El Frente de Todos espera una clara señal de Cristina

Por Melisa Molina –

El anuncio del presidente Alberto Fernández de que no será candidato en estas elecciones aflojó un poco la tensión interna dentro del FdT, pero la incertidumbre desatada por la corrida cambiaria de los últimos días, entre otras cuestiones, aceleraron los tiempos políticos para el oficialismo. Desde los distintos frentes oficialistas esperan con ansiedad las palabras de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que hablará este jueves en el Teatro Argentino de La Plata. Más allá de que desde ningún sector creen que allí pueda haber un “anuncio importante”, como podría ser la definición de un candidato, sí esperan que de “alguna señal”, por ejemplo, de respaldo público al ministro de economía, Sergio Massa –tal como lo hicieron desde el resto del oficialismo este martes– o que pueda decir algo de su posible candidatura. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en ese contexto, pidió a Alberto Fernández; a CFK y a Massa que se junten para llevar un mensaje de unidad, calmar la crisis económica y ordenar la estrategia electoral. Por ahora, esa reunión no pareciera que vaya a ocurrir aunque este martes –en público o en privado– todos se encolumnaron detrás de Massa.

Apoyar a Massa

Tanto el lunes como este martes fueron de gran tensión para el gobierno porque, a diferencia de los días anteriores, comenzaron a subir los dólares financieros. El gobierno nacional, ante esa situación, decidió tomar medidas especiales y Massa explicó que, a contramano de lo acordado con el FMI, iban a usar “todas las herramientas del Estado para ordenar la situación”, es decir utilizar reservas del Banco Central para frenar la escalada del dólar. Eso fue permitido por el Fondo y el ministro confirmó que, además, se revisará el programa firmado con el organismo en 2022 debido a la sequía. El ministro estuvo en diálogo permanente con el Presidente y con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y todos acordaron en un punto: no puede haber devaluación porque eso provocaría una gran crisis social.

Desde Casa Rosada, en tanto, salieron en tándem a respaldar a Massa. El primero fue el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que escribió: “En los momentos difíciles hay que tener templanza, dijo nuestro Ministro de Economía. Además, unidad y solidaridad. Apoyo absoluto a Massa para enfrentar los desafíos del presente y los que vendrán”. También lo hizo el Presidente, primero en conferencia de prensa y luego en un hilo de tuits. “Esperamos que Sergio termine bien esta semana, porque si le va mal a él no hay chances para nadie”, decían al final de la jornada en Balcarce 50.

A fin del año pasado casi todos los espacios que conforman el FdT consideraban que Massa podía ser el candidato de consenso. Hoy en día el escenario es más complejo y, además, resta definir qué hará la vicepresidenta. Si CFK decide ir por su candidatura, lo hará y todos se encolumnarán detrás de ella, pero si definen que el candidato sea Massa, el oficialismo va a intentar estirar lo más posible la definición para darle tiempo al ministro para que la situación económica se recupere o al menos se estabilice. Cerca del massismo no dan por descartada la candidatura. “Está muy complicado y los últimos días han sido muy bravos, pero todavía hay alguna chance”, dicen. Para que eso ocurra debería haber una serie de medidas fuertes en las próximas semanas que podrán tomarse solo si las negociaciones con el FMI resultan positivas y se adelantan los desembolsos. Algo que, según indican las negociaciones de este martes, ocurriría.

A la espera de CFK

Ningún sector del FdT espera que el jueves haya grandes definiciones. Más allá de eso, la aparición de la vicepresidenta y lo que diga ese día, va a servir para marcar línea al sector del peronismo que se identifica con ella y, por añadidura, a todo el resto de los espacios. Cerca del mandatario consideran que el Presidente “hizo lo que le pedían”, es decir, dio de baja su candidatura, y confían que eso generará un mejor clima hacia el interior del FDT y predisposición desde el resto de los sectores para sentar ciertas reglas básicas de cara al armado electoral. Esperan, también, que la vicepresidenta haga mención del tema en su discurso ya que hasta ahora no se pronunció al respecto. El título de la charla que dará en La Plata es “La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”, y lo más posible es que además de la “clase magistral”, dedique fragmentos de su discurso a cuestiones de la coyuntura como hizo en las conferencias anteriores.

Nadie sabe si mencionará o no a Sergio Massa. Él no estará entre el público. Ese mismo día y a la misma hora, firmará en Montevideo un acuerdo con la CAF. Lo que sí hará es enviar una delegación de intendentes y legisladores de su espacio. Cerca del tigrense opinan que el apoyo de CFK es condición central para una posible candidatura, pero que a la vez él no deberá ser únicamente el candidato de ella. La clave, dicen “será encontrar un punto de equilibrio”. Eso, siempre y cuando, la definición sea que el candidato sea él, no ningún otro de los que están en carrera, y tampoco ella. “Sea el que sea se va a tener que agarrar de la montura porque los mercados están en plena ofensiva”, resumió un dirigente del oficialismo.

El que más se jugó por mantener la unidad fue Katopodis. El ministro de Obras Públicas, en declaraciones radiales, aseguró que “es imprescindible que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa se junten. Es el gesto más fuerte y más claro”, dijo y advirtió que “los militantes peronistas nos vamos a poner detrás de ellos”.