Celeste Ascúa 1º senadora: Su nominación despeja dudas sobre la sucesión de Libres

Por Gabriel Link –

Finalmente el velo se descorrió y la actual concejala del Frente de Todos, Celeste Ascúa, encabezará la lista de [email protected] provinciales en la elección del 11 de junio, hecho que alumbra a la vez la cuestión local, pues al no aparecer en las listas para legislador provincial es casi un hecho que Miguel Arias encabezará el 22 de octubre la lista de concejales, con la idea de posicionarlo definitivamente para ser el recambio de Martín Ascúa al frente del municipio en 2025, cuando “Tincho” -tal vez- se atreva a ir por el sillón de Ferré.

Pasadas las 8 de la noche la fumata blanca apareció en la sede de la calle Salta de la capital correntina, dónde se acordó que la hermana del intendente de Paso de los Libres encabezará la lista de senadores en la boleta del Frente de Todos de cara a las elecciones legislativas de medio término; con una particularidad, la lista de los contendientes a la cámara alta va arriba de todo con lo que cada correntino que vaya a votar el 11 de junio encontrará el apellido Ascúa, en letras de molde, y al tope de la lista.

El diputado Miguel Arias, actual presidente del bloque del FdT en la cámara baja será probablemente quien encabece la lista de concejales por el PJ en las elecciones comunales que se realizarán el domingo 22 de octubre; el plan sería potenciar la figura del veterinario para suceder a Martín Ascúa en la contienda de 2025, cuando el jefe comunal, intente convertirse en el candidato a gobernador por el Partido Justicialista.

En el escenario local, Arias es quien mejor sintetiza el voto peronista, por ser del íntimo riñón del intendente y también por ser el dirigente con mayor perfil y mejor imagen de todos los que podrían recibir naturalmente el voto del electorado de Ascúa, quien prácticamente no tiene competencia interna en el peronismo libreño.

Como en cada cierre hay heridos

Por su parte, el ex vicegobernador de la provincia y actual director de Yacyretá, Gustavo Canteros es quien encabezará la lista de diputados, hecho que generó conflictos internos puesto que varios dirigentes peronistas de la capital pretendían ese lugar para sí. Esos problemas deberán resolverse de cara a la campaña, y seguramente el interventor provincial, Juan Zabaleta, será el encargado de conseguir cargos nacionales para los dirigentes que se quedaron afuera, y que enviaron a los medios un comunicado que, por lo confuso, permite interpretar que, una vez más, si aparecen los cargos para los desahuciados, se terminan las disputas.

El tibio comunicado no tiene firmas, no está publicado en ninguna red partidaria, y el único nombre que contiene es el de un dirigente nacional; realmente desconcierta la puerilidad de sus redactores, quienes no se atrevieron a poner sus nombres ni siquiera en una queja pública. Pareciera haber sido escrito para Martínez Llano y el resto de los medios capitalinos que se regodean a diario con las peleas entre peronistas, mientras esconden la feroz interna que mantienen el gobernador Valdés y su mentor, Ricardo Colombi, por la sucesión del despacho principal de la provincia.

El comunicado:

La Corriente Nacional de la Militancia, que a nivel nacional conduce Agustín “Chivo” Rossi; la Militancia Peronista, el Peronismo de Capital con base territorial y trabajo social, organizaciones sociales, sindicatos y centrales obreras tienen la obligación de informar a la opinión pública que NO participamos del proceso de conformación de la lista legislativa provincial y la lista de concejales en la Capital del Frente de Todos de Corrientes.

Ratificamos nuestra pertenencia al Partido Justicialista de Corrientes y, con coherencia histórica, sostuvimos nuestra postura de que los primeros lugares de las listas debían ser ocupados por genuinos representantes del Peronismo; además de respetar la pluralidad partidaria y la representación territorial de los compañeros y compañeras que todo el año hacen tremendos esfuerzos por contener las demandas sociales de sus comunidades; de aquellos que ponen el cuerpo representando a la clase trabajadora y a los sectores vulnerables con coherencia y compromiso.

Ratificamos nuestro compromiso de unidad política, social y territorial para la reconstrucción del Partido Justicialista de Corrientes y para consolidar una propuesta Peronista para las elecciones Primarias, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto; para las elecciones Generales Nacionales para consagrar un Presidente o Presidenta Peronista en 2023.

Como el lector puede apreciar, el comunicado no dice nada que pudiera ser interpretado como una ruptura definitiva a nada, quedando sus autores en un limbo anónimo, y a todas luces demuestra ser una pasada de gorra que compense los enojos del PJ capitalino.

La lista de [email protected] a [email protected] Provinciales estará integrada por:

1 – Celeste Ascúa

2 – Víctor Giraud

3 – Belén Galarza

4 – Ariel Esmay

5 – Florencia Bojorque

La lista de [email protected] a [email protected] Provinciales está integrada por:

1 – Gustavo Canteros

2 – Marlen Gauna

3 – César Lezcano

4 – Adriana Vidal Domínguez

5 – Leonardo Ortiz

6 – María José Espíndola

7 – Ariel Osuna

8 – Soledad Pérez

9 – Raúl Alfonso

10 – María Fernández Álvarez

11 – Juan Zandoná

12 – Tania Viglieca

13 – José Correa

14 – Yésica Taborda

15 – Miguel Yancovich

La alianza

El “Frente de Todos” está integrado por las siguientes fuerzas:

• Partido Justicialista

• Renovador Federal

• Proyecto Corrientes

• Partido Agrario y Social

• Nuevo País

• Partido de la Victoria

• Demócrata Cristiano

• Partido Federal

• Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad

• Kolina

• Cambio Popular

• Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo

• Partido del Trabajo y del Pueblo

• Nuestra Causa

• Instrumento Electoral por la Unidad Popular

• Política Abierta para la Integridad Social (PAIS)

• Partido Tercera Posición

• Partido Fe

• Partido MILES TTT

• Compromiso Correntino

• Proyecto Popular

• Nuevo Corrientes (Municipal Capital)

• Otros sellos representando a organizaciones sociales, sindicatos, movimientos populares y fuerzas productivas.