la ciudad.

Quiero detenerme brevemente en este tópico. Siempre lo dije y lo reafirmo acá ante ustedes: Necesitamos que el compromiso y el trabajo para tener una ciudad mejor sea de todos y nos incluya a todos. Por eso, me pone muy contento saber que contamos con el apoyo, el acompañamiento y el compromiso de las empresas privadas de la ciudad. Nosotros diseñamos y desarrollamos políticas para mejorar la producción desde una perspectiva estrictamente económica, y esa mejora productiva se traduce directamente en trabajo, que es el eje normalizador de toda vida y de la familia. Creemos en el trabajo, apostamos por el trabajo y seguiremos diseñando políticas para crear más fuentes de trabajo.

Volviendo al desarrollo económico de la ciudad, durante el 2022 ejecutamos diferentes actividades desde la Oficina de Empleo de nuestro Municipio, que se dividieron en diferentes realidades socioeconómicas, por eso, avanzamos con los siguientes servicios:

Servicio de Orientación Laboral y Apoyo a la Empleabilidad:

Son tres cursos, Curso de Introducción al trabajo, Club de empleo Joven y Curso de Apoyo a la Empleabilidad e Integración Social.

Servicio de Entrenamiento al Trabajo y Programa de Inserción laboral en el cual los beneficiarios realizan pasantías en ámbitos laborales, con posibilidad de ser contratados en empleos de calidad por las empresas que acompañan en el entrenamiento.

Servicio de apoyo a la empleabilidad a personas con discapacidad, capacitación y entrenamientos en ámbitos laborales.

Capacitación en la formación Profesional a través de cursos de oficios en sectores de mayor demanda laboral (hotelera, comercial y producción alimenticia) y la Alfabetización digital.

Apoyo a la Microempresa: a través de capacitación en gestión empresarial y financiamiento para la compra de insumos, maquinarias y herramientas para el proyecto productivo a micro emprendedores locales.

En el último mes, iniciamos 10 cursos de Introducción al Trabajo, finalizamos 8 cursos de apoyo a la empleabilidad e integración social, entregando sus respectivos certificados, abrimos el curso de alfabetización digital y marketing, entre otras actividades.

En materia de infraestructura para garantizar el acceso a todos los postulantes de estos programas y servicios, inauguramos el aula informática, que está emplazada en el ex Mercado Municipal. El aula cuenta con 10 computadoras de escritorio, un cañón proyector y una impresora multifunción.

Para este 2023, en materia de empleo, presentamos ante la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo una propuesta que fue aprobada con el objetivo de dictar un curso de Alfabetización Digital, cuyo financiamiento está destinado al pago de honorarios del capacitador y compra de equipamiento para el dictado del mismo.

Presentaremos un nuevo proyecto llamado “Curso de Gestión Empresarial”, el cual ya tiene 100 personas en lista de espera; también presentaremos el proyecto promover y convocaremos a aquellos interesados en participar de los cursos 4.0 que comenzarán en este mes. Brindaremos capacitaciones en conjunto con las empresas, entre otras actividades.

En materia de Economía Social y Popular, asistimos a vecinos, productores e instituciones que requerían la perforación para contar con servicio de agua potable; adherimos a la red de Municipios Cooperativos; adquirimos un vehículo apto para el sector rural; articulamos con el Gobierno Nacional programas que benefician a sectores vulnerables, emprendedores y agricultores familiares; inscribimos al Registro Nacional de Agricultura Familiar; asistimos en la inscripción, registro y otorgamiento de la licencia para Pescadores Artesanales de Subsistencia.

También preparamos el suelo para cultivos, entregamos semillas por temporada, tierra para la elaboración de ladrillos, entre otras acciones de importancia para este sector de la economía.

Medio Ambiente

Realizamos el ecocanje, este programa que busca reciclar y avanzar en la forestación de la ciudad. Esta acción se lleva a cabo cada dos semanas con un cronograma establecido que recorre los más de 65 barrios de la ciudad.

También, creamos el programa de recuperadores urbanos y brindaremos junto próximamente inauguraremos la oficina de la DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.-

También, quiero aprovechar en este marco para anunciar que crearemos la Reserva Natural de Paso de los Libres, que estará ubicada en 5ta sección Palmar, específicamente en territorios fiscales conocidos popularmente como “El arenal” o el “Cocal”. En este lugar, existen miles de ejemplares de “Butia Noblickii”, conocida como la Palmera de Bonpland, en honor al sabio francés. Ya hemos solicitado el terreno a la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) y la misma se encuentra en proceso de aprobación. A su vez, mantenemos reuniones con Parques Nacional y el Ministerio de Defensa con el objetivo de crear la primera Reserva Natural de la Defensa.

Recolectamos y acopiamos más de 18 toneladas de residuos patológicos durante todo el 2022, evitando así infecciones típicas del contacto con este tipo de desecho. La recolección se realiza a través de un vehículo especialmente adaptado para este fin, que se encarga de recolectar los residuos en diferentes centros que manipulan estos desechos. Los mismos se depositan en la cámara de frío, donde se almacenan hasta su tratamiento a través de pirólisis.

Turismo.-

En materia turística, realizamos durante el 2022 las siguientes actividades:

Puesta en funcionamiento de la oficina de informes ubicada en el Puente Internacional, operativa de lunes a viernes de 7 a 13hs.

Creación de base de datos actualizada de los rubros referentes del área.

Jornada de capacitación de alto impacto con certificación oficial de UTHGRA – Se realizaron dos cursos: Concientización turística y Mozo y Camareros en tres días intensivos con más de 120 participantes. Al finalizar la jornada se realizó una encuesta de satisfacción y los resultados fueron totalmente favorables tanto para las capacitaciones como para la organización del evento.

Desarrollo circuito turístico/histórico.

Gestión de sellos turísticos provinciales y nacionales.

Auspicio y organización: 1era expo Frontera Malbec.

Producción videos turísticos-culturales para el programa “Destino Corrientes” – Munired.

Creación red de contactos provinciales y nacionales para la difusión de eventos.

Organización XXIV ed. Festival Internacional del Guiso – Llevado a cabo los días 28 y 29 de agosto donde se evidenció una alta tasa de participación en relación a ediciones anteriores con más de 80 competidores y más de 200 stands de venta tanto nacionales como internacionales. Asimismo, durante los dos días de festival contamos con la participación de reconocidos grupos musicales y culturales tales como Bocha Sheridan y Los de Imaguaré donde hubo más de 20 mil espectadores. Vale resaltar que las repercusiones del evento fueron 100% favorables.

Re lanzamiento del programa “Conociendo mi Ciudad” destinado a escuelas y colegios.

Encuesta de satisfacción turística en puntos estratégicos de la ciudad.

Organización de la 5° edición del BLACK FRIDAY.

Actividades con Kayaks, los días sábados, en la Laguna Mansa.

Durante el 2023, trazamos los siguientes objetivos a realizar:

Intervenir los principales accesos a la ciudad con información, asistencia pertinente y señalización.

Desarrollo de atractivos turísticos de la ciudad.

Diseño y ejecución del mapa turístico de la ciudad.

Capacitación del personal.

Desarrollo comunicación institucional en garitas de colectivos y bicisendas.

Acompañamiento y difusión de eventos locales.

Capacitaciones en rubros gastronómico y hotelero.

VIVIENDAS.-

En cuanto a viviendas, avanzamos en el relevamiento junto a la SISU ( Secretaria de Integración Socio Urbana) de familias que residen en Barrios Vulnerables ( 13 en total) para hacer entrega de Certificados de Viviendas.

Profundizamos las Obras Tempranas y Ejecutivas (Cordón cuneta; conexión cloacal; veredas; luminarias; agua y enripiado) en los barrios Luján EJECUTADA POR 70 MILLONES, A EJECUTAR POR 210 MILLONES

A EJECUTAR POR 60 MILLONES

Quiero detenerme aquí para destacar otro gran logro de nuestra gestión y tiene que ver con la construcción de viviendas.

Gracias a la visión federal de nuestro gobierno nacional, hemos logrado que, inclusive en este preciso momento, sí estemos poniendo ladrillos, cientos, miles de ellos, para construir casas, esas casas que tanta falta le hacen a los libreños.

Estamos construyendo 119 viviendas a través del programa ProCreAr en la chacra 202 en el Complejo Habitacional, Administrativo y Cultural “Lomas Valentinas”. El proyecto incluye la construcción de viviendas unifamiliares, dúplex y departamentos; 6 viviendas de 45 m2 de un dormitorio, 111 de 65 m2 de dos dormitorios y 2 de 65 m2 de dos dormitorios, aptos para movilidad reducida. El predio “Lomas Valentinas” tendrá un total de 7929 m2 de construcción, divididos en sectores 1 y 2.

Las obras de infraestructura incluyen cloacas, pavimentación, iluminación, arbolado, red eléctrica y red de agua potable. Además, se están llevando a cabo trabajos hídricos y se construirá una nueva red de agua potable y una estación transformadora para el suministro eléctrico.

Las obras de accesibilidad incluyen la pavimentación de calles internas y la extensión de avenida Restituto Ortíz hasta calle Maestro Melogno, con su respectivo parterre central. También se iluminará el área con alumbrado público de tecnología LED y se parquizará con árboles autóctonos. El presupuesto total es de 2.500 millones de pesos.

RELLENO 40 MILLONES

EDUCACIÓN

En materia de educación, ya comenzamos a ver los primeros frutos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, que inauguramos el 7 de abril de 2021.

En esta escuela se forman libreños en cursos de repostería, acompañante gerontológico, maquillaje profesional, corte y confección, manualidades, peluquería, fotografía, masajes, montador electricista domiciliario, instalador y reparador de equipos de refrigeración, embellecedor de manos y pies, guitarra, acordeón, canto, bajo, teclado y percusión.

En estos dos años que transcurrieron, se egresaron 500 alumnos y en este 2023 se inscribieron 900 personas.

En el Centro Municipal de Estudios Universitarios y Terciarios, ofrecemos carreras gratuitas y becadas, con el objetivo de que los libreños no emigren para estudiar, sino que lo puedan hacer acá, cerca de sus familias, sus amigos, su entorno, su ciudad.

Por eso, ofrecemos 12 carreras universitarias. Nuestra oferta son las Tecnicaturas en Gestión Ambiental; en Intervención Socio-Comunitaria; en Política, Gestión y Comunicación; en Acompañamiento Terapéutico; en Higiene y Seguridad y en Videojuegos. También, ofrecemos las Licenciaturas en Sociología; en Gerencia de Empresas; en Periodismo; en Diseño Digital; en Relaciones Públicas y Martillero y Corredor Público.

Para lograr esto, hemos firmado convenios con la Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad del Este de la Plata, Universidad de la Cuenca del Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente, estamos trabajando arduamente para concretar la firma de convenios marco de cooperación con la Universidad Federal do Pampa (UNIPAMPA) de la República Federativa del Brasil.

En materia de intervención comunitaria durante el 2022 desarrollamos charlas destinadas a mujeres, género y diversidades. Realizamos operativos oftalmológicos que tienen por objetivo la entrega de lentes a muy bajo costo.

En materia de Participación Ciudadana, durante 2022 llevamos 7 (siete) comisiones formalizadas, lo que va del año actual 2023 llevamos otras 7 (siete) más, y con reuniones iniciadas para conformar otras futuras. También se continúa con asesoramiento legal gratuito a personas en situación de vulnerabilidad, habiéndo concretado la atención a 178 vecinos de nuestra ciudad.

Seguimos llevando a los barrios diferentes soluciones que se detectan en las distintas visitas en territorio. Asimismo se han creado sub-comisiones para el cuidado y mantenimiento de las perforaciones de agua Comunitaria Municipal.

Hasta el momento son 16 perforaciones de agua comunitaria a vecinos de distintos lugares de nuestra ciudad que no contaban con agua potable.

Seguiremos solucionando problemas de seguridad, estableciendo alarmas, problemas de iluminación y servicios básicos de la comunidad trabajando junto con los vecinos.

En materia de Seguridad, instalamos 18 alarmas vecinales en 18 diferentes barrios de la ciudad y continuaremos profundizando los avances en este sistema que permite que los libreños nos sintamos mucho más seguros.

En 2022, la Secretaría de Seguridad respondió y accionó activaciones del sistema que variaron en sus motivos, desde avisos sobre la comisión de delitos, como así también pedido de auxilio por emergencias médicas o ígneas.

ACCIÓN SOCIAL

En materia de Acción Social, diseñamos y ejecutamos políticas que responden a un solo objetivo: Superar la vulnerabilidad social a través de la intervención deliberada del Estado con el objetivo de crear las condiciones óptimas de bienestar para nuestros vecinos. Queremos que todos los libreños puedan vivir mejor.

Por eso, desde la Dirección de Asistencia Social asistimos con 36 comedores y 19 merenderos en distintas zonas de nuestra ciudad, distribuyendo un total de 40 mil viandas al mes, teniendo en cuenta que cada comedor cocina dos o tres veces a la semana.

Una vez por semana se realizan operativos integrales en comedores a través de la Dirección de Asistencia Social, Salud y Bromatología para acercar prestaciones y servicios, a fin que los vecinos puedan acceder de manera gratuita a servicios de salud, vacunación de calendario, de bromatología y trámites a través de la oficina consejo consultivo, tales como: asesoramiento jubilados sin aporte, consulta de expediente, trámites online y turno para ANSES, clave de seguridad social, actualización de datos, becas Progresar, Egresar, entre otros. Cuyo objetivo principal es poder llegar con el ESTADO a todos los rincones de nuestra ciudad.

En la Dirección de Promoción Comunitaria con el programa municipal “mejoramiento habitacional” se realizan visitas técnicas que permiten identificar el diagnóstico de la situación para brindar posibles soluciones en lo habitacional, más de 500 familias por año son beneficiarias con el programa, cuyo objetivo es la erradicación de la casilla de madera y poder dar respuesta de manera inmediata a la problemática habitacional.

La Dirección de la mujer género y diversidad; está compuesta de profesionales idóneos en la materia para atender, asesorar, asistir y contener a las personas en la situación de violencia de género, como ser un gabinete interdisciplinario compuesto por psicólogas y abogadas quienes realizan de forma gratuita las atenciones personalizadas para atender a las demandas de las personas que requieran de este servicio. ACTUALMENTE MÁS DE 300 MUJERES SON ATENDIDAS POR LAS PSICÓLOGAS DEL ÁREAS DE MANERA GRATUITA. En lo que va desde que la dirección de la Mujer ha comenzado con la realización del Programa Acompañar se han realizado la suma de 1457 casos enviados y aprobados o en vía de aprobación por el Ministerio de la Mujer, Equidad y Género de Nación, ese número solo en el año 2022. De la misma manera se han recepcionado oficios enviados por el Juzgado de familia local en los cuales el Gabinete Interdisciplinario ha tomado Intervención en asistencia Psicológica como así también en asesoramiento legal 45 casos en los que se asistió a mujeres y disidencias en situación de violencia, acompañando a varias de ellas a radicar denuncias en la comisaría de la Mujer y el Menor, contando en la actualidad con la suma de 122 expedientes en los cuales se solicitaron asistencia e intervención.

En la Dirección de Juventud, desde el inicio de la gestión se brindó el Boleto Estudiantil Gratuito que es un beneficio educativo que el municipio brinda para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel primario, secundario, y terciario. Este beneficio tuvo ciertas modificaciones como ser la quita de los límites a las distancia para que más chicos puedan acceder a los mismos y también en nuestra gestión se dejó de pedir el certificado de pobreza para poder acceder a dicho beneficio.

Beneficiarios del boleto estudiantil gratuito: 3.000 estudiantes, con 40 boletos por mes. Un total de 1.200.000 entregados por año.

Más y mejor espacio para los Jóvenes: El Municipio de Paso de los Libres remodeló y amplió el edificio de la Dirección de Juventud construyendo un salón de usos múltiples, baños y galerías. Con el objetivo de contener a jóvenes libreños y brindarles un espacio para actividades culturales como teatro, recitales, microcine y exposiciones. Ahí también instalamos Punto Digital, es un espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Los Puntos Digitales son espacios de conocimiento, participación y entretenimiento, que están presentes en todo el país.

En el Centro Comunitario ubicado en Plaza Bicentenario del Barrio Caá-Guazú. Financiado con presupuesto municipal y a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se remodeló y puso en valor el SUM ubicado en dicha plaza. Inaugurado con equipamiento y amoblamiento nuevo contamos con: 16 maquinas de coser semi profesional, una sala con juegos didácticos, playstation, televisión, computadoras y notebook, un salón para realizar diferentes actividades, una cocina, hedera, elementos para realizar talleres, equipamiento para gimnasia adaptada para niños y adultos, instrumentos musicales, entre otros.

DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA E INCLUSIVA EL CENTRO COMUNITARIO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA PARTICIPACION E INTEGRACION DE LOS VECINOS DE PASO DE LOS LIBRES DONDE SE SIENTAN CONTENIDOS Y VALORADOS POR EL MUNICIPIO.

Contamos con una psicopedagoga y abogada atendiendo consultas.

Se realizan las siguientes actividades:

Para Adultos

Taller de manualidades

Taller de costura

Taller de cocina

Para las infancias y adolescentes

Taller de dibujo

Taller Narrativa Creativa para niños y adolescentes

Taller de Música

Oficina de Adultos Mayores

Los adultos mayores, sus núcleos familiares y sus organizaciones son sujetos de pleno derecho, y por lo tanto, protagonistas de las políticas sociales de la Secretaría de Acción Social. Dichas políticas se orientan a fortalecer la identidad individual y colectiva de estos actores sociales promoviendo su participación social y desarrollo integral. En pos de un envejecimiento digno y activo. En este sentido, la Oficina de la Tercera Edad planificar y ejecutar programas específicos de promoción, protección e integración social de los adultos mayores, organizados en torno a las siguientes líneas de acción:

Programa Acompañamiento Integral al Adulto Mayor

Asesoramiento y acompañamiento realización de trámites.

Tramitar turnos médicos.

Contamos con Enfermera profesional en todas las actividades.

Programa Adultos Mayores bien activos

Busca contribuir a su bienestar, a través del ejercicio físico, estimulación cognitiva y acompañamiento psicoafectivo. Todas las actividades son realizadas por profesionales en el área.

Actividad física (gimnasia personalizada)

Atención psicológica gratuita (Adultos a partir de 45 años).

Terapia Holística (reiki).

Talleres recreativos

Junto al PAMI desarrollamos en nuestra pileta municipal la colonia recreativa, en donde más de 50 beneficiarios pudieron realizar actividades físicas de manera gratuita.

SALUD

En materia de Salud, avanzamos con el objetivo único de garantizar la gratuidad y la universalidad de este derecho. Por ello, a través del Programa Remediar entregamos medicamentos gratuitos a todos los libreños que se acercan a solicitarlo, cumpliendo los requisitos administrativos.

A través del programa Crecer Mejor se atienden niños desde los 6 meses hasta los 7 años de edad, brindándoles atención médica, nutricional, análisis de laboratorio y entrega de leche durante a 103 niños, durante el periodo 2022.

Desde el Programa Nutriendo Hábitos trabajamos en forma conjunta con el programa crecer mejor y ampliamos la edad de niños en atenciones llegando esta misma a los 13 años.

Dentro del Plan Nacer se han realizado atenciones médicas tanto a embarazadas como recién nacidos y a personas sin cobertura, brindándoles las registraciones pertinentes para ingresarlas a dicho sistema. En forma continua se brinda capacitación al personal de los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud.

El Programa Municipal H.I.V. Tiene a su cargo 80 pacientes empadronados, quienes reciben medicación mensual y análisis. Convirtiéndose Paso de los Libres en el único Municipio que lleva a cargo este trabajo.

En el Programa de Celíacos se registran 40 personas empadronadas, quienes reciben módulos de Mercaderías apta para dicha patología. Se dictaron talleres de Nutrición junto a nuestros licenciados.

El Programa de Superintendencia de Salud misma funciona en oficinas de nuestra Secretaria, brindando asesoramiento sobre diferentes obras sociales, despejando dudas y realizando cualquier tipo de consulta sobre las mismas.

Realizamos 185.274 atenciones en nuestros 12 Centros de Atención Primaria de Salud. Inoculamos 32.462 vacunas a través del Vacunatorio Central Municipal y del Vacunatorio Móvil.

Atendimos a 6203 pacientes en el Centro Odontológico Municipal y entregamos 127 prótesis completamente gratuitas.

GOBIERNO

En materia general de Gobierno, se realizó la puesta en valor de la plaza Independencia que consistió en colocación de baldosas graníticas, instalación de bancos con mano de obra local, iluminación, creación de playón de usos múltiples y adaptación del espacio para personas con discapacidad: rampas en las cuatros esquinas, rampas con barandas en las paradas de colectivos, baldosas podotáctiles alrededor del borde de las veredas con color diferencial.

30 MILLONES

En desarrollo de infraestructura turística en la ciudad de Paso de los Libres, con muchísima felicidad comparto con ustedes que recuperamos y pusimos en valor nuestra Laguna Mansa, creando un nuevo Balneario Municipal.

En la laguna, un sector de la ciudad que no recibía obras desde hace décadas, se realizó desmonte parcial, se abrieron nuevos caminos, desarrollamos tareas de arenado y esparcimiento, construimos baños y un muelle de madera como mirador. 40 millones de pesos

Tenemos proyectado este año seguir remodelando y modernizando la Plaza San Martín.

En el parque de turismo Juan Domingo Perón, realizamos mantenimiento de calles, alambrado perimetral, remodelación en el comedor, piletas, construcción de baños para las piletas y casilla para entrada principal.

En el año 2022 asistimos a más de 100 consumidores en reclamos frente a diferentes instituciones como ser: DPEC, AGUAS DE CORRIENTES, BANCO DE CORRIENTES, PLANES DE AHORRO, SUPERMERCADOS y SEGUROS.

Tramitamos 9 denuncias frente a la oficina de Defensa al Consumidor de la Nación, además, realizamos mediaciones y conciliaciones con las empresas. Utilizamos las herramientas que nos brinda Nación, quien nos designa una mediadora mediante zoom a fin de llegar a un acuerdo entre las partes.

Sobre los derechos del personal municipal, logramos un acuerdo histórico con los compañeros empleados municipales y me parece importante contextualizar un par de hechos que son de trascendental importancia para nosotros.

Por sexto año consecutivo, convocamos a paritarias abiertas a todos los representantes sindicales de nuestros compañeros empleados municipales, inclusive aquellos que no tienen afiliación sindical y se denominan “autoconvocados”. En nuestra mesa de relaciones laborales todos tienen lugar y discutimos franca y sinceramente las mejoras que necesitan todos los agentes de la Administración Pública Municipal. Nos gusta hacer así las cosas, con todos y para todos. Quedaron atrás los tiempos de las negociaciones a puertas cerradas, sin representación y sin escuchar la voz de los empleados.

Días atrás anunciamos un aumento del 73.45% al salario neto del empleado municipal y ayer abonamos estos salarios. La inflación en lo que va del año (enero, febrero y marzo) es de 18,9%.-

Si tomamos un período interanual a modo de ejemplo, de Marzo de 2022 a Marzo de 2023, el incremento del Sueldo Básico de los compañeros municipales tuvo un aumento de 95.26%.

En tanto el aumento neto en este mismo período, representa un 130.15%, muy por encima de la inflación interanual de esos doce meses seleccionados que fue de 102,5% . En julio, nos vamos a volver a juntar con todos, con el objetivo de revisar las cláusulas de este acuerdo, analizar la evolución de la inflación y realizar nuevas mejoras al salario de los compañeros empleados municipales.

Desde Defensa Civil, realizamos el seguimiento y ejecutamos los protocolos de acción según las emergencias que transitamos como comunidad. Trabajamos codo a codo con Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales con el objetivo de cuidar a nuestra población en esos momentos de extrema angustia.

En 2022, hemos transitado por tres inundaciones extraordinarias ocasionadas por las crecientes del río Uruguay. Las lluvias en la alta cuenta de nuestro maravilloso río, ocasionó que la represa Foz do Chapecó de la hermana República Federativa del Brasil vierta 4 o 5 veces más del caudal normal de metros cúbicos de agua por segundo.

Evacuamos, asistimos y estuvimos presentes para todas las familias ribereñas que debían dejar su hogar ante la llegada de las aguas de nuestro río. Estamos para esos libreños antes, durante y después de la emergencia.

En materia de incendios, todo el aparato municipal se movilizó para asistir en los incendios de 5ta sección Palmar que fueron voraces. Dispusimos de personal, vehículos, vehículos pesados, logística, cisternas, retroexcavadoras y toda maquinaria que solicitaba el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres.

Asistimos a 12 familias que perdieron todo por causa de los incendios, entregamos mercaderías, ropas, y obviamente, que realizamos nuevamente viviendas para que prontamente regresen a su domicilio.

Estuvimos, estamos y estaremos presentes en cada emergencia, porque para eso está el Estado, para proteger al pueblo.

Continuando con las acciones en materia general de Gobierno, desde la Oficina de Emisión de Licencia Nacional de Conducir, en el 2022 hemos otorgado 7.000 licencias entre renovación y nuevas altas, realizando también más de 15.000 atenciones durante todo este período.

En cuanto a comercio, realizamos la habilitación comercial de 136 nuevos comercios y autorizamos la realización de 310 eventos.

DEPORTE

En la faz deportiva, estamos muy orgullosos por los logros alcanzados. Finalizamos el 2022 con más de 1000 personas que pasan diariamente por nuestro Centro Deportivo y Cultural “Diego Armando Maradona”, realizando más de 25 disciplinas deportivas de manera gratuita para todos los libreños, donde también abrimos las puertas a las instituciones educativas para la realización de sus clases de educación física.

Voley, voley de playa, fútbol, futsal, fútbol 11 femenino, futsal femenino, hockey, natación, CrossFit, handball, boxeo, taekwondo, kayak, básquet, tenis, zumba, aerobics ajedrez, gimnasia para adultos mayores, yoga,

Acompañamos a nuestros distintos atletas deportivos con la ayuda económica desde la realización y logística de los distintos eventos que se desarrollaron, como el traslado y becas a deportistas destacados a nivel mundial, nacional y provincial.

Logramos instalar equipos en ligas deportivas representadas por la Dirección de Deportes por primera vez.

Se llevó a cabo de manera exitosa la etapa local de los juegos correntinos, recibiendo a nuestros visitantes con refrigerio e instalaciones en condiciones reglamentarias para la realización de estos. Como también el acompañamiento en la etapa zonal, traslado e indumentaria deportiva para que nuestros deportistas nos representen de la mejor manera.

Contamos con espacios en la costanera, donde todas aquellas personas que quieran realizar una práctica deportiva puedan hacerlo.

Desarrollamos de manera exitosa la Colonia Municipal con la participación de más de 200 chicos, disfrutando de actividades totalmente gratuitas, de las cuales, contaban con un seguro, desayuno, guardavidas, actividades lúdicas y recreativas, sumado a las actividades de natación. Fue la mejor colonia de verano a nivel provincial por la calidez de los profesionales y el profesionalismo del equipo de trabajo.

Incorporamos deportes náuticos, a través de la puesta en valor que venimos realizando en la Laguna Mansa, para la utilización de todas las familias libreñas y turistas que visiten nuestra ciudad.

BROMATOLOGÍA

En materia de control bromatológico, realizamos 1379 inspecciones a comercios, habilitamos 52 vehículos de transporte de sustancias alimenticias, expedimos 1379 libretas sanitarias, realizamos control de plagas en 73 comercios, inspeccionamos 5368 vehículos proveedores de sustancias alimenticias que ingresan a Paso de los Libres y labramos 23 actas de infracción.

En lo referente a control de insectos se hizo relevamientos de criaderos de Aedes aegypti, se realizó descacharrado y fumigaciones barriales durante la época estival dando un promedio de 4 barrios recorridos por cada jornada. Se fumigaron y desinfectaron todos los CAPS, jardines de infantes municipales, 22 escuelas de la ciudad previo a inicios del año lectivo y también posterior a vacaciones de invierno, se eliminaron 23 enjambres de avispas y abejas sin posibilidad de rescate

En Zoonosis se realizaron 75 jornadas de vacunación antirrábica a perros y gatos dando un total de 4332 dosis aplicadas y más de 5000 antiparasitarios, aumentando un 30 % con respecto al año 2021.

Se tomaron muestras de sangre para verificar leishmaniasis en 82 perros. Se realizó censo de animales en 700 hogares a fin de tener datos estimativos de población canina, felina y otras mascotas de la ciudad como conejos, loros, hámster, cobayos, etc. En base a dichos censos se seleccionaron barrios con mayor cantidad de animales con necesidad de ser esterilizados, priorizando los pertenecientes a personas de bajos recursos y aquellos animales que no acrediten tener dueños procurando además de un fines de bienestar animal, un fin social, logrando con ello un promedio de 75 esterilizaciones mensuales en conjunto con las entidades protectoras de animales. También se realizaron 168 atenciones particulares a equinos.

CARNAVAL

La edición 2023 del Carnaval de la Frontera fue la más exitosa de la historia, con una concurrencia total de 48.720 espectadores en las 6 noches de desfiles, tanto del Carnaval Especial como del Carnaval Popular.

1100 personas trabajaron por noche

Más de 3.000 durante cuatro meses

Más de 60 rubros

Desde la Dirección, trabajamos permanentemente junto a las instituciones de nuestro carnaval y estamos acompañando el proceso de otorgamiento de las respectivas personerías jurídicas para aquellas instituciones que aún no la tienen.

En julio de 2022, hemos presentado públicamente los proyectos de Ciudad del Samba y la ampliación y remodelación del sambódromo que cuentan con gran acompañamiento y apoyo de las instituciones del carnaval libreño.

Gestionamos y organizamos el 1° Encuentro internacional competitivo de baterías (por primera vez en nuestra ciudad) que llevamos a cabo a fines de septiembre y comienzo de octubre de 2022.

Contamos con la participación de distintas agrupaciones y comparsas de nuestra provincia y países limítrofes.

Respecto al Tránsito y Seguridad Vial, realizamos controles permanentes en diferentes puntos de la ciudad, pero principalmente realizamos concientización para conductores. Señalizamos y delimitamos estacionamientos y actualmente nos encontramos expandiendo la cartelería vial en diferentes puntos de la ciudad.

Desde el Tribunal de Faltas, se incorporó el Juez Municipal de Faltas a comisiones de tránsito conformada por ediles y funcionarios del gabinete. Se logró la sanción de la ordenanza sobre conductor designado y de Regulación del Procedimiento de Subasta Pública Municipal para los Vehículos Secuestrados, con autoría del Tribunal.

También, se han presentado proyectos de ordenanzas relativos al Registro Único Municipal de Equinos, estacionamiento medido y limitadores de altura que impiden la circulación de vehículos pesados en distintos puntos de la ciudad, entre otras gestiones de importancia para la convivencia en nuestra comunidad.

CULTURA

En el aspecto cultural hemos avanzado a pasos agigantados y tenemos el orgullo de detallar las acciones que hemos llevado a cabo, detallando algunos de ellos como ser Festivales de chamamé como el Homenaje a Don Ernesto Montiel, Homenaje a Joaquín Adán “Gringo”; Miguel Ángel “Michel” Sheridan, Fiesta de la Torta Frita y mate cocido, Pre Fiesta Nacional del Chamamé, Homenaje a Andresito Guasurarí, Festival Internacional del Guiso, encuentros musicales relevantes en la agenda del área que convoca anualmente a renombrados artistas que dejan su impronta en la retina del público masivo (11 personas) que se da cita para dichos eventos. Dimos apoyo a diferentes instituciones religiosas, sociales y culturales, como la Fiesta Patronal de San José, Misa Criolla, Festival Homenaje a San Cayetano, que reúne a muchos feligreses y público en general que se da cita para disfrutar de las veladas.

En la Feria del Libro tuvimos una edición 2022 trascendental, donde tomamos la decisión de trasladar la sede al Centro Deportivo y Cultural Diego Armando Maradona. Se brindó trabajo y posibilidad de visibilizar su arte, a más de 450 artistas, de los cuales el 80% fueron locales. Se posibilitó el trabajo a emprendedores locales y negocios del barrio. Con las actividades propuestas a instituciones escolares llegamos a más de 4.000 alumnos y alumnas de diferentes instituciones y niveles escolares, acercándoles el cine móvil, teatro, charlas y actividad de formación. En el total de las 10 jornadas de esta nueva edición de la Feria del Libro y la Cultura de la Frontera nos visitaron y disfrutaron de algunas de las 140 actividades propuestas.

En esta edición y mediante coproducción con Librería de “La Paz” se pusieron a disposición más de 100.000 títulos con descuentos entre el 20% y 70%, con esta nueva edición de la feria del libro la comunidad de Paso de los Libres tuvo acceso y adquirió 8.500 ejemplares.

Tenemos un trabajo enorme por delante y vamos a seguir ampliando la cultura para que llegue a todos, de manera universal y sin restricciones.

VICEINTENDENCIA

Desde la viceintendencia, colaboramos con las escuelas de la ciudad en varios eventos con la prestación de servicios de alquiler de sonidos y sillas.

También lo hacemos con distintas instituciones como Rotary, Amor Exigente, y entidades religiosas como Capellanes y A.U.L.U, ACMA, entre otras.

Detallo a continuación la colaboración a las instituciones educativas, religiosas e intermedias:

– Colegio San José: colaboración con alquiler de sonidos para eventos.

– Escuela Policía Federal N 557: Personal subsidiado para el desempeño de limpieza y cocina. Además se les donó bicicletas para sorteos en fechas como día del niño, horno eléctrico para realización de beneficios, pinturas para el edificio.

-ESCUELA 668: PERSONAL SUBSIDIADO PARA LIMPIEZA

-ESCUELA “CAPITÁN FREYCHE”: Personal subsidiado

-Virgen de Itatí: Colaboración con todos los eventos que realizan, procesiones, almuerzos comunitarios, bingos ( donaciones de premios)

– Iglesia San José: Iluminación de fachada, colaboraciones con eventos, bingos, personal subsidiado para maestranza etc

– Cristo Rey: donaciones de pinturas, colaboraciones para eventos en gral.

– San Cayetano: Limpieza de descacharrado y desmalezamiento, donaciones de pinturas.

-Iglesia santa rosa colaboraciones en eventos, traslados, y premios para realización de rifas.

En nuestro transporte de pasajeros, realizamos más de 500 salidas a distintas ciudades de la provincia y paseos por nuestra ciudad.

En materia de Desarrollo Forestal y Espacios Verdes, realizamos 650 podas (contemplando ordenanza 1002/12). Todos estos trabajos realizados en conjunto con DPEC y Alumbrado Público municipal. Reemplazamos también árboles extraídos.

-1200 nuevas plantaciones sumadas a las ya antes realizadas de árboles nativos.

-Reposición de árboles dañados (Restituto Ortiz y Av. Madariaga)

-Podas de formación

En Espacios verdes realizamos:

Limpieza, mantenimiento de mobiliarios, juegos y monumentos (diariamente).

Compra e instalación de 20 juegos nuevos (juegos integradores, trepadores grandes y chicos, tobogán, calesita, hamacas duales para bebes y niños, subibajas, hamacas de goma para bebes y niños).

Retiro y reparación de juegos en mal estado (hamacas, toboganes y mangrullos de madera) Puesta en valor y reubicación.

OBRAS PÚBLICAS

En materia de obras públicas, hemos transitado un 2022 con mucho trabajo y con mayores desafíos aún por delante. Pero hemos logrado alcanzar objetivos claves para nuestra visión estratégica de ciudad.

En la costanera construimos nuevos muros de contención, Veredas, Barandas, Sendas peatonales, Desagües Pluviales, Cordón Cuneta y estacionamiento sobre calle Pellegrini, Iluminación.

Pavimentamos la prolongación de avenida Di Tomaso, por pasaje Fleitas en donde colocamos pavimento de calzada con hormigón , Desagües Pluviales, Veredas e Iluminación con Led.

Pavimentamos la calle 28 de octubre en barrio Santa Bárbara.

Pavimentamos calle Uruguay entre Plácido Martínez y avenida Di Tomaso. Son 470 metros de longitud Y 8,00 metros de ancho, Veredas, Desagües Pluviales e Iluminación.

Construimos cordones cuneta en los siguientes lugares de la ciudad:

CALLE PELLEGRINI ATRÁS TERMINAL DE ÓMNIBUS

CALLE ROJAS ENTRE BELGRANO Y VELAZCO

CALLE COLECTORA DE DITOMASO ENTRE LOS 108 Y YATAY

CALLE AMEZAGA Y FRENTE CEMENTERIO 450 METROS

CALLE PELLEGRINI ENTRE C. LÓPEZ Y C. REGUERA

CALLE M. LLANES ENTRE BELGRANO Y VELAZCO

CALLE URUGUAY ENTRE NIVEYRO Y ALISIO

CALLE URUGUAY ENTRE ALISIO E ISLER

CATAMARCA ENTRE MONTAÑA Y BRASIL

PASAJE BRITES ENTRE RIOJA Y ROCA

AV, 2 DE ABRIL ENTRE AV FRONDIZI Y EL ROSEDAL (4 CUADRAS)

MELOGNO ENTRE VELAZCO Y F M. GOMEZ ( 3 CUADRAS)

EJECUTAMOS UN TOTAL DE 63 CUADRAS DE CORDÓN CUNETA SOLAMENTE EN 2022.

Construimos canales de desagües revestidos con piedra y sumideros en calle Los 108 entre Roca y Rioja.

Pese a no ser una competencia municipal, extendimos la red cloacal en zona del B° 132 Viviendas y Av. 12 de Setiembre.

Pese a no ser una competencia municipal, extendimos la red de agua potable en 5ta sección Ombucito. Son 3300 metros de cañerías, logrando 85 conexiones domiciliarias.

Revestimos con hormigón armado canales pluviales en diferentes lugares de la ciudad, para favorecer el escurrimiento y evitar inundaciones y anegamientos.

Construimos la primera bicisenda de la ciudad, que consta de 4.200 metros de longitud lo que la convierte en la más extensa de la provincia de Corrientes. Y VAMOS POR 12 KILOMETROS MAS

Modernizamos y pusimos en valor la plaza Independencia y plaza Héroes de Malvinas.

Finalizamos las obras en avenida Jorge Newbery, específicamente, en el paso nivel y en la prolongación en su intersección con Ruta Nacional N° 117.

En avenida San Martín, en inmediaciones a la Laguna Mansa, se construyó un camino de acceso hacia Laguna Mansa de 170 m de largo y 4 m de ancho en hormigón armado con cordones. Se construye una senda peatonal de 1,50 de ancho en hormigón desde la Laguna hacia Villa Raitieri.

Se construyen cordones de hormigón en calzada en Av. San Martín. También estamos ensanchando en 1 m. la Av. San Martin del lado de las vías del Ferrocarril desde la rotonda de la Aduana hacia Villa Raitieri.

En materia de alumbrado público, reparamos más de 3.500 columnas con diferentes trabajos. Colocamos 50 nuevas columnas de alumbrado público en diferentes lugares de la ciudad. Reemplazamos de 42 reflectores de mercurio halogenado de las canchas de costanera por reflectores LED de 200w. Reemplazamos 50 artefactos de equipos de sodio en calle Madariaga por artefactos Led de 200W. Realizamos la refacción y puesta en valor lumínica de Plaza Independencia, con iluminación tipo Led. Se reemplazaron 35 de las antiguas farolas coloniales por farolas Led, se agregaron 8 columnas dobles en las esquinas y 8 reflectores de 200 w; 4 torres con reflectores Led de 200w. y 8 columnas tipo pentágonos con reflectores 50 w. En la fuente se colocaron 8 reflectores con luces de colores de 50w. Iluminamos los 4200 metros en bicisenda, con artefactos led de 150w.

ESTAMOS REALIAZNADO LA OBRA DE MAESTRO MELOGNO

PARA ESTE AÑO QUEREMOS CONSTRUIR

50 CUADRAS DE CORDON CUNETA

50 CUADRAS DE PAVIMENTO Y ADOQUINES

50 CUADRAS DE ALUMBRADO NUEVO

NACIÓN

Gracias al incondicional apoyo y acompañamiento del gobierno nacional, hemos conseguido materializar metas, proyectos y -por qué no- sueños que teníamos cuando decidimos asumir el compromiso de conducir los destinos de esta maravillosa ciudad.

Este apoyo del gobierno nacional nos permitió, por ejemplo, avanzar en obras de infraestructura, servicios, programas, entre otros lineamientos, que representan entre dos y tres presupuestos totales de nuestro Municipio.

Es así que un gran anhelo y un sueño que teníamos todos los libreños y que tiene que ver con la modernización del centro de nuestra ciudad. Hace muchísimo tiempo que nuestra querida calle Colón y también calle Coronel López no recibían ningún tipo de obra seria, y la infraestructura no sufrió cambios importantes en el último medio siglo.

Por eso, creamos un equipo de profesionales y técnicos con el indeclinable objetivo de materializar esta modernización y avanzamos decididamente en lograrlo. Gestionamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -que es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo sostenible, social, económico e institucional en Latinoamérica y el Caribe- la posibilidad de enmarcar este proyecto en el “Programa de Inversiones Municipales BID 2929”.

Este programa destina financiamiento para un fin único y teníamos la convicción de que era el momento de modernizar el centro de la ciudad de Paso de los Libres.

Luego de cumplimentar con todos y cada uno de los pasos administrativos y técnicos que el BID nos requería, se aprobó el “Proyecto Urbano Integral de Renovación y Puesta en Valor del circuito comercial de la ciudad de Paso de los Libres” y es claramente un motivo de orgullo para todos los libreños.

Por decisión -y siendo una muestra más del incondicional apoyo y acompañamiento- del gobierno nacional, este crédito BID es no reembolsable, es decir, que no saldrá ningún peso de las arcas libreñas para pagar este crédito.

El BID asignó un monto de obra de 421 millones de pesos y los resultados ya están a la vista. Hemos concluído la primera etapa, junto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que consistió en la renovación total de veredas, limpieza de desagües, iluminación y otra infraestructura en calle Coronel López.

Actualmente, nos encontramos ejecutando la segunda etapa, que contempla obras de infraestructura en calle Colón, desde Los 108 hasta Uruguay. Estos trabajos están concentrados en el adoquinado, construcción de nuevos y modernos canales pluviales con sus respectivas rejillas, renovación completa de veredas e iluminación. También, avanzaremos en la colocación de nueva luminaria LED y bancos. Los trabajos hoy están siendo ejecutados en calle Colón entre Brasil y Adolfo Montaña.

La obra completa comprende 14 mil metros cuadrados de renovación de veredas, 96 bancos de hormigón, colocación de 96 columnas de alumbrado público, el plantado de 521 árboles y más de 3 mil herbáceas.

Que esta obra sea una realidad y se encuentre en ejecución, no sería posible gracias al incansable trabajo del equipo de profesionales y técnicos que formamos en la Dirección de Planeamiento Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde se están llevando a cabo más de 60 proyectos junto al Gobierno Nacional y Organismos Internacionales de Crédito como el BID.

Pero no queremos quedarnos ahí, por eso y gracias a la visión estratégica que hemos plasmado en “Libres 2030” y que nos obliga a pensar en la ciudad en un mediano-largo plazo, continuamos trabajando en otros programas que complementen el crecimiento que buscamos como ciudad y los servicios que deseamos incorporar para ser utilizados por los libreños como por los turistas.

En esa vía, estamos avanzando en la segunda etapa del balneario y camping municipal del Parque de Turismo “Juan Domingo Perón” junto al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Vamos a avanzar con la construcción de más piletas. Esta segunda etapa consiste en la construcción de dos piletas más, una pileta para adultos de 20 m x 9 m con jets de hidromasaje; y una pileta para niños de 11m x 10 m y un solarium de 6.50 m x 14.50 m con juegos acuáticos. Dotaremos de más infraestructura a través de la instalación de 10 columnas de alumbrado público, entre otras labores con un presupuesto total de 44 millones 600 mil pesos.

BAÑOS EN EL SMABODROMO POR 50 MILLONES DE PESOS.-

También, en materia de infraestructura vial, queremos seguir mejorando la conectividad de nuestra ciudad y acá es importante trazar paralelismos de la situación de conectividad vial que recibimos en 2017 y la transformación que estamos haciendo en estos seis años.

Cuando asumimos el gobierno en diciembre de 2017, la principal conectividad en asfalto desde los barrios de INVICO hacia el centro de la ciudad se daba por Avenida Frondizi -conocida por Ruta al aeropuerto-, avenida Freyche y avenida Belgrano. Es decir, toda la ciudad estaba conectada por una única avenida que albergaba la totalidad del tránsito urbano de pasajeros (salvo un ramal de Minibus), y los vehículos particulares que se desplazaban desde un sector a otro.

Esto generaba incontables pérdidas de tiempo, como así también, un inconcebible tránsito que ponía en jaque la seguridad tanto de conductores como peatones porque gran parte de la avenida Frondizi y Freyche no tenían veredas.

Desde que asumimos el gobierno, uno de los principales objetivos era generar mayor conectividad entre los barrios de INVICO y el caso céntrico de Paso de los Libres, por eso ejecutamos obras planificadas para reducir los tiempos de traslado y mejorar la seguridad y la transitabilidad.

Primero, construimos la primera salida de Sitja Nin hacia avenida Di Tomaso, brindando una nueva alternativa al conductor que deseaba trasladarse hacia barrios de INVICO, ahora podía hacerlo completamente por Sitja Nin hacia Di Tomaso, sin tener que toparse de frente con los autos que venían por calle Mitre.

Luego, conectamos completamente avenida San Martín con avenida Restituto Ortíz. La conexión por asfalto, en avenida de doble mano con cuatro carriles en total, dos para cada sentido, generó un antes y un después en la transitabilidad de la ciudad.

Por avenida Di Tomaso, se podía ir desde la Terminal de Ómnibus de Paso de los Libres, al Hospital Regional San José en menos de 10 minutos, como así también, conectarse enteramente con los barrios de INVICO en avenidas de cuatro carriles completamente asfaltadas.

No obstante, construimos una nueva salida hacia avenida Di Tomaso con el objetivo de descongestionar calle Sitja Nin y por eso pavimentamos calle Uruguay, desde Plácido Martínez hasta Di Tomaso, para dar alternativas al conductor.

Pero ahora vamos a avanzar en otro importantísimo proyecto que es crear una avenida circunvalación con la pavimentación de la avenida Gaucho Gil. 1.500 millones de pesos.-

Esta obra va a mejorar la movilidad urbana de la ciudad y generar una nueva arteria a través de la pavimentación de la Av. Antonio Gil con el objetivo de conectar 5ta Sección Ombucito, con los barrios de INVICO y el casco céntrico a través de avenidas asfaltadas. Es una avenida circunvalación que nos permitirá desplazarnos rápidamente rodeando barrios de INVICO. Insisto en este concepto, más allá de ser una transformación profunda de la realidad de los vecinos que antes tenían un suplicio permanente con el polvo, con el barro, las inundaciones al no tener cordón cuneta, esto tipo de obras se traduce en calidad de vida para los conductores y quienes usan el servicio urbano de pasajeros.

La reducción de los tiempos de traslado es eso, tener más tiempo para hacer otro tipo de cosas. Es tiempo para disfrutar de la familia, de los amigos, es poder hacer deporte, esparcimiento. Las obras viales siempre son transformadoras, pero tienen estos alicientes, que son verdaderamente gratificantes para nosotros, los servidores públicos.

También, con mucha alegría quiero contarles que se encuentra muy avanzado el proyecto de saneamiento hidráulico y puesta en valor del corredor del Arroyo Esperanza. Vamos a transformar un lugar que se conocía como “Zanjón” en un parque lineal para que los libreños puedan descansar, ir a tomar mate con la familia o hacer deportes.

Para eso, se está trabajando en un proyecto de doble abordaje del SANEAMIENTO, DESVÍO Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESPERANZA, en el casco histórico de la ciudad.

Vamos a sanear el arroyo Esperanza en un tramo de 1.225 metros, desde Sitja Nin hasta el río Uruguay y luego de estos trabajos de fondo, construiremos el Parque Lineal en las márgenes del arroyo Esperanza que incluirá bancos y mobiliario urbano, iluminación, parquización, puentes peatonales, juegos para niños y una pista de skate. 3.000 millones de pesos.

COMPETENCIAS

DISCRIMINACIÓN PROVINCIAL

VIVIENDA

El gobierno provincial recibe del gobierno nacional para construir casas a través del FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), 7.295 millones de pesos al año, Es el 84% del presupuesto del INVICO con ese dinero podría construir 1.500 viviendas aproximadamente. Sin embargo desde el 2019 que el gobierno provincial, el encargado de construir casas para los libreños, no pone un solo ladrillo en esta ciudad para solucionar la tremenda crisis que viven los libreños y la falta de casas para vivir y tiene proyectado construir por ejemplo en la zona, 100 viviendas en Santo Tomé, 50 viviendas en Alvear, 50 en Monte Caseros, 15 en Tapebicuá, etc.pero nada en Paso de los Libres, en donde hay 5.000 familias libreñas inscriptas en INVICO y otras 5.000 que ni siquiera califican para hacerlo. Esta es una responsabilidad del Gobierno de la provincia de Corrientes que en Libres la elude o, cosa que es aún peor, decide dejar sin casa a miles de libreños que indefectiblemente son correntinos y tienen el mismo derecho de una vivienda propia y digna que otros correntinos de otras ciudades. Reitero, son datos y no opinión. Desde 2019 que no se pone un ladrillo en esta ciudad para solucionar el problema de falta de casas a nuestros vecinos.

Pero no importa, nosotros estamos acá porque la gente nos eligió, nos confió los destinos de la ciudad y nosotros decidimos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para arreglar los problemas de la gente, nuestra gente.

AGUAS Y CLOACAS

Hasta 1980 el servicio de agua potable estaba regido por Obras Sanitarias de la Nación. Luego en ese año se transfirió el servicio a las provincias y los municipios y los sistemas de agua y saneamiento, se crearon diversos modelos de gestión para su tratamiento.

La Provincia de Corrientes ha sido pionera en el traspaso de la gestión del servicio. En el año 1990 realizó un procedimiento licitatorio, por Decreto 5120/90, en donde se llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión integral de explotación de los servicios de agua potable y desagües cloacales prestado por la Administración de Obras Sanitarias de Corrientes, ente surgido luego de la descentralización. En las localidades de Corrientes (capital), Goya, Curuzú Cautiá, Mercedes, Santo Tomé, Paso de los Libres, Monte Caseros, Esquina, Bella Vista y Saladas. Luego se fue ampliando el radio de localidades cubiertas por la empresa concesionaria.

A través de la Ley (en realidad Decreto ley) N° 3573 se instituyó la “Administración de Obras Sanitarias” que tomó a su cargo la prestación del servicio de agua potable y cloacas. Se fijaron sus competencias y composición, estableciéndose que el organismo tomaba a su cargo la prestación y las actividades vinculadas al servicio público de agua potable y saneamiento

Con la reforma 1994 en el artículo 42 se establecen los presupuestos minimos de protecion ambiental. Es decir las provincias debian velar por un ambiente sano para sus ciudadanos. Dentro de ello se encuentra un buen servicio de agua.

Corrientes fue la primera provincia del país en transferir el servicio de agua potable. Lo hizo a la empresa a Aguas de Corrientes SA, en septiembre de 1991. Por decreto 1161/91.

Junto con la conseción a Aguas de Corrientes por ley 3471 se crea el ICAA que es la autoridad de apliación en la materia.

Mediante el Decreto 1161/91 se adjudicó la concesión a la empresa Aguas de Corrientes S.A. —en ese momento S.A. en formación, compuesta por diversos grupos empresarios—. Fue la Ley N° 4366 de adhesión a la Ley N° 23696 (Reforma del Estado Nacional) el instrumento legislativo que operó como base para la realización del procedimiento privatizador. Se buscaba la mayor eficiencia en la prestación integral del servicio. Recordemos que la Ley N° 23696 constituyó un verdadero estatuto de las privatizaciones de aquella década. La ley continúa vigente.

Luego se dictó otro Decreto (4467/91) por medio del cual se aprobó el modelo de Acta de Transferencia a los fines de la toma de posesión de la “EmpresaAguas de Corrientes S.A.”.

La administración enmarcó jurídicamente la relación con los prestadores recurriendo a una de las clásicas formas contractuales del Derecho Administrativo: concesión de servicio público.

El año 2001 se crea el CODIGO DE AGUAS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES por Decreto Ley Nº 191/01 DISPOSICIONES GENERALES que rige el uso de las aguas en la provincia.

Conclusión: La competencia del agua es de la provincia de Corrientes, esta “concesionó” el servicio a un privado que es Agua de Corrientes S.A., abarcando dicha concesión a la ciudad de P. Libres, es por ello que si la concesión le otorgó la Provincia, la Municipalidad no tiene competencia.-

SALUD

La salud de la Provincia esta lamentablemente CEBTRALIZADA en la ciudad Capital. Lo complejo es que ante el tamaño de la Provincia a muchas ciudadanos les queda a 400 o más kilometros de distancia la ciudad de Corrientes, donde deben concurrir en forma permanente para tratar sus dolencias ante la falta de salud que sufre el interior Provincial.-

Desde luego que Paso de los Libres no es la excepción. Tan es así que nuestro Municipio entrega aproximadamente 20 pasajes por mes a pacientes que son atendidos en primera instancia por el Hospital Regional San José pero que al no poder darle continuidad a su tratamiento, deben viajar a distintos puntos sobre todo a Corrientes Capital y BsAs. Lo que hace un total de 900 a 1.000 pasajes al año.-

OBRAS DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Total en la provincia de Corrientes:

135 obras por un monto aprobado de 43.429 millones de pesos.

Se ejecutan obras en los siguientes departamentos:

6 obras en Monte Caseros.

10 en Paso de los Libres.

5 en San Martín.

2 en General Alvear.

10 en Santo Tomé.

9 en Ituzaingó.

9 en Mercedes.

2 en Curuzú Cuatiá.

1 en Sauce.

3 en Esquina.

4 en Goya.

10 en Lavalle.

10 en San Roque.

4 en Bella Vista.

4 en Saladas.

3 en Concepción.

8 en San Miguel.

4 en General Paz.

2 en Mburucuyá.

3 en Berón de Astrada.

5 en Itatí.

1 en San Luis del Palmar.

2 en Empedrado.

3 en San Cosme.

15 en Capital.

Todos los departamentos de la provincia de Corrientes reciben obras.

Son 135 obras en 70 municipios de 74 con capacidad de gestionar, ya que existen 2 que se conformaron pero no se instrumentaron.

Además comienza a ejecutarse el segundo puente Chaco-Corrientes por un importe de 193.500 mil millones, lo que hace un

TOTAL DE 236.929 MILLONES DE PESOS EN OBRAS NACIONALES

El Ministerio de Obras Públicas de Corrientes tiene un presupuesto de 12.200 millones de pesos para el 2023. Es decir, el Gobierno Nacional hace las obras que la provincia no hace. Presupuestariamente, Nación invierte 19 veces más en obras públicas en Corrientes que lo que invierte la provincia.

Y SI TENEMOS EN CUENTA QUE EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROVINCIA ES DE 505 MIL MILLONES NACIONE NACIÓN INVIERTE EN LA PROVINCIA MEDIA PRESUPUESTO PROVINCIAL SIN QUE SEA SU DEBER NI COMPETENCIA DIRECTA.-

OBRAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN OTRAS CIUDADES

Goya:

Año 2018:

Puente “Paso San Juan” en ruta nacional N° 12 sobre el arroyo “Batelito”.

Refacción iglesia San Roque – San Jacinto, La Rotonda.

Repotenciación de la estación de bombeo Circunvalación y suministro de energía alternativa para la estación de bombeo Cementerio.

Iluminación y red de agua potable de la calle Piragine Niveyro, entre JJ. Rolón y Perú.

Enripiado de 91 km de caminos rurales.

Nueva oficina y salón de matrimonio en la delegación del Registro Civil.

Nuevo edificio del Parque Tecnológico.

Ampliación del JIN n°12 de la Escuela 511.

Refuncionalización y obras de ampliación del JIN n°13 de la Escuela n°440.

Nuevo edificio del Colegio Secundario Goya.

Entrega de 28 viviendas del barrio Esperanza.

31 de agosto. Refacción de las instalaciones de la asociación APIPE.

Pavimentación de 12 cuadras de la calle José Gómez, 13 de la José María Soto y 7 de la calle Mendoza.

Segunda etapa de obras en la Planta Potabilizadora.

17 de diciembre. Nueva Estación Transformadora HYPERLINK “https://twitter.com/hashtag/Goya?src=hashtag_click”Goya

Inversión total de 2018 en Goya: $700 millones. 15 OBRAS

Año 2019:

Refacción integral de los Centros de Atención Primaria de la Salud de los barrios Jardín y Medalla Milagrosa.

Nuevo edificio de la Escuela Secundaria en el barrio 100 viviendas.

Plan de obras de drenaje pluvial urbano.

Primera y segunda etapa de obras de la avenida Rolón y pavimentación de 90 cuadras de Goya.

Refacciones integrales del Centro de Desarrollo Infantil -CDI- “Abuelo Justo”.

Nuevo gimnasio cubierto de la escuela técnica “Francisco Piranoli”.

Dispositivo Integral de Abordaje Territorial -DIAT- en el barrio Sarmiento.

Renovación integral del Centro de Atención Primaria de la Salud -CAPS- Nº 1.

Construcción del Centro de Distribución Norte.

Pavimentación de 20 cuadras de las calles José Gómez y Belgrano.

Refacciones y ampliaciones de la Escuela N°467 del paraje Mora.

Plan Hábitat en los barrios Sarmiento y San Ramón (agua potable, cloacas, red eléctrica y espacios).

Nueva Comisaría 2da de la Mujer y el Menor.

Nuevo tinglado y gimnasio del club Unión.

Refacción del edificio del Banco de Corrientes.

15 OBRAS

Año 2020:

Entrega de tractores y equipamiento a escuelas de Educación Técnico Profesional.

Complejo Ambiental de Goya.

Refacciones de la Escuela Normal Mariano I. Loza.

Entrega de 100 viviendas del barrio Aeroclub.

Construcción y equipamiento de espacio exclusivo para atención de Pacientes COVID en el Hospital Regional Camilo Muniagurria.

Nueva Estación Transformadora Oeste.

Refacción del CEF N° 21 y nuevas canchas de fútbol.

Pavimentación de 10 cuadras en las calles San Juan y Santa Fe, en el barrio Güemes.

Siete nuevas cuadras de pavimento sobre la calle Mendoza, en el barrio Esperanza.

9 OBRAS

Año 2021:

Repavimentación e iluminación LED de la avenida Tomás Mazzanti, en el acceso principal a Goya.

Entrega de 100 luminarias LED para la red de alumbrado público.

Inicio de obra de la cancha de hooker de césped sintético.

Repavimentación, señalización e iluminación de 2600 metros de la calle Colón.

Extensión de las redes de agua potable y cloaca.

Refacción integral de la histórica calle Colón y de la avenida Díaz Colodrero.

Pavimentación de la calle Gerardo Pando en el barrio Scófano, con obras pluviales y alumbrado público.

Entrega de 7 viviendas del barrio San Ramón.

Refacción total de cuatro quirófanos del Hospital Muniagurria de Goya.

Pavimentación de la calle José Soto en barrio Independencia.

Electrificación y 19 de enripiado en paraje Punta Maruchas.

11 OBRAS

Año 2022:

Creación del Centro de Monitoreo, que consta de un sistema de cámaras de seguridad con seguimiento policial.

Repavimentación e iluminación de la avenida Leandro Alem.

Construcción de la cancha de parquet.

Construcción de la segunda etapa del Paseo de los Niños, en la ex estación del ferrocarril.

Refacciones en el gimnasio del Club Huracán.

Iluminación LED de la Ruta Nacional 12, desde la rotonda de acceso a Goya.

Reconstrucción de la costanera de Goya.

Total de obras en Goya desde 2017 hasta 2022: 62 obras realizadas por el gobierno provincial.

Curuzú Cuatiá

Año 2019:

Gasoducto Curuzú – Mercedes.

Canalización de los arroyos Castillo, Curuzú y Marote, en el barrio Santa Rosa.

Año 2020:

Repavimentación del acceso al hospital, sobre la avenida Berón de Astrada.

Construcción de 20 nuevas cuadras de cordón cuneta, sobre las calles Martín Fierro y Caá Guazú.

Segunda etapa de la canalización del arroyo Castillo.

Iluminación LED y el sistema de riego por aspersión en la cancha de fútbol del club Victoria.

Año 2021:

Tercera etapa de limpieza y adecuación del arroyo Curuzú Cuatiá.

Total de obras en Curuzú desde 2017 hasta 2022: 7 obras realizadas por el gobierno provincial.

Monte Caseros:

Año 2018

Nueva sucursal del Banco de Corrientes.

Comisaría 2da de barrio Independencia.

Revalorización de la ruta 129.

Red de gas natural interna.

Ampliación y refacción del hogar de ancianos “Casa Bienestar”.

Revalorización del Club “Barrio Nuevo”.

Revalorización escuela secundaria “Islas Malvinas”.

Nuevo jardín “Patito Coletón”.

Construcción de 50 viviendas.

Muro perimetral escuela N° 644.

Nuevo tomógrafo del hospital Robinson.

Reformas edilicias del club Regatas.

Año 2019

Refacciones del edificio del Correo.

Entrega de 10 viviendas.

Entrega de 50 viviendas.

Inicio de construcción de 100 viviendas.

Pavimentación de 16 cuadras y mejoras de la calle Eva Perón.

Nuevo Centro Regional de Educación Superior Universitaria.

Nuevo edificio del colegio secundario “Ernesto Sábato”.

Año 2020.

Nueva Estación Transformadora de barrio San Martín.

Nuevo Centro de Veteranos “Ava Ñaró”.

Nueva Oficina del Emprendedor.

Año 2021.

Refacción de la escuela “Ramón José Cárcano”.

Construcción del parque de energía solar.

Año 2022.

Construcción del nuevo hospital de Monte Caseros.

Centro de día “+ vida”.

Pavimentación de 9 cuadras de calle Chacabuco.

Total de obras en Monte Caseros desde 2017 hasta 2022: 27 obras realizadas por el gobierno provincial.

Corrientes Capital:

2018:

Pavimentación de avenida Paysandú.

Obras de refacción y ampliación del Jardín de Infantes N°47 de la Escuela N°8 “Juan Bautista Alberdi”.

Nuevos edificios centrales del Banco de Corrientes, el IPS e IOSCOR.

Plan hídrico.

obras de ampliación y refacción de la Escuela Jardín de Infantes (EJI) N°35 “La Tortuga Carola”.

Instalación de un nuevo resonador magnético para el Hospital San Juan Bautista.

Centro de Innovación Educativa para Docentes y Directivos de la provincia en el barrio Apipé.

Escuela Secundaria de barrio Irupé.

Reconstrucción del Jardín de Infantes Nucleado N°3.

Enripiado de 400 calles.

200 viviendas del barrio Ponce.

El nuevo edificio de la Escuela de Formación Profesional “María de Nazareth”.

Canchas de fútbol del barrio Paloma de la Paz.

Museo del Chamamé.

Comisaría N° 22.

50 viviendas.

Renovación de 120 cuadras de alumbrado.

Sala de internación n°1 del área quirúrgica del hospital “José Ramón Vidal”.

Refacción integral y puesta en valor del SAPS Doctor Blugerman.

71 viviendas en barrio Santa Catalina.

Año 2019:

Refacción del CSyD “Rana”.

Obras de drenaje del canal 5.

Pavimentación de calle Las Heras.

Refacción de la cancha del barrio 17 de agosto.

Refuncionalización del Laboratorio y la restauración integral del Servicio de Admisión del Hospital Escuela “General San Martín”.

Refacción y ampliación en los Centros de Desarrollo Infantil “Mamá Margarita” y “Mi Dulce Bebé.

Mejoramiento de 2km de camino desde la avenida Maipú hasta el predio de la Policía en el barrio Santa Catalina.

Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), en el barrio Patono.

Pavimentación del barrio Arazaty.

Pavimentación del barrio Juan XXIII.

SUM de la Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes, en el barrio Codepro.

Obras en el Instituto de Cardiología.

Nueva pista de atletismo.

pavimentación de la calle Las Margaritas, en el barrio Jardín.

Construcción de nuevos consultorios en las áreas de oftalmología y salud mental del Hospital Llano.

Escuela Técnica Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

pavimentación de la calle Las Margaritas, en el barrio Jardín.

Ampliación Hospital Escuela.

30 cuadras de cordón cuneta en el Pirayuí.

Centro de Promoción Comunitaria “San Jorge” en el complejo La Olla.

Urbanización integral barrio Virgen de los Dolores.

Colegio Secundario del barrio Irupé.

Inauguración del 17º Centro de Atención Primaria de la Salud.

29 cuadras de cordón cuneta y ripio en el barrio 9 de Julio.

350 viviendas de Santa Catalina.

refacciones del Jardín de Infantes de la escuela “Almirante Brown”.

pavimentación de la calle Reconquista entre la avenida Independencia y Luis Braille.

El nuevo edificio del Servicio Integral de Emergencias 911.

Entrega de 40 viviendas en barrio Santa Catalina.

obra de reasfaltado de la Av. Sarmiento, en el barrio Berón de Astrada.

Pavimentación de 20 cuadras en calle Las Margaritas, en el barrio Jardín.

Paseo de Compras Zona Norte, en el barrio San Gerónimo.

Restauración de la plaza 25 de Mayo.

Año 2020:

Pavimentación de calles en barrio Bañado Norte.

Repavimentación de 650 metros de la avenida Teniente Ibáñez en el tramo comprendido entre las avenidas Sarmiento y Maipú.

Repavimentación de 700 metros de la calle Medrano.

pavimentación de las calles Santa Lucía, Curuzú, Goya y Hernández en el barrio Progreso.

pavimentación y la adecuación de la red de desagües de las calles Fragata Hércules y Cabildo, en sus conexiones con Ñaembé y avenida Santa Rosa.

Jardín de Infantes Nucleado N°40, ubicado en el barrio Esperanza.

ampliación del jardín de infantes “María Elena Walsh”.

Centro Formativo Policial.

Hospital de Campaña Hogar Escuela.

repavimentación de la calle Paraguay, desde San Martín hasta avenida 3 de Abril.

26 cuadras de cordón cuneta y 55 de ripio en el barrio Juan de Vera.

23 cuadras de cordón cuneta y ripio en el barrio 9 de Julio.

Repavimentación de 30 cuadras de la avenida Pujol.

19 cuadras de cordón cuneta y ripio en el barrio Pirayuí.

40 cuadras de cordón cuneta y el enripiado de las calles transversales a Las Margaritas, así como la interconexión del barrio con el Apipé a través de la calle Murcia.

Nueva Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Escuela.

44 cuadras de enripiado y 6480 metros lineales de cordón cuneta en cuatro de los barrios más populosos de la HYPERLINK “https://twitter.com/hashtag/Capital?src=hashtag_click”Capital : Quintana, Pirayuí, Serantes y Nuestra Señora de la Asunción.

: Quintana, Pirayuí, Serantes y Nuestra Señora de la Asunción. 26 cuadras de cordón cuneta y ripio en el barrio Plácido Martinez.

19 viviendas del barrio Bañado Sur.

refacciones integrales del Comedor Nº37, en el barrio Punta Taitalo.

Escuela República del Perú, en el barrio Punta Taitalo.

ampliación y mejoramiento de desagües pluviales en la avenida Alta Gracia.

31 viviendas en barrio “La Chola”.

Pavimentación de Exvía desde Gutenberg hasta Pago Largo.

obra del ducto Vilelas.

Refacción integral de la Sala de Atención Primaria de la Salud del barrio Río Paraná.

500 lámparas led en toda la capital.

Pavimentación de 13 cuadras de calle Baibene.

Entrega de 36 viviendas en San Antonio Este.

Año 2021:

Refacción y ampliación de la Sala de Atención Primaria de la Salud “Santiago Lorenzo”, ubicada en el barrio Nuevo.

pavimentación de 34 cuadras en los barrios Bañado Norte y Nuestra Señora de la Pompeya.

Centro Deportivo de Alto Rendimiento.

El nuevo edificio de la Escuela Primaria N°13 “República del Perú”.

42 cuadras de cordón cuneta y ripio en el barrio San Gerónimo.

restauración total y puesta en valor de la histórica escuela Domingo Faustino Sarmiento

Refacción integral de la Sala de Atención Primaria de la Salud Doctor Romilio Monzón, en el barrio Cichero.

restauración y revalorización de la histórica chimenea COM.

restauración integral del Museo de Artesanías Tradicionales.

Comisaría N°23 barrio Santa Catalina.

cordón cuneta y ripio en el acceso del Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina.

Planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Santa Catalina.

Canal Sur de Santa Catalina.

Construcción y ampliación con seis aulas del colegio Santísimo Sacramento, en el barrio Esperanza.

14 nuevas cuadras de cordón cuneta, desagües pluviales y ripio en los barrios Anahí y Sol de Mayo.

Sala de Atención Primaria de la Salud del barrio Quinta Ferré.

21 cuadras de pavimentación en el barrio Juan de Vera.

Nuevo Paseo de Compras de Exvía.

50 viviendas de Santa Catalina.

Comisaría 6ª, en el barrio Bañado Norte.

Refacción integral de la Dirección General de Educación Superior.

Año 2022:

escuela Manuel Belgrano, fue integralmente refaccionada

13 nuevas cuadras de cordón cuneta y ripio en el barrio General Madariaga y la pavimentación de 750 metros de las calles Lavalle y Sánchez de Bustamante en el 17 de Agosto.

Comisaría 14, en el barrio Doctor Montaña.

Refacción integral de los sectores de enfermería y las salas de internación de las Clínicas 3 y 4 del hospital José Ramón Vidal.

16 cuadras de pavimento de las calles Nicaragua y Zibelman, en el complejo la Olla.

Pavimentación de 25 cuadras de las calles Reconquista, Saavedra, Braille y Brown del barrio Antártida Argentina.

Ampliación del Jardín de Infantes n°25 “Avioncito de Papel”.

34 cuadras de cordón cuneta y enripiado en los barrios Madariaga y Pueblito Buenos Aires-

Total de obras en Capital desde 2017 hasta 2022: 113 obras realizadas por el gobierno provincial.

PARQUE INDUSTRIAL

En cuanto al Parque industrial seguimos reclamando el derecho a participar en su ejecución con obras, propuestas, desarrollo, etc.-

SUELDO MAESTROS

A noviembre de 2022, los salarios provinciales crecieron un 52% en comparativas interanuales. En comparación a los ingresos de la provincia (que crecieron un 74%) esa diferencia significa $20.000 millones de ajuste. Es decir, el Gobierno de Corrientes se quedó con $20.000 millones de los 78.000 empleados públicos de la provincia.

Durante 2022, de la totalidad de ingresos que tuvo Corrientes que superó los 200 mil millones de pesos, el Gobierno Provincial únicamente destinó el 43.7% de ese presupuesto para salarios.

Para trazar una compaRativa, desde 1993 (que se tiene registro) es por lejos, el porcentaje más bajo de la historia.

En la cuestión del aumento a docentes, el gobernador anunció un aumento de 102% al básico, lo que representa únicamente el 25% del sueldo neto de bolsillo de cada maestro. Sin contar el aumento del plus, un docente con 24 años de antigüedad pasará de los $128.000 a $150.000 en noviembre de 2023. Considerando esta cifra, el aumento será de 25% de bolsillo.

Cabe destacar que un maestro con 24 años de antigüedad cobraba $128.000 y en marzo le pagarán $163.000 (ambos valores son de bolsillo) considerando los aumentos del plus (por cargo). En Marzo $10.000 y el Incentivo (se paga con fondos nacionales) pasa de 7.300 en febrero a 10.500 en marzo.

Cabe destacar que estos importes son no remunerativos, es decir, que no imputan a los aportes jubilatorios. 25 de cada 100 pesos que cobra un maestro es en blanco y aporta para la jubilación.

Casos testigo policía de Corrientes

Un Suboficial Mayor en nuestra Provincia gana $130.000

En Chaco y Formosa más de $205.000 (+75.000)

En Gendarmería Nacional $280.000 (+150.000)

COROLARIO

En este 2023, avanzamos hacia los 40 años de democracia ininterrumpida y es nuestro deber cuidarla, respetarla y fortalecerla con cada uno de los actos que hagamos, principalmente como funcionarios públicos, pero también como vecinos.

El 10 de diciembre de 1983, en el balcón del Cabildo, el presidente Raúl Alfonsín en su discurso daba por inaugurada una etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia. Estamos transitando el año número 40 de este proceso democrático y necesitamos seguir reforzando y cuidando este sistema que nos costó muchísimo recuperar.

Esta apertura de sesiones es un acto institucional y democrático, en donde tenemos la obligación como libreños de continuar enriqueciendo este sistema que representa a la totalidad de los vecinos.

Nosotros, desde el lugar que nos toque, haremos todos los esfuerzos necesarios para traducir en hechos reales la visión que tenemos de la política que es que el Estado es un instrumento facilitador de derechos y bienestar.

Desde el inicio de nuestra gestión, ya hace 6 años atrás, aplicamos nuestra visión estratégica de que el Estado Municipal no debía ser simplemente un prestador de servicios, ni dedicarse exclusivamente a las competencias propias del alumbrado, el barrido y la limpieza.

Nosotros creemos firmemente en un Estado Municipal facilitador de derechos, de todos los libreños, absolutamente todos. Todas las políticas que diseñamos tienen ese objetivo central: Que cada libreño pueda vivir mejor.

Somos una ciudad que tiene más de 60.000 historias increíbles que yacen en la vida de cada uno de nuestros vecinos. Libreños honrados, trabajadores, sacrificados, que se levantan todos los días con el único anhelo de vivir mejor y lo logran a través de su esfuerzo. El progreso es el norte de cada vecino de nuestra ciudad.

Para aquellos que tienen que correr de atrás y cuesta arriba, por designios del Altísimo, les quiero decir que nosotros estuvimos, estamos y vamos a estar para ustedes. Nuestro deber es garantizar la igualdad de condiciones, lo hicimos, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo.

Queremos que todos los libreños puedan estudiar, trabajar, tener su casa, disfrutar de la mesa con la familia, con los amigos. Que puedan comprarse su auto, irse de vacaciones, pero sobre todo queremos que cumplan sus sueños, los más profundos deseos de su corazón y espíritu.

Estamos por y para ustedes, ese fue nuestro compromiso allá en los inicios de 2017, cuando le miramos los ojos a todos los libreños y pronunciamos estas mismas palabras que digo hoy. Hoy, en abril de 2023, podemos mirarle a los ojos a los libreños con la tranquilidad de que lo estamos haciendo y queremos seguir haciéndolo pero no solo acá en Paso de los Libres, sino que nuestra realidad de correntinos enchamigados entre todos, queremos que todos los correntinos vivan la realidad que vive Paso de los Libres, en donde existe un Estado que hace eso: está.

Todos los días nos despertamos sabiendo que cualquier decisión que tomemos como servidores públicos le puede cambiar la vida a un montón de gente.

Durante todo este balance de gestión que presenté, he detallado todos y cada uno de los esfuerzos que hacemos para dar respuesta a demandas elementales de nuestros vecinos: Seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo, agua potable, cloaca, entre otras cosas.

Todas y cada una de estas áreas, son de competencia provincial, es decir, es el gobierno de la provincia de Corrientes el que tiene que dar solución a estas temáticas.

Podríamos quedarnos de brazos cruzados y tirar la pelota afuera, conformarnos con el discurso fácil de que no es nuestra responsabilidad y listo.

Pero no, nosotros salimos a dar respuesta a las demandas de los libreños. No nos quedamos de brazos cruzados ante la inseguridad, y damos respuesta a esa demanda: Colocamos alarmas vecinas y vamos a seguir haciéndolo para que vuelvan los libreños a sentarse en la vereda a tomar mates, una imagen que nos llena de felicidad y nostalgia, porque nos recuerda a nuestras infancias.

No nos quedamos de brazos cruzados cuando los libreños piden salud y damos respuesta a esa demanda: Hicimos despertar del letargo a la salud pública de Paso de los Libres y ampliamos todos los servicios que brindamos. Creamos el vacunatorio y somos la mejor ciudad de Corrientes en índices de inoculación de vacunas. También a través del Centro Odontológico garantizamos la sonrisa de los libreños, y aquellos que sufrían de problemas de alimentación e inclusive falta de autoestima por no tener una sonrisa completa, nosotros vamos y le damos los implantes de manera gratuita. Y también, debo decirlo: En aquellos lugares en donde el hospital no está, nosotros si estamos y el libreño lo sabe, acude a nosotros y recibe una respuesta.

No nos quedamos de brazos cruzados cuando los libreños piden más y mejor educación y damos respuesta a esa demanda: Creamos el Centro Municipal de Estudios Universitarios y salimos a golpear todas las puertas que encontramos para traer carreras universitarias gratuitas a la ciudad, triplicando la oferta que antes existía. Creamos la Escuela Municipal de Artes y Oficios para que los libreños estudien y se capaciten en oficios de rápida salida laboral.

No nos quedamos de brazos cruzados cuando los libreños piden viviendas y damos respuesta a esa demanda: Primero, cuando el macrismo ajustaba a todos los municipios del país, decidimos construir módulos habitacionales de material, con chapa de zinc, cocina y baño, para que las personas en extrema situación de vulnerabilidad puedan salir de eso. Luego, cuando el gobierno nacional de Alberto Fernández creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, entendimos que se iba reactivar la construcción de casas en todo el país. Entonces fuimos a la Casa Rosada a pedir casas para los libreños y hoy, en la chacra 202, estamos construyendo 119 viviendas para nuestros vecinos y seguiremos gestionando casas ante la falta de respuesta del gobierno provincial.

No nos quedamos de brazos cruzados cuando los libreños nos piden más trabajo y damos respuesta a esa demanda: gestionamos programas de empleo con el Gobierno Nacional y también traemos obras públicas para que se creen nuevos puestos de trabajo. Hablamos con los empresarios para que inviertan en Paso de los Libres y se creen fuentes de trabajo. Creemos en el trabajo, queremos que todos trabajen y para nosotros, es el trabajo el eje dinamizador que ordena a todas las familias.

No nos quedamos de brazos cruzados cuando los libreños nos piden agua potable, cloaca, y otras tantas cosas más. Nosotros no preguntamos de competencias ni responsabilidades, nosotros buscamos respuestas y no paramos hasta no solucionar esas demandas. Como decía Eva Perón: “Sangra tanto el corazón del que pide, que hay que dar sin esperar”. Ese es nuestro norte. Por eso trabajamos. Por eso lo vamos a seguir haciendo.

El gobierno provincial grita a cuatro vientos de que el gobierno nacional los discrimina, pero como libreños, sabemos que eso es mentira. Lo que no es mentira es que los libreños sí sufrimos discriminación por parte del gobierno provincial ya que cuando miramos a nuestros vecinos vemos que la provincia realiza todas las obras públicas que a Paso de los Libres no llegan. El gobierno provincial parece que busca disciplinar a los libreños por no elegir a sus candidatos, pero parece que desconocen que los libreños estamos acostumbrados a las adversidades y es ahí, en esos momentos, cuando el pueblo se une. Nosotros estamos unidos buscando soluciones a los problemas que otros, que sí son responsables de eso, no se ocupan.

Convoco en este momento a todos los concejales y dirigentes de la oposición, que son del mismo color político que el gobierno provincial, para que lleven las demandas del pueblo libreño que son de responsabilidad de la provincia. Queremos trabajar juntos, también con ustedes, para continuar creando un antes y un después en Paso de los Libres que está cada vez mejor, pero que no nos basta con lo que hemos logrado, queremos mejorar aún más la ciudad.

Para ir concluyendo, me parece extremadamente necesario que todos comprendamos el contexto histórico que estamos viviendo como ciudad. La realidad de Paso de los Libres es que estamos ante la oportunidad histórica de sentar las bases en la cual se está edificando una ciudad moderna y pujante, aquella que disfrutarán nuestros hijos y nietos, y sus hijos y sus nietos.

Por eso, quiero aprovechar este marco y convocar a todos los libreños a que trabajemos juntos, en pos de cumplir un objetivo en común y que es tener la mejor ciudad para vivir.

Dicho esto, declaro inaugurado el período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Paso de los Libres.

Muchas gracias a todos.