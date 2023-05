La salud en el interior, una deuda de Colombi que Valdés se negó a saldar

Por Gabriel Link –

“Por causas política o por amistad con los directivos (del hospital) acomodan a algunos profesionales para hacer cirugías sin tener experiencia, hay que estar preparado para eso”, afirmó este domingo Enzo Martínez el papá de Nehemías, el niño fallecido en el Hospital San José de Paso de los Libres, un lugar donde la muerte por mala praxis siempre acecha.

Entrevista de Mario Chiappa a Enzo Martínez

Entrevistado por el periodista Mario Chiappa para Radio Nacional, el hombre siguió expresando la incomprensión de su dolor: “En el Hospital Juan Pablo II de la capital Correntina, venían y le hablaban a mi hijo, en ningún momento lo dejaron de atender, los profesionales y los enfermeros son amigos, son psicólogos, son padres, son hermanos, si te tienen que abrazar te abrazan”, expresó Enzo mostrando agradecimiento por los profesionales de la salud del nosocomio de la capital, y a la vez marcando la diferencia con el tratamiento que la familia recibió en el hospital libreño: “acá en Libres no hacen nada de eso, acá te cierran las puertas y te dejan morir, y en un ratito, buscan abrirte, para echarte la culpa a vos”.

Marcha por Nehemías (ampliar) y pueblada frente al Hospital San José

Todos los habitantes de Paso de los Libres tienen una historia para contar, el desamor y la impericia atraviesan a toda la sociedad, cada uno de nosotros tenemos historias personales que “enriquecen” la fama del Hospital San José, Nehemías es una víctima más de un largo historial sin solución de continuidad, no sorprende a nadie cada muerte absurda, apenas indigna.

La historia ya es conocida, todos los medios locales la publicaron y las redes reflejan desde hace días la indignación y la bronca contra las autoridades provinciales en general y contra los responsables del nosocomio en particular. No la vamos a repetir, no es necesario.

Enzo Martínez le dijo a Mario que no tiene rencores con la enfermera que se equivocó, hasta esa grandeza mostró ese joven papá a quien la desgracia le llevó su más preciado tesoro, una desgracia que tiene forma de hospital y corazón de político. Sin embargo aclaró que “si la enfermera no le ponía la inyección que no tenía que ponerle nada de esto le hubiera pasado a mi hijo”.

Enzo también dijo que el director del Hospital había mentido en los medios, ” yo estaba ahí adentro, no había ningún médico pediatra, había solo 2 enfermeras, después que mi hijo sufrió el paro ahí recién apareció el médico preguntando qué es lo que había pasado”, remarcó Enzo.

Jorge Ferreyra Dame es ante todo un político, uno de tantos, y es evidente que siempre antepuso sus intereses políticos por sobre la vocación por salvar vidas, el hospital se parece más a un aguantadero de médicos insensibles que a un lugar de sanación.

Tras un paso a principios de siglo (ya en el gobierno de Colombi) “Japo” volvió a ser convocado para la dirección del Hospital San José a principios de 2017, nombrado nuevamente por su jefe político, Ferreyra Dame ya lleva seis años al frente del Hospita, aunque lo único bueno sigue siendo el edificio.

Muchos se preguntan por estos días ¿por qué una enfermera le dio esa inyección a Nehemías? y la respuesta está en la superficie, porque la dirección, no solo lo permite, lo indica. También hay que tener presente que los médicos de guardia nunca están disponibles en la guardia de Urgencias, la mayoría de las veces ni siquiera están en el hospital y hay que esperarlos hasta que terminen lo que están haciendo y decidan volver al Hospital.

A eso también lo permite Jorge Ferreyra Dame, quien ya en enero de 2019 se lo hacía saber a la población a través de sus redes, en un pretencioso “reclamo”, al mejor estilo patoteril de Colombi, a todo aquel que reclamara por las muertes absurdas en su Hospital: “Se preguntaron alguna vez, si un medico, o una enfermera o cualquier persona que presta servicio en salud, se levanta a la mañana y sale rumbo al hospital, con la intensión de matar gente? De verdad pueden creer, que alguien en un hospital cualquiera, podría ser feliz o gozar con la desgracia?”, se preguntaba Ferreyra Dame, para luego contarnos que “Sé lo que nos falta, claro que si, y en eso trabajo día y noche” y revoleaba reproches para todos los que se quejan de las falencias del Hospital: “pero no pueden quedarse con la crítica por criticar, de que no le dan el alta, que va con fiebre y le medica una enfermera, como si la misma no estuviera capacitada para bajar una fiebre, y así etc etc etc…” .

Así vemos que, al menos desde 2019 las enfermeras del Hospital San José están autorizadas a “medicar” por su cuenta a los pacientes que llegan, por ejemplo, con fiebre alta. Y eso fue lo que mató a Nehemías; y solo tal vez puede acusarse de imprudente a la enfermera, por ejercer una práctica (probablemente obligada) para la que no está certificada, fue la desidia del médico de guardia lo que mató a ese bebé, y fue la irresponsabilidad del director del Hospital, que autoriza esa práctica que está expresamente prohibida por una ley nacional.

La Ley 24004 es la que regula la actividad de la enfermería, y en su Art. 3, inciso 18 dice claramente: Realizar todos los cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de las personas en las distintas etapas del ciclo vital, según lo siguiente:

(…)

J- Planificar, preparar, administrar y registrar la administración de medicamentos por vía enteral, parental, mucosa, cutánea y respiratoria, natural y artificial, “de acuerdo con la orden médica escrita, completa, firmada y actualizada”.

(…)

No creo que sea necesario explicar lo que ese párrafo tan explícito de la ley significa.

“Japo” tiene banca política de sobra, lo nombró Ricardo Colombi y, a pesar de las quejas permanentes lo sostiene Gustavo Valdés. Ayer hubo aprietes, desde la política y hasta mediante la Policía. Aprietes a los papás de Nehemías, a la gente que fue a apoyarlos, a comunicadores, y hasta a personas de a pie, a las que llamaron “[email protected]” de ECO para ofrecerles “cosas” si retiraban ciertas reflexiones posteadas en redes sobre esta nueva muerte innecesaria.

Las enfermeras no tienen ninguna responsabilidad ética en lo que ocurrió. La profesional que intentó salvarle la vida a Nehemías hizo lo que pudo con lo que supo, tratando de cumplir con su trabajo y más, tratando de suplir al médico que no estaba donde debió estar; y lo más grave, lo hizo con la indicación de un irresponsable que pone en juego la vida de cada libreño autorizando prácticas a personas que no recibieron capacitación para llevarlas a cabo.

El pueblo pide la renuncia a la dirección del Hospital (o su remoción) de Jorge Ferreyra Dame, los que deciden son Ricardo Colombi y Gustavo Valdés.