Atentado a CFK: Los sospechosos nexos de la panelista Delfina Wagner

Por Irina Hauser –

El día después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner la panelista de Crónica TV, Delfina Wagner, una activista de ultraderecha, le mandó un mensaje a Brenda Uliarte, acusada como coautora junto con Fernando Sabag Montiel del intento de magnicidio. La llamaba “Ambar”, el seudónimo que usaba en las redes sociales y con el que se había presentado en notas en ese canal. “Estoy preocupada por vos”, le dijo. Agregó que le escribía “más que nada para saber si te sentís a salvo”. “Cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte contá conmigo. Cuidate mucho”, se despidió. La querella de la vicepresidenta pidió en la causa a cargo de María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo que se investigue a Wagner, no sólo por su relación con Uliarte y Sabag Montiel, sino porque hallaron conexiones con otros personajes. Una es con la organización Revolución Federal, y sospechan que pudo haber sido nexo de la pareja con Hernán Carrol, de la agrupación Nueva Centro Derecha (NCD) y por otro con Gerardo Milman.

El 4 de agosto Wagner contó en La Nación + que actualmente vive en la casa de Ximena Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de donde vivía CFK que había recibido en su casa a dos integrantes de Revolución Federal en los días de las marchas a favor de la vicepresidenta. La calificó como una suerte de “madrina”. La vecina nunca ocultó su rechazo hacia la vicepresidenta. Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal señalan que la panelista es la única persona que parece conocer a todos los actores sospechados tanto en esta causa como en la que atañe a Revolución Federal. “Las coincidencias son demasiadas y es necesario investigarlas”, dicen y piden medidas.

Uliarte respondió aquel mensaje de Wagner: “Hola estoy bien por ahora pero la verdad tengo miedo por las amenazas que recibimos mis compañeros y yo. Fernando sólo me estaba cuidando porque los medios son amarillistas y sacan todo de contexto. Agradezco la preocupación”. La periodista le había dicho en el mismo mensaje: “Cuando viniste al programa Fernando no te trataba bien”. La periodista trabajaba en Crónica desde julio de 2022 y podría explicar las apariciones de Uliarte en varias notas en ese canal hablando contra los planes sociales y sobre Sergio Massa, incluso con Sabag Montiel. Una el 28 de julio, otra el 14 de agosto. Dos días después Brenda directo al programa donde estaba Wagner. “Cuando viniste al programa Fernando no te trataba bien”, le comentó la periodista a Brenda en el mismo mensaje.

*Wagner habría participado también de la marcha donde Revolución Federal llevó la famosa Guillotina el 9 de julio de 2022. A esa marcha es posible que haya asistido Uliarte. Los abogados dicen que estuvo seguro en la marcha de las antorchas, el 18 de agosto, en la que seguro estuvo Brenda y subió una publicación desde allí a Instagram.

*Tenía contacto directo con Jonathan Morel, referente de Revolución Federal. Morel le escribió 17 días pos atentado: “Oferta, (Juan) Grabois, (Natalia) Saracho, Juan Marino, esos son los que quiero barrer”. El 20 de septiembre Wagner le mandó un link sobre Nicolás Carrizo sobre mensajes relacionados con el atentado, por lo que está preso.

*La panelista tenía relación con NCD. Estuvo una fiesta con Carrol y el comediante e integrante de la agrupación Martín Almeida desde la que éste último subió un video con bromas referidas al atentado contra CFK. Carrol tuvo vinculación con Uliarte. La invitó con Sabag al cumpleaños de Almeida. Cuando lo detuvieron le ofreció un abogado para él. También podría tener relación con Milman según sus redes.

*La querella dice que en Crónica también trabajaba Alejandra Mroue “persona con la que Carolina Gómez Mónaco” (colaboradora de Milman) tenía planeado un emprendimiento de estética que se habría frustrado”. Lo que deducen los abogados es que ahí podría haber un puente de Brenda y Sabag con Milman y su entorno.

*Sobre la vecina piden, entre otras cosas, verificar si es cierto que pasó de ser una “deudora incobrable” a cambiar drásticamente, y cómo, su situación en noviembre 2022. Agregan que fue fiscal de Patricia Bullrich en Almirante Brown en las PASO.