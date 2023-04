Axel no pierde la ilusión de Cristina candidata, pero manda guiños a Sergio Massa

Por Macarena Ramírez –

En La Plata no se resignan. Pese a que la exposición de Cristina Fernández de Kirchner dejó sensación de renunciamiento en gran parte de la militancia y la dirigencia del Frente de Todos, en el gobierno bonaerense no descartan una candidatura de la vicepresidenta. Reclaman no “sobreinterpretar” a Cristina y sugieren hacer lo que pidió, trabajar en un programa de gobierno. A Axel Kicillof le conviene doblemente que su jefa compita por la Casa Rosada: por los votos que ella traccionaría y porque eso clausuraría definitivamente la posibilidad –remota o imposible, según quien opine– de que lo corran a él para arriba, algo que no quiere, pero a lo que no podría negarse si lo decidiera CFK. Como sea, en sintonía con el mensaje entrelíneas que dio la expresidenta en el Teatro Argentino, el entorno del mandatario le manda un guiño a Sergio Massa, uno de los anotados en la carrera por el sillón de Rivadavia.

“No veo que sí, ni que no”, zigzaguea alguien cercano al gobernador. “No sé si va a ser candidata. Me quedó una sensación de que sí, pero otros compañeros vieron otra cosa; tal vez tenga que ver con las ganas que tiene uno” de que se postule, amplió la fuente.

En esa línea, en el gobierno piden “no sobreinterpretar a Cristina”, porque –aducen– la historia ya mostró que hacerlo “es una mala idea”. “Cristina nunca sale para el lado que uno cree que va a salir (…) no dijo nada, ni que sí, ni que no, así que dejemos de especular”, indicó alguien que no se resigna a clausurar el operativo clamor.

En La Plata sabían que el discurso se montaría en lo económico. Parte de los equipos técnicos de Kicillof trabajaron en la confección de datos y estadísticas, pero reconocen que esperaban “algún giño político más fuerte” que no hubo. Explican que el objetivo del discurso fue que se entienda que Argentina está atada de pies y manos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). E insisten con que electoralmente el escenario “está abierto” y que las decisiones se tomarán “a último momento”.

Massa 2023

La variable Massa – Wado de Pedro como fórmula nacional sobrevuela la interna de la coalición. La defensa que hizo Cristina de la gestión del ministro de Economía –al que, de todos modos, también le marcó la cancha en medio de la renegociación con el FMI– refuerza aquella posibilidad. Aunque tenue, en La Plata también mandan un guiño al titular del Palacio de Hacienda. Reiteran que tiene el apoyo de Kicillof a su gestión y que el contacto entre ambos es permanente, aunque esquivan cualquier pregunta sobre candidaturas.

Al igual que otros sectores del panperonismo que ven al hincha de Tigre en la boleta, en el entorno del Kicillof reconocen que para tener chances necesita mostrar mejoras en los índices inflacionarios o, al menos, estabilizar la situación. El bolsillo de la gente, ahí está la clave.

Efecto tapón

El gobernador está aferrado a la reelección y trabaja para eso. En su entorno afirman que no tiene otra misión. De todos modos, se encuentra en una vigilia tormentosa a la espera de una definición de su jefa política. Es la única que podría correrlo de su intención de volver a competir en la provincia de Buenos Aires.

“Nosotros estamos enfocados en la provincia y, como pidió Cristina hace tiempo, trabajamos en nuestro programa de gobierno. Y trabajamos para juntar votos para la elección nacional”, dice alguien con despacho contiguo al de Kicillof y traza la diferencia entre “los buena leche” que ven al gobernador presidenciable, porque es la figura más representativa del kirchnerismo, después de Cristina, y quienes lo empujan “de mala leche” para liberar el sillón bonaerense.

Mostrar gestión

Hasta que el panorama aclare, Kicillof continuará mostrando gestión y recorriendo el interior y el conurbano. “No sólo comunicando lo que se hace, sino también comunicando que si se hace es porque hay una voluntad política del gobernador de transformar la provincia”, destaca otra fuente de la gestión.

La próxima semana en Vicente López, Kicillof presentará un Plan de Seguridad, una de las principales preocupaciones de los bonaerenses. Lo hará a días de la liberación de dos detenidos por el asesinato del colectivero en La Matanza que terminó en una golpiza al ministro Sergio Berni. El crimen sigue impune.

En esa línea no están previstas, por ahora, actividades de tinte electoral, como las tradicionales charlas en plazas que suele encabeza el gobernador. Sí Kicillof continuará yendo a diferentes actos políticos a los que lo invitan. La próxima semana será el turno de la organización social Barrios de Pie que conduce Daniel Menéndez.