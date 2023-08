Milagro Sala podría volver a la cárcel: “Pretenden verme morir poco a poco”

La dirigente social jujeña Milagro Sala, presa política desde hace más de 2.700 días, denunció este jueves por AM750 un nuevo episodio de hostigamiento y persecución. Esta vez, con la convocatoria a una audiencia en la que podrían revocarle la prisión domiciliaria, a pesar de su delicado estado de salud.

En concreto, Sala hizo referencia a la audiencia que se realizará este jueves por pedido del fiscal de ejecución, Gustavo Araya, para revocarle prisión domiciliaria. En este punto, desde el comité de libertad de Sala no dudan que esto constituye una avanzada más en la escalada represiva de Gerardo Morales en medio de la campaña electoral.

El mismo análisis hace la propia dirigente de la Tupac Amaru: “Nos siguen atropellando. Los fiscales, a los que hago responsables por mi salud una vez más piden que me vuelvan a la cárcel porque consideran que el informe médico que presente el Superior Tribunal de Justicia y la fiscalía dicen que estoy bien de salud, cuando en la última audiencia no dejaron que los médicos peritos de nuestra parte muestren cuál era mi condición”.

Para Sala, es evidente que el Poder Judicial “entró en campaña”. “Así es la orden que les da Gerardo Morales. Su intención es que vuelva a la cárcel. Pretenden verme morir poco a poco. Este atropello no se lo deseo a nadie”, aseveró a poco menos de un mes de la violenta represión que ordenó el gobernador radical en medio de las protestas ante el avance de la controvertida reforma constitucional.

La dura crítica a Gerardo Morales

Pero esto no es todo. La dirigente social denunció cómo esto se da en el mismo contexto en el que no la dejan viajar a Buenos Aires para realizarse una delicada operación por la trombosis venosa profunda que padece en una de sus piernas y que implica, ni más ni menos, que el riesgo de perder la extremidad.

“Uno viene contando los días para poder tener la ilusión de que me van a poder llevar a operar a la Fundación Favaloro. Pero los que piden esta audiencia son los que me niegan viajar para hacerme la operación. La citación dice que es para revocar la libertad condicional. Así dice la citación. Nunca estuve en libertad condicional. Estoy con prisión domiciliaria, con policías fuera de mi casa”, aclaró.

En este punto, señaló: “Morales dijo que él va a instruir a los jueces y fiscales para que me lleven a la cárcel nuevamente. Yo tengo trombosis en la pierna, no en la lengua o la boca. Puedo opinar de lo que pasa en mi provincia. Esto me perjudica psicológicamente en varias ocasiones, pero no quiere decir que no pueda opinar de lo que pasa en mi provincia”.

El cuestionamiento a Alberto Fernández

Además, Sala cargó contra el presidente Alberto Fernández por la falta de respuesta desde el Poder Ejecutivo ante lo que considera un atropello. “Cada vez que hay campaña me denuncia a mí. Estoy podrida. Porque no veo que haya ningún juez, ningún fiscal, ni siquiera Alberto Fernández, para que pare esta locura. No estoy viendo que el Gobierno de Alberto haga nada por nuestra situación”, cuestionó.

Luego, finalizó: “Me lo hacen a mí. ¿Te podés imaginar lo que le hacen a un ciudadano común donde encapuchados entran a la casa y secuestran maestros, estatales, dirigentes? Nadie puede decir nada, porque si no les va a pasar lo mismo. Eso es lo que está pasando en Jujuy. Esto se denuncia desde mucho antes del 20 de junio. Se tiene que empezar a actuar, parar esta locura de Morales”