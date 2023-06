Una científica argentina presidirá la Organización Meteorológica Mundial

De la Redacción de Contrapoder –

La Organización Meteorológica Mundial designó a la profesora Celeste Saulo, actual directora del Servicio Meteorológico Nacional, como su nueva Secretaria General; la posición de mayor relevancia a nivel global en materia de tiempo, clima y agua. La científica argentina será la primera mujer en conducir la institución.

La decisión fue tomada durante el congreso anual que celebra este organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra. Saulo, quien era vicepresidenta de la OMM desde 2018, asumirá la dirección general el 1 de enero de 2024.

La científica se impuso en la elección (que requería el apoyo de dos tercios de los países miembros) al candidato de China, Zhang Wenjian; a la ruso-suiza, Elena Manenkova y al neerlandés Albert Martis, durante el congreso anual del organismo. Sucederá al finlandés Petteri Taalas, que dirigió la organización durante dos mandatos desde 2016, en una de las organizaciones más esenciales actualmente en el sistema de Naciones Unidas, por su vital papel en la lucha contra el cambio climático.

“Mi ambición es conducir a la OMM hacia un escenario en el que la voz de todos los miembros sea escuchada por igual, priorizando a aquellos más vulnerables”, destacó Saulo tras ser elegida.

“En momentos en que la inequidad y el cambio climático son las mayores amenazas globales, la OMM debe contribuir a que los servicios meteorológicos e hidrológicos se fortalezcan para proteger a las poblaciones y sus economías, proveyendo servicios y alertas oportunos y eficaces”, añadió.

Saulo es Doctora en Ciencias de la Atmósfera y desde 2014 dirige el SMN. Hace apenas semanas, a principios de mayo, recibió el Premio Konex en el área de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera. “Este premio me llena de orgullo y me siento profundamente agradecida. Además, sabiendo que evaluaron los últimos 10 años de mi carrera, de los cuales 8 estuve al frente del Servicio Meteorológico Nacional, siento que la labor en este rol fue reconocida por el Gran Jurado –apuntó en ese momento–. Quiere decir que el SMN está tomando protagonismo en el área científica, algo que yo en lo personal me propuse cuando acepté conducir el organismo, vincularlo más fuertemente con su raíz científico tecnológica, para lo cual fue fundado”.

Al frente del SMN viene liderando una modernización institucional que incluye una nueva sede central, la incorporación de supercomputadoras para el cálculo de modelos numéricos, un nuevo sistema de pronóstico, un nuevo sistema de alerta temprana, y nuevas plataformas digitales, tanto en web como en aplicaciones.

Además, colabora en diversos programas científicos de la Organización Meteorológica Mundial desde hace más de 15 años. En 2014 se convirtió en representante permanente de Argentina ante la OMM. En abril de 2018 fue electa vicepresidenta segunda de la OMM y en junio de 2019 se convirtió en vicepresidenta primera. Desde ese rol, presidió la Junta de Investigación de la OMM.