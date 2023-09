Según los consultores Milei crece pero polariza, y eso aumenta las chances de Massa

Por: Tatiana Scorciapino –

El resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) consolidó el escenario de tercios anticipado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y abrió un nuevo capítulo que puso en jaque la valoración de los armados y estructuras partidarias. Lejos de lo esperado por el sentido común, Javier Milei, quien hasta hace un puñado de años era considerado como un outsider dueño de una personalidad servicial al juego mediático del prime time, se convirtió en una de las figuras más importantes de la política nacional y en el candidato que muchas consultoras ven con mayores posibilidades de acceder a la presidencia.

El protagonismo que ganó el libertario despertó la curiosidad de aquellos votantes no politizados, lo que empujaría una mejora en el desempeño electoral del candidato. Sobre este punto, el analista político Carlos Fara, explica: “Con el resultado de las PASO, el voto de Milei se consolida aún más para las generales. De los tres grandes segmentos, el más esperanzado es el votante de La Libertad Avanza (LLA) porque estos treinta puntos le hicieron notar que su decisión no es ‘desacertada’, puesto que muchos ciudadanos la avalan. Esta situación, a su vez, puede generar un efecto contagio en quienes no fueron a votar en las primarias y lograr hacer crecer aún más el porcentaje obtenido.”

Este posible escenario trae consigo consecuencias difíciles para Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC). El politólogo y director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, Diego Reynoso, analiza: “Es posible que, a partir de este resultado, se despliegue una canibalización de votos entre Patricia Bullrich y Sergio Massa que es riesgosa para ambos. Si estos dos espacios se obsesionan con quitarse votos uno del otro, es posible que Milei cruce el 40% con diferencia de diez puntos respecto al segundo y tercero y acceda sin mayores conflictos al triunfo en primera vuelta.”

Con esta consolidación como figura trascendental en el presente político, el bipartidismo custodiado durante décadas por las diferentes especies en las que mutó el peronismo y el antiperonismo se encuentra complicado. Reynoso profundiza: “Si Milei se convierte en el próximo presidente, el sistema de partidos se realineará completamente, porque en este eventual escenario el panperonismo y Juntos por el Cambio dejarán de existir tal como los conocemos.”

Continuando con esta hipótesis, Fara reflexiona: “Para un sector considerable de la sociedad, ni el oficialismo ni la oposición se presentan como una alternativa novedosa para la urgencia de la resolución de la situación económica, que es lo que más le importa al grueso de los electores. La buena elección de Milei responde, en parte, a la idiosincrasia latinoamericana de apostar a quien ofrece resultados tangibles, algo que ni JxC ni UxP pudieron lograr en los últimos ocho años.”

Si bien el oficialismo tiene como principal déficit la propia gestión, es la presidenta en uso de licencia del PRO quien puede ser la más perjudicada de cara a octubre, pudiendo quedar tercera en la contienda electoral y siendo derrotada por el protagonismo de Javier Milei y Sergio Massa.

“El principal problema de Bullrich es que deberá definir si peleará en la derecha de Milei o buscará contener los votos moderados de Horacio Rodríguez Larreta, pero no podrá usar ambas estrategias al mismo tiempo. Si bien tiene chances de crecer algunos puntos respecto a las PASO, hasta el momento no está logrando despertar el atractivo electoral en quienes no la votaron.”, destaca Reynoso.

El último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) expone que Bullrich debería apostar por correr su discurso aún más a la derecha, para intentar rescatar el mayor porcentaje de los 4.1 millones de votantes que Juntos por el Cambio perdió entre las PASO del 2019 y las generales del 2023. Esta decisión, sin embargo, podría traerle consecuencias dentro de su propio partido frente al rechazo del radicalismo y los sectores más progresistas. Sobre esto, Fara señala: “La relación entre el espacio de Bullrich y quienes apoyaron a Larreta es una herida mal suturada porque el sector moderado no se siente contenido. Además, si se profundiza la impresión de que JxC no ingresará a un posible escenario de balotaje, menos figuras trabajarán por su candidatura y, en cambio, podrían ayudar por debajo de la mesa al oficialismo.”

Frente a la carrera del oficialismo hasta las generales, en el artículo titulado “Apuntes sobre las PASO Argentina 2023”, el asesor político español, Alfredo Serrano Mancilla, resume cuál debería ser el principal objetivo de UxP frente a la pérdida de electores entre 2019 y 2023: “Debe ir a buscar en el barrio, convenciendo a todos aquellos desencantados que no fueron a votar. La vía es mejorar salarios y condiciones económicas cotidianas. Y, por supuesto, empatizar con los que la pasan mal, construir épica y ser más frontal en la disputa de ideas. Sin subterfugios. Sin eufemismos. Sin miedos.”

En el arte de pescar votos, el oficialismo puede -y debe-, también, buscar en otros tanques. Según Reynoso, Massa logra canalizar un porcentaje de los votos de Rodríguez Larreta por ser el perfil más moderado entre las tres opciones mayoritarias. Además, el investigador explica que hay una fuerte expectativa frente al rol que tomaran los llamados ‘aparatos’ en esta segunda etapa de la campaña y su capacidad para obtener y cuidar votos.

Por su parte, Fara amplía: “En el interior del país hay muchos votos peronistas que migraron a Javier Milei por la decisión de los gobernadores de cuidar las provincias. Con el resultado de las PASO, buscarán recuperar la mayor cantidad de votos. Además existen muchos electores que, frente a la posibilidad real de que el libertario triunfe, están dispuestos a ceder su voto al oficialismo para impedir el avance de LLA.” En este abanico de escenarios factibles, el balotaje continúa siendo el predominante. Puesto que, si bien ambos consultores concuerdan en que Javier Milei tendrá un crecimiento hasta octubre, lo mismo sucederá en Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. La definición principal, entonces, será buscar ser su rival en noviembre.