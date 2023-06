Ramos Padilla le reclamó a Alberto Fernández que indulte a Cristina

De la Redacción de Contrapoder –

El reconocido juez Juan Ramos Padilla le reclamó al presidente Alberto Fernández que avance de manera urgente con un indulto a la Cristina Kirchner. Advirtió que el partido judicial se está “robando la democracia” y consideró que el mandatario tiene todos los avales legales para indultar a la vicepresidenta.

“El indulto no es para el indultado. El indulto tiene una naturaleza política. La gente dice que Cristina no quiere. Pero el pueblo argentino tiene el derecho a votar a quien le plazca. Ella podrá decidir si se presenta o no”, sentenció en diálogo con Víctor Hugo Morales en AM 750.

Además, Ramos Padilla apuntó contra los jueces de la Corte Suprema y señaló que “no tienen derecho a mandarnos a guardar las urnas”. “Cuando nos mandaron a guardar las urnas sabemos lo que pasa. Lo vivimos a partir de 1956”, añadió en tono de advertencia.

“Muchos presidentes han indultado. Perón indultó a Balbín, que lo tuvieron que sacar a empujones de la Casa de Gobierno. Han inventado esto de que no se puede indultar”, añadió.

Luego, reveló que esto mismo se lo comentó al presidente de manera directa: “Yo hablé de esto por WhatsApp con Alberto. Él lo único que tiene que hacer es poner la firma”. Finalmente, añadió: “No hay posibilidad del Congreso de echar atrás esto, porque es algo no judiciable”.