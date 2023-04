Amenazaron al hijo del presidente: “Cuidate, Vas a hacer boom”

De la Redacción de Contrapoder

“Cuidate, vas a hacer boom”, fue el mensaje que recibió Tani Fernández en su teléfono personal y que el mandatario, Alberto Fernández, denunció ante la policía. “Fue una amenaza muy explícita”, informó a la agencia Télam una fuente que pudo ver el mensaje y que explicó que eso fue lo que motivó a radicar la denuncia.

La presentación fue realizada el jueves en sede policial, desde donde se notificó al juzgado federal de turno (el 9, interinamente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que investigó el intento de atentado a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner) que, tras formar el expediente y disponer las medidas urgentes, lo mandó a sorteo. La causa quedó radicada ante el juzgado de Daniel Rafecas con intervención de la fiscalía que encabeza Eduardo Taiano.

Los investigadores preveían disponer una serie de medidas de prueba que son la habituales en este tipo de casos: la identificación del código IP del dispositivo desde el que salió el mensaje, la geolocalización de ese dispositivo, la identificación de su titular y otras vinculadas con el perfilamiento del emisor de la amenaza.

Un antecedente

No es la primera vez que el hijo del jefe de Estado recibe amenazas. En septiembre de 2022, Alejandro Dagnino, de 37 años, los amenazó por redes sociales durante al menos un mes con mensajes misóginos y violentos, que hacían referencia a la identidad de género de Tani.

Tras la investigación judicial, Dagnino fue beneficiado con una probation, por la cual se comprometió a realizar tareas comunitarias y cursos de derechos humanos y contra la discriminación en el Inadi.

Tani

Bautizado como Estanislao Fernández, en 2021 el hijo del presidente eligió cambiar su nombre a Tani Fernández Luchetti y solicitar su DNI no binario, “No me considero hombre, me considero persona no binaria”, dijo en aquel momento y explicó por qué se cambiaba el nombre, “no me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, dijo..

Violencia en los medios y en la política

Los hechos de violencia se dan en el contexto de la previa de la campaña electoral de cara a las elecciones generales.

En ese marco, las denuncias por violencia política hacia las mujeres como hacia las identidades diversas parecieran ir en crecimiento. De hecho, recientemente, tras el intento de asesinato de la vicepresidenta, un Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos hizo recomendaciones específicas al Poder Judicial, al Legislativo y a los medios, tendientes a proteger y a garantizar los derechos políticos de las mujeres y diversidades.

En marzo, tras una visita técnica del Comité, consideraron que hace dos décadas la vicepresidenta es víctima de una “escalada de violencia por motivos políticos y de género”.