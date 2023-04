Trump se declaró “no culpable” de 34 delitos

De la Redacción de Contrapoder –

El ex presidente norteamericano, Donald Trump, se presentó este martes en el tribunal de Justicia del sur de Manhattan. Trump se declaró no culpable de 34 cargos en su contra por un soborno a una actriz porno, en la primera imputación penal a un expresidente estadounidense.

Al bajarse del vehículo que lo trasladó desde su residencia en la Torre Trump en la 5ª Avenida, Trump levantó el puño con semblante serio en señal de saludo a sus simpatizantes, antes de desaparecer dentro del tribunal, en el que quedó detenido hasta su declaración.

El juez Juan Merchán imputó a Donald Trump 34 cargos de “falsificación de registros comerciales en primer grado” por el pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.

“Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016”, dijo el fiscal Alvin Bragg en un comunicado.

En una conferencia de prensa tras la audiencia, Bragg dijo que “no se pueden normalizar conductas criminales graves”, y recordó que “todo el mundo es igual ante la ley”.

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un ex presidente es imputado por un delito penal. Tras el shock inicial que provocó la decisión del gran jurado la semana pasada, este martes Trump tuvo que presentarse personalmente en los tribunales para que le tomen las huellas, lo procesen como a cualquier imputado y le lean los cargos, que aún no se conocen oficialmente, aunque el diario The New York Times adelantó que son 34, todos categoría E, es decir, la categoría más baja. Se lo acusa de falsificar documentos comerciales y podría tener una pena máxima de prisión de cuatro años por cada cargo.

El ex mandatario se declaró inocente de todos los cargos y, luego, el juez definió que no era necesario pagar fianza, por lo que Trump abandonó el edificio y emprendió el regreso a Florida.