El verdadero impacto de los anuncios de Sergio Massa

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro de Economía, Sergio Massa, finalmente anunció este domingo una serie de medidas destinadas fundamentalmente a compensar la pérdida de ingresos provocada por la devaluación del peso que se aplicó después de las PASO. El paquete incluyó una suma fija 60.000 pesos en dos cuotas para empleados públicos y estatales, un refuerzo para jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y trabajadoras de casas particulares, suspensión del aumento de las prepagas por 90 días, exención impositiva temporal para monotributistas de las categorías más bajas, créditos para trabajadores a tasa subsidiada, acuerdos de precios, eliminación de retenciones para economías regionales y un programa de prefinanciación de exportaciones.

Suma fija. Massa anunció una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en dos cuotas mensuales a cuenta de futuros aumentos, para empleados públicos y privados que ganen menos de 400 mil pesos netos mensuales. La medida beneficia a 5,5 millones de trabajadores del sector privado y 390 mil del sector público. “El objetivo es reforzar el poder de compra del salario”, sostuvo el ministro. En el caso del sector privado, el Estado Nacional asume el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de micro (100 por ciento) y pequeñas empresas (50 por ciento). “Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales”, agregó Massa.

Refuerzo a jubilados. El jueves 10 de agosto, la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, y el ministro Massa, anunciaron un incremento de 23,29 por ciento para los jubilados a partir de septiembre, correspondiente al tercer aumento anual contemplado en la Ley de Movilidad. De este modo, la jubilación mínima pasará a ser de 87.460,40 pesos. A su vez, ese día anunciaron un refuerzo de 27.000 pesos para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, a cobrar en septiembre, octubre y noviembre. Massa anunció este domingo que ese refuerzo va a ser de 37.000 pesos, 10.000 pesos más que lo previsto inicialmente. El haber mínimo durante esos meses llegará entonces a 124.460,40 pesos.

Se supone, aunque el ministro no lo aclaró, que quienes cobren un monto mayor al haber mínimo y menor de 124.460,40 pesos recibirán un refuerzo, pero no de 37.000 pesos sino para cubrir la diferencia entre su haber y el piso fijado para esos tres meses. Por último, quienes a partir del mes próximo pasen a cobrar por encima de 124.460,40 pesos sin refuerzo aparentemente no recibirían ningún extra. Este último grupo viene siendo el más golpeado por la disparada de la inflación. En lo que va del año, ya perdió más del 10 por ciento de su poder de compra.

Massa informó además que los jubilados podrán acceder a créditos de hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy tienen los bancos. Esta medida ya había sido anunciada en julio por el propio Massa y contemplaba también créditos de hasta 150.000 pesos para titulares de pensiones no contributivas. En ese momento, había trascendido que había 400.000 millones de pesos disponibles para ese plan, lo que equivale a un millón de personal si todos piden el monto máximo. Sin embargo, este domingo no hubo precisiones sobre ese punto.

Por último, aseguró que “en el caso de las compras que realicen con tarjeta, les vamos a devolver en la tarjeta misma hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA por las compras que realicen”.

Refuerzo de Tarjeta Alimentar. El programa Tarjeta Alimentar de la Anses alcanza a 4 millones de familias y está destinado a ser una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Reciben el beneficio personas que cobran la Asignación Universal por Hija/o con hijas/os de hasta 14 años inclusive; personas embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social; Personas con hijas/os con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad; y madres con más de 7 hijos que perciban una Pensión No Contributiva. “En la tarea de cuidar a los sectores más vulnerables tomamos la decisión de reforzar la Tarjeta Alimentar”, señaló Massa.

En la actualidad, las madres con un hijo cobran 17.000 pesos, con dos hijos 26.000 pesos y con tres hijos o más perciben 34.000 pesos. Lo que anunció Massa es un refuerzo por dos meses de 10.000 pesos para el primer grupo, de 17.000 pesos para el segundo y de 23.000 pesos para el tercero. La medida beneficia a 2,4 millones de personas. Además, aseguró que una vez terminado el refuerzo la tarjeta aumentará un 30 por ciento para todos los grupos de madres.

Refuerzo del Potenciar Trabajo. Se otorgará un refuerzo de 20.000 pesos para los beneficiarios del programa que se pagarán en dos cuotas de 10.000 pesos durante septiembre y octubre. La medida beneficia a 1,3 millones de personas.

Prepagas. Suspensión del aumento de la medicina prepaga por 90 días para las familias con ingresos no superiores a los 2 millones de pesos. La medida se tomará por decreto.

Acuerdos de precios. El gobierno ratificó que firmará acuerdos de precios que prevén ajustes mensuales de solo 5 por ciento con más de 425 empresas que representan 53.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta de los argentinos. “Para este programa estamos poniendo un beneficio del 6 por ciento del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas”, sostuvo Massa.

Ayuda a monotributistas

Los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario. La medida beneficia a quienes facturan hasta 3.656.604 pesos por año.

La categoría A, que puede facturar hasta 1.414.762 pesos por año, paga 5750,75 pesos por mes de cuota del monotributo. De ese total, 3061,75 pesos van a la obra social, 2192,15 pesos al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 496,85 pesos al pago de impuestos, que es lo que ahora dejará de pagar por seis meses. Por lo tanto, en lugar de abonar 5750,75 pesos va a desembolsar 5253,9 pesos, un 8,6 por ciento menos. La categoría B, con una facturación de hasta 2.103.025 pesos, paga 6430,38 pesos y el componente impositivo es de 957,27 pesos. Por lo tanto, ahora pagará 5473,11 pesos, un 14,9 por ciento menos. La categoría C, con una facturación de hasta 2.944.235,60 pesos, paga 7351,10 pesos y el componente impositivo es de 1.636,83 pesos. Ahora pagará 5713,27 pesos, un 22,3 por ciento menos. Por último, la categoría D, que tiene un tope de facturación de hasta 3.656.604,33 pesos anuales, paga 9040,47 pesos y el componente impositivo es de 2689,05 pesos. Si se resta ese último monto, lo que debe pagar durante los próximos seis meses es 6351,42, un 29,8 por ciento menos.

Además, Massa informó que todos los monotributistas tendrán acceso a crédito por hasta 4 millones de pesos para sus actividades económicas, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100 por ciento del Estado. Otro de los anuncios para este segmento es la puesta en marcha del monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes que están en la economía informal.

Créditos para trabajadores. Massa anunció la puesta en marcha de un programa de 400.000 millones de pesos en créditos para trabajadores registrados a 24, 36 y 48 meses, con 3 meses de gracia. “Tendrá la mitad de la tasa que pagás hoy en la tarjeta o en el banco”, aseguró el ministro de Economía. El funcionario aclaró además que se va a poder tramitar de modo electrónico, el monto se depositará en la tarjeta de crédito dentro de los cinco días hábiles. y luego se irá debitando del sueldo.

Trabajadoras de casas particulares. Se otorgará un refuerzo por única vez de 25.000 pesos en dos cuotas mensuales, proporcional a las horas trabajadas. Beneficia a 424 mil personas. Para los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes, el Estado va a reembolsarles el 50 por ciento de ese refuerzo.

Prefinanciación de exportaciones. El Estado pondrá 770 millones de dólares para prefinanciar exportaciones: 550 millones de dólares del Banco Nacional y 220 millones del BICE.

Fuente Página/12