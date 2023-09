Inscripciones para el Programa “Mi Pieza” cierran el 10 de septiembre

De la Redacción de Contrapoder –

El Programa “Mi Pieza” del Gobierno Nacional se encuentra en su última etapa de inscripciones, brindando una valiosa oportunidad para las mujeres mayores de 18 años residentes de barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Aquellas que cumplan con los requisitos y aún no se hayan inscrito tienen tiempo hasta el 10 de septiembre para hacerlo.

Para ser elegible en el Programa “Mi Pieza”, es necesario ser mujer, mayor de 18 años, y residente de un barrio popular registrado en el RENABAP. Además, se requiere contar con un certificado de vivienda familiar. Las inscripciones se realizan de manera sencilla a través del sitio web oficial del programa en argentina.gob.ar/mipieza.

Es importante destacar que si ya sos beneficiaria del programa, no podrás volver a participar. Sin embargo, si te has inscrito anteriormente, has pasado las validaciones, pero no fuiste seleccionada, no te preocupes. Serás automáticamente considerada para el próximo sorteo sin necesidad de volver a inscribirte.

El Programa “Mi Pieza” se ha convertido en una iniciativa fundamental para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en barrios populares, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a una vivienda más digna y segura. El Gobierno Nacional continúa trabajando arduamente para brindar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.

Fuente Prensa Municipal