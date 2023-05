Lula a Georgieva: “Démosle a Argentina un poco de tiempo para recuperarse”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da SIlva, reveló este domingo que el sábado le pidió a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, “darle tiempo” a la Argentina para que se recupere económicamente para poder honrar la deuda contraída con el organismo financiero.

“Le pedí que entendiera que Argentina tuvo una sequía después de la pandemia que destruyó el 25% de su producción agrícola y eso pesa mucho. Le dije que si Argentina no tuviera las condiciones actuales, no habría que presionarla. Démosle a Argentina un poco de tiempo para recuperarse”, dijo Lula en una conferencia de prensa posterior a la reunión del G7 en Hiroshima. “Espero que lo haya comprendido”, agregó.

“La situación de Argentina fue el principal tema de la reunión entre Lula y la titular del FMI”, dijo una fuente de la delegación brasileña que acompaña a Lula en su participación como invitado de la cumbre del Grupo de los 7 (G-7), que reúne a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón.

El gobierno argentino se encuentra en negociaciones con el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo multilateral adelante los desembolsos que tiene previsto para lo que resta del año, dentro del actual programa de Facilidades Extendidas acordado por la deuda de US$ 45.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri. .

Esta mañana, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que la deuda externa “destroza” a países como la Argentina debido a que el Fondo Monetario Internacional no tiene en cuenta las consecuencias sociales de los ajustes económicos que exige a los países deudores, durante su discurso en el Grupo de los 7 (G-7) que se desarrolla en Hiroshima, Japón.

“El endeudamiento externo de muchos países, que victimizó a Brasil en el pasado y hoy destroza a Argentina, es causa de una flagrante y creciente desigualdad, y requiere un tratamiento del FMI que considere las consecuencias sociales de las políticas de ajuste”, afirmó Lula durante el primero de sus dos discursos en la sesión plenaria.

Lula fue el único latinoamericano invitado por el antiguo grupo de países más poderosos del mundo, el G-7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón.

Lula se refirió a la Argentina en su discurso en el marco de la orden que dio a su gabinete públicamente al recibir este mes en Brasilia al presidente Alberto Fernández, de que iba a interceder ante el FMI y el banco de los Brics para permitir que su principal socio pueda disponer de reservas para que no se detenga el flujo comercial entre ambos países.

