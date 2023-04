Con del paralelo a 418 Antonio Aracre fue eyectado del Gobierno

De la Redacción de Contrapoder –

El jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, renunció a su cargo con el objetivo de “desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados”, luego de que el dólar blue alcanzara un nuevo récord nominal y cerrara en promedio a $418 en la punta vendedora.

“A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata”, publicó Aracre, quien había asumido en el cargo el pasado 1 de febrero.

En su cuenta de Twitter, precisó: “Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite”.

Aracre se reunió el lunes al mediodía con Alberto Fernández, junto a quien almorzó al tiempo que aprovechó para llevarle propuestas económicas que luego se filtraron a la prensa.

Dicha filtración molestó al Jefe de Estado, quien consideró que la jornada económica se vio agitada por el accionar del ex Ceo, a quien no le creyó.

La práctica del off the record se convirtió para el Gobierno de Alberto Fernández en una batalla que le costó al Presidente perder a sus más íntimos colaboradores. No obstante, el caso de Aracre tiene la particularidad de que el ex empresario nunca fue aceptado por funcionarios como el ministro de Economía Sergio Masa, o el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

En marzo, Aracre se refirió a la necesidad de un desdoblamiento cambiario, lo que molestó a Massa, quien estaba en Panamá cuando se enteró.

Otro de los motivos de discordia fue cuando el ex Ceo habló de la necesidad de discutir una reforma laboral y el kirchnerismo salió a cruzarlo. En esa oportunidad, el ahora ex jefe de asesores aclaró que hablaba en nombre propio y no en representación del Gobierno.