Massa pone todo al asador: Asesores internacionales y nueva agencia de publicidad

Por Gabriela Pepe –

Desde la semana pasada, en el búnker oficialista de la calle Mitre se habla portuñol. El lunes, los asesores que envió Luiz Inácio Lula Da Silva se fusionaron con el equipo de campaña de Sergio Massa, integrado por camporistas y massistas de la primera hora. Se entendieron de maravillas. El equipo brasileño no es parte de una consultora multitarget que podría venderle sus servicios a cualquiera. Es parte de la estructura del Partido de los Trabajadores (PT) y tiene la camiseta puesta. Como el presidente brasileño, quiere que el candidato de Unión por la Patria(UP) gane las elecciones.

Los asesores del PT no fueron la única novedad de esta semana en el campamento oficialista. El sábado, Massa estrenó en redes nuevo spot y claim de campaña. “Tenemos con qué. Tenemos con quién”. La pieza audiovisual fue producida por una nueva agencia publicitaria, que entró en escena después de las PASO. Empezó a circular este sábado en redes sociales y se estrenó este domingo en medios audiovisuales, de acuerdo a lo que indica el cronograma electoral.

Según pudo saber Letra P, la encargada de los nuevos spots sería la agencia de publicidad Mercado McCann, conducida por Martín Mercado y Fernando Sarni. Mercado es uno de los publicistas argentinos más populares y reconocidos del mundo y es el creador de varias piezas audiovisuales que están grabadas en la memoria vernácula.

Tiene en su haber comerciales futboleros de Quilmes, TyC Sports, Coca-Cola e YPF y la exitosa “parejita” del Banco Galicia. Fue responsable de los spots de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, “La fuerza de la gente”. Sabe tocar la fibra sensible de la pasión argentina y generar emoción.

Ante la consulta de este medio, el equipo de Massa aseguró que la agencia contratada fue Viva, cuyos fundadores son Dino Tesón y Dante Rodríguez – exintegrantes del equipo de Ernesto Savaglio- que tienen como clientes a la AFA y Banco Macro, enre otros.

“Tenemos con qué”, la nueva frase que enarbola UP busca darle protagonismo al capital humano de argentinos y argentinas “y la capacidad de Massa para representarlos”. Reivindica, además, el potencial humano, material, natural, industrial y tecnológico de la Argentina para salir adelante y avanzar. “Tenemos con quién”, alude obviamente al candidato, a quien muestra como el único capaz de sacar a la Argentina de la situación de crisis.

La nueva etapa también tendrá nuevas fotos para afiches y boletas. En el equipo de campaña no quedaron conformes con la imagen de Massa que el electorado encontró en el cuarto oscuro el 13 de agosto.

Los lineamientos políticos se definen en la cúpula de UP. El catalán Antoni Gutiérrez Rubí, que mantiene su oficina en el búnker, le recomendó a Massa una campaña por etapas, que fuera hacia la polarización absoluta en el eventual ballotage. El equipo de Lula opina lo contrario: dice que hay que polarizar con Javier Milei desde ahora, e ignorar a Patricia Bullrich. Es a todo o nada. Massa se inclinaría por esta opción, aunque implique el riesgo de adelantar la segunda vuelta a octubre.

Los antecedentes

Como adelantó la semana pasada Letra P, el team brasileño llegó para ayudar a UP en la campaña digital y la estrategia de redes, pero también asesorará a Massa para el debate presidencial. Entre los conceptos que transmitió, el equipo habló de los errores que ellos mismos cometieron en Brasil durante la campaña presidencial de Fernando Haddad, actual ministro de Economía que fue candidato en 2018, mientras Lula estaba preso. Como Massa en UP, Haddad no era entonces el jefe de la coalición. Perdió el ballotage contra Jair Bolsonaro. Los mismos estrategas de campaña fueron quienes asesoraron a Lula en la campaña 2022, cuando la historia con Bolsonaro se dio vuelta.

Otra conocedora de la historia de Brasil que visitó el búnker de Mitre fue la española Esther Solano, profesora de la universidad de San Pablo e investigadora del ascenso de Bolsonaro. Después de las PASO, la revista Seúl publicó una larga entrevista con ella, en la que afirmaba que no le había sorprendido en absoluto el resultado de Milei. “Yo lo daba por hecho. Sabíamos que iba a suceder. Sabemos que estos fenómenos, estos outsiders –y permíteme que hable en plural, porque es un fenómeno global, esto ya lo sabemos– pasan muy por debajo del radar de las encuestas”, dijo.

La española llevó su caracterización pormenorizada del fenómeno al búnker oficialista junto a sus recomendaciones para enfrentarlo.

Massa empezará a entrenar esta semana para el debate presidencial. Los equipos de campaña tendrán su primera cita este lunes para definir lineamientos de trabajo. El candidato tiene asesoramiento de los equipos propios, la ayuda de Lula y escucha los consejos externos de la estadounidense Jessica Reis, que ya estuvo con Massa en sus oficinas de avenida del Libertador y volvería a Buenos Aires antes del debate.