Carmen Arias sobre Milei: “Si gana ese personaje vamos a una guerra civil”

De la Redacción de Contrapoder –

La referente de Madres de Plaza de Mayo Carmen Arias se refirió este miércoles al escenario electoral e hizo especial énfasis en las posturas ideológicas de La Libertad Avanza, desde donde en los últimos días se realizaron actos negacionistas y reivindicadores de la última dictadura cívico-militar. Además, Arias lamentó los insultos a figuras de los Derechos Humanos y del ámbito religioso, como el Papa Francisco.



En este contexto, de manera tajante, se refirió a la posibilidad de que Javier Milei gane las elecciones, y advirtió que “la gente está desmovilizada”. “No está bien económicamente y eso influye mucho”, reconoció, aunque advirtió: “No quiero ser exagerada, pero me parece que si sube ese personaje, al poco tiempo tenemos una guerra civil. Porque va a destruir el país. Y lo dice”.

Por eso, consideró que “la gente tendría que empezar a pensarlo seriamente y entender que eso los va a destruir”. Desde su lugar, añadió: “Las Madres no sabemos qué más hacer. La marcha de mañana es en referencia a lo que pasó el lunes con el acto negacionista de Victoria Villarruel. Nos tenemos que poner las pilas, porque vamos a perder el país”.

La dura respuesta a Victoria Villarruel

Sobre la candidata a vicepresidenta del espacio de Milei advirtió que “como personaje, ya sabemos lo que es”. P”ero, ¿por qué se le permitió hacer eso en la Legislatura que es del pueblo? Siguen negando que son 30.000, siguen con la teoría de los dos demonios. La lucha nuestra es por nuestros hijos e hijas”, señaló.

Arias, que tiene un hermano desaparecido al que siempre sintió, por la diferencia de edad, como un hijo, añadió sobre este acto que “no se puede entender que esté pasando esto, si se consideraba que los nuestros estaban haciendo algo indebido, llevalos presos y juzgalos, como les pasó a ellos, que fueron juzgados”. “Se cumplió con la ley. Ellos no cumplieron con la ley. Hubo un exterminio”, recordó.

En defensa de Estela de Carlotto y las Abuelas

Por otro lado, Arias se refirió a la durísima agresión que recibió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por parte de Villarruel, quien la describió como un “personaje siniestro” de la historia.

De manera tajante, y con un tono de lamento, sostuvo: “Nuestra relación con Abuelas no es la mejor, pero me dio mucha bronca. Porque es una ofensa. ¿Qué entidad tiene esa mujer para decir eso? Para ella misma no creo que haya sido conveniente decir semejante barbaridad. Nos quieren demostrar que están empoderados. Es muy duro lo que está pasando. Es casi increíble”.

El emotivo recuerdo de Hebe

Finalmente, Arias hizo, en este contexto, un emotivo recuerdo de Hebe de Bonafini, que murió el 20 de noviembre del 2022, y aseguró que “es eterna” y aunque “no esté físicamente”, sigue acompañando a las Madres en su lucha.

“Estuve el último momento de Hebe en el hospital. Estuve esa noche. Me iba a quedar a cuidarla, vino la hija. Y los médicos me dijeron que me fuera. Me tomaron la presión. Me dieron a entender que estaba en los últimos momentos. Pero creí que al otro día iba a estar bien. Cuando me enteré no lo podía creer”, comenzó el relato.

Y finalizó: “Porque la considerábamos eterna. Es única. No hay nada comparable a ella. Nos parecía que nunca se iba a ir. Es eterna, no está físicamente, pero está con nosotros. Cada vez que voy a hablar a la plaza, sé que está ahí”.