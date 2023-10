Hamas lanzó un sorpresivo ataque contra Israel: Hay 300 muertos y miles de heridos

De la Redacción de Contrapoder –

Hamas lanzó durante la madrugada del sábado un sorpresivo ataque, sin precedentes, contra Israel, que declaró el estado de guerra y respondió con bombardeos en represalia. Hamas disparó más de 5.000 misiles, lo que causó 300 muertos y más de un millar de heridos, además de reportarse cerca de 80 secuestros.

Desde el lado palestino, en tanto, comunicaron que hay al menos 230 fallecidos y 1.650 heridos por la respuesta israelí en la Franja de Gaza.

El conflicto entre israelíes y palestinos es uno de los más sangrientos y complejos de Medio Oriente. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon el estado de preparación de guerra y respondieron con un bombardeo en represalia.

“Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es una operación, no son rondas de combates, es una guerra”, indicó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un video difundido en sus redes sociales. “Ordené, en primer lugar, que se desalojaran las comunidades en las que se habían infiltrado terroristas. Esto actualmente se está llevando a cabo. Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes”, explicó el premier.

El ejército indicó por la noche que libraba libra combates en 22 lugares del territorio israelí con “cientos de infiltrados”, pero que había recuperado el control de la mayor parte de las comunidades fronterizas con la Franja a las que habían ingresado milicianos palestinos.

A la vez, las autoridades confirmaron que una cantidad “considerable” de civiles y soldados israelíes están retenidos como rehenes en la Franja de Gaza por miembros de Hamas.

“Hamas inició una guerra cruel y malvada. Ganaremos esta guerra, pero el precio será alto”, afirmó Netanyahu en la noche del sábado.

En un segundo mensaje que emitió por las redes sociales, Netanyahu advirtió que “esta guerra llevará tiempo. Será difícil. Nos esperan días desafiantes”.

“Puedo prometer una cosa: con la ayuda de Dios, las fuerzas que todos tenemos en común y nuestra fe en el Eterno de Israel, venceremos”, dijo dirigiéndose a la ciudadanía israelí.