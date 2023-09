Las reuniones secretas de Victoria Villarruel con 10 genocidas condenados por desapariciones, violaciones y robo de bebés

Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad –

Si Javier Milei es elegido presidente, Victoria Villarruel presidirá el Senado. Cuando el presidente viaje será presidenta en ejercicio. El candidato ya dijo que su vice estará a cargo de las áreas de Defensa y Seguridad. Si Milei es destituido o sufre una enfermedad que le impida gobernar, se convertirá en presidenta. Buena parte del destino de 47 millones de argentinos quedará en manos de una persona que se reunió al menos con 10 genocidas en la cárcel de Marcos Paz entre 2014 y 2016. Uno estuvo involucrado en más de 250 secuestros, otro en 25 casos de torturas además de fusilamientos y desapariciones, uno fue agente de inteligencia que integró la patota de la ESMA y fue condenado además por delitos sexuales, otro fue condenado a prisión perpetua por robo de bebés, uno reprimió a poblaciones rurales, otro fue condenado por 84 casos de desapariciones. Autopercibida representante de víctimas, su relación es mucho más estrecha con los victimarios.

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza es poco consultada sobre estos vínculos y nada consultada sobre el dispositivo de abogados del establishment con los que comparte el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), revelados por El Destape. De sus relaciones con genocidas habla poco; de los negocios que vienen detrás de esas relaciones nada.

En una entrevista con La Nación le preguntaron sobre sus visitas a genocidas. La nota consignó que “Villarruel dijo que es cierto que visitó a Jorge Rafael Videla cuando estaba detenido, así como también a otros militares, pero aseguró que lo hizo porque estaba trabajando en su primer libro sobre la década del 70 que se tituló ‘Los llaman… jóvenes idealistas’ y que –según dijo- buscó ‘documentar con todas las voces’”.

Los datos que ahora revela El Destape, sin embargo, la desmienten. Ese libro fue publicado en 2009 y las visitas a los genocidas fueron en 2014 y 2016. Tal vez se equivocó y hablaba de su otro libro, “Los otros muertos”, en coautoría con Carlos Manfroni. Pero las fechas tampoco dan: lo editó en 2014 y las visitas a genocidas que publica este medio son en su mayoría en 2016.

El Destape pudo reconstruir que el 17 de febrero de 2016 Villarruel fue al penal de Marcos Paz a ver a 10 represores. Sus prontuarios son los siguientes:

Condenado a:

La periodista Luciana Bertoia escribió sobre la relación de la familia Villarruel con González Menotti: “El matrimonio Pando-Mercado suele recordarle a Villarruel otro vínculo con otro ilustre integrante de la patota de la ESMA: Alberto Eduardo González, conocido en el campo de concentración de la Marina como el ‘Gato’ o ‘González Menotti’. González –condenado a prisión perpetua– es historiador de la Marina, como el abuelo materno de Villarruel, y escribió cuatro libros, según declaró en una indagatoria. Pando dice que los libros que publicó Villarruel fueron escritos, en realidad, por González. Este diario consultó con el defensor de González, Guillermo Fanego, quien reconoció el vínculo con Villarruel, aunque desestimó la coautoría“.

Condenado a 25 años de prisión en 2017 en el juicio ABO III: 352 víctimas

El ex inspector de la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA Gerardo Arráez estuvo en los centros clandestinos de detención y tortura en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Fue condenado en 2017 a 25 años de prisión por más de 250 secuestros y torturas durante el terrorismo de Estado . Entre los hechos que se le adjudicaron figura el caso del secuestro del empresario de medios Jorge Fontevecchia. Según publicó Infojus en 2014, Arráez ejerció como abogado hasta 2012, cuando le dictaron pedido de captura, y en la tortura solía fotografiar a las detenidas.

Condenado a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda

Condenado a:

Condenado a 8 años y 6 meses por el secuestro y tortura de Manuel Oscar Casado, dirigente sindical.

En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal de Rosario condenó a 8 años y seis meses de prisión al abogado Pedro Rodríguez y a los militares Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Se lo condenó por el secuestro y torturas al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casad o. Tal como informó José Maggi en Página/12, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también confirmó el procesamiento de Rodríguez -ex concejal- por el secuestro de Reynaldo Luis Vivas, quien era intendente de San Lorenzo y fue depuesto por la dictadura. “En 1973 Pedro Alberto ‘Pili’ Rodríguez se convirtió en el asesor letrado del Sindicato Unido Petrolero del Estado (Supe) y en diciembre de ese año ingresó a la municipalidad de San Lorenzo como asesor legal del intendente Reinaldo Vivas. Con poder creciente en el sindicato y en la municipalidad, Rodríguez se acercó e investigó a los militantes sociales de la región, especialmente a los ligados al sindicalismo combativo”, escribió Maggi. “El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 destituyó y encarceló al intendente sanlorencino; junto con él se retiró la mayoría del gabinete, menos Rodríguez, que fue ratificado y ascendido por decreto de la dictadura, a director de asuntos jurídicos del municipio y se le otorgó la categoría más alta como empleado municipal sin mediar antigüedad. Un día después del golpe, Pedro Rodríguez señaló desde un auto a Manuel Casado, el delegado del sindicato de empleados municipales de San Lorenzo, quien fue secuestrado y torturado en el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán. El caso de privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos fue el primero que llegó a juicio entre todas las atrocidades cometidas en el Cordón Industrial durante la los años de represión”, agregó Maggi.

Condenado a:

En junio de 2019 el exteniente coronel del Ejército José Tadeo Bettoli fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en el juicio conocido como “Ligas Agrarias”. Se trata de delitos cometidos durante la última dictadura empresario-militar en Chaco contra pobladores rurales y militantes campesinos . El tribunal le impuso la pena de prisión perpetua por el homicidio agravado del dirigente campesino Raúl Eduardo Gómez Estigarribia . Según publicó el portal fiscales.gob.ar “el 12 de febrero de 1977 Gómez Estigarribia fue acribillado en la localidad de Corzuela por un grupo de fuerzas conjuntas comandado por Bettolli e integrado por cuatro efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco fuertemente armados, según reconstruyó la acusación”. En diciembre de 2010, Bettolli fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la causa “Caballero I”, que fue el primer juicio oral que se realizó en Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. En 2018 Bettolli también fue condenado a 12 años de prisión en la causa “Caballero II”, que abordó los crímenes cometidos en el CDD que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.

Condenado a:

Condenado a:

Tal como publicó la Secretaría de DD.HH., en diciembre de 2020 el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a 16 represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado contra 84 víctimas en el CDD que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el Gran Buenos Aires. En ese juicio, Di Pasquale fue condenado a perpetua. Compartió el proceso con el ex comisario general Miguel Etchecolatz y el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires de la dictadura, Jaime Smart. La Brigada de San Justo pertenecía al denominado circuito represivo Camps. Di Pasquale está detenido desde 2010 y sostiene la misma línea negacionista que Villarruel. Publicó un libro en el que afirma que los desaparecidos no son 30.000. El 8 de septiembre de este año, el diario La Nación publicó una nota sobre él: “Un militar detenido publicó un libro que dice que los desaparecidos fueron 6505”. Di Pasquale es autor del libro negacionista “Crónica de una guerra negada” que hasta se presentó en la Feria del Libro.