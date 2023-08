Denuncian a Fabián Doman por burlarse de dos integrantes de pueblos originarios

De la Redacción de Contrapoder –

El programa de Fabián Doman, Bien de Mañana (El Trece), quedó envuelto en una gran polémica tras volverse tendencia en las redes sociales por burlarse de dos personas que integran un pueblo indígena. Además, fueron denunciados en la Defensoría del Público.

La cronista Maggie Vigil se subió al subte para realizar una nota y dialogó con la pareja. Frente a la respuesta del hombre hablando en su lengua, ella se burló y desde el piso varios panelista festejaron la burla, “Te amo Maggie” se escuchó entre risas a una de las integrantes del programa.

Lo bizarro fue que hasta el propio conductor se burló de la pareja entrevistada, cuando el hombre afirmó que “Argentina tiene que aprenden a hablar en idioma de los indios”. Y agregó: “Tienen que aprender en la escuela. Tienen que cambiar un poco”.

Luego de que la notera les nombre a todas las personas que estaban en el estudio, el hombre se afirmó que: “Tienen que renovar a todos, no sirven esos”.

Posteriormente, la movilera le preguntó a la mujer a quién había votado en las PASO, pero ella se negó revelar su elección aduciendo que “es un voto privado”, e increpó a la cronista por burlarse de ella, mientras que Maggie le contestó: “Me río porque me dice que es privado. No se enoje, si no le estoy peleando”.

“Yo tampoco le estoy peleando pero son cosas serias, estamos definiendo el destino de un país”, continuó la mujer.

En ese mismo instante, Doman lanzó un comentario polémico e invitó a la periodista que se vaya de ese lugar: “Dale, dale. Tampoco que me dé clases de moral… Me banqué bastante que el señor te trate un poco mal al principio. Ya que la señora también te trate mal, no. Dos no”.

“Ya me banqué el señor contestando mal de entrada, ahora la señora me viene a dar clases de moral… No, con todo respeto”, concluyó el conductor renunciante a su cargo de presidente de Independiente.

A las pocas horas, algunos medios comenzaron a repudiar las actitudes de los integrantes del programa, inclusive la del conductor, y varias denuncias fueron enviadas a la Defensoría del Público, organismo encargado de velar por el derecho de las audiencias.

Qué dijo la Defensoría del Público sobre el programa de Fabián Doman

Miriam Lewein realizó un taller con comunicadores sobre el trato que le dan los medios de comunicación a las personas vinculadas con los pueblos indígenas.

Por este motivo, comunicaron desde Twitter que recibieron varias denuncias al respecto, y escribieron: “Las comunidades indígenas nos expresaron su preocupación por el contenido de un programa de televisión donde se banaliza su cultura y su lenguaje”.

“Desde la Defensoría trabajamos también para promover los medios gestionados por las propias comunidades, para que puedan tener voz propia. Esto garantiza también una comunicación democrática para toda la población, no solo para los pueblos originarios”, agregaron.