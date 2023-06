La Corte inhabilitó a Sergio Uñac

De la Redacción de Contrapoder –

La Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dispuso que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan. Ahora se debe elegir un nuevo candidato del oficialismo en ese lugar.

Así votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz en forma concurrente. No votó Ricardo Lorenzetti. El magistrado no lo hizo porque no había intervenido en la cautelar que suspendió las elecciones.

Ayer, Uñac, le había pedido a la Corte Suprema que “se expida rápidamente” sobre la constitucionalidad de su candidatura para que se puedan realizar las elecciones en su provincia y él pueda competir por la reelección. De todos modos, anticipó que acatará “lo que la Justicia disponga”.

A partir de ahora Uñac deberá definir la nueva fecha de elecciones de gobernador de su provincia y la fórmula que su sector dentro del Frente de Todos sanjuanino ofrecerá como su relevo. Se especulaba con que su candidato a vice, Cristian Andino sea el candidato a gobernador y el actual senador nacional Rubén Uñac lo acompañe como vice.

“De conformidad con la conclusión del dictamen del señor Procurador General de la Nación interino, se hace lugar a la demanda y se declara la inhabilitación del ciudadano Sergio Mauricio Uñac para competir por el cargo de gobernador en las próximas elecciones a celebrarse en la Provincia de San Juan”, dice el texto que lleva la firma de los supremos Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En otro tramo los supremos señalan que la reelección para sucesivos mandatos “conlleva el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia”. Un apartado que bien podría representar un anticipo de lo que puede decir la Corte cuando revise los pedidos de inconstitucionalidad de la reelección indefinida de la provincia de Formosa.