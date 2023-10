Álvarez Agis: “Las declaraciones de MIlei son las más irresponsables desde la vuelta a la democracia”

De la Redacción de Contrapoder –

En medio de la disparada del dólar blue, el economista Emmanuel Álvarez Agis cruzó a Javier Milei por sus dichos sobre los plazos fijos y el dólar. En diálogo con Roberto Navarro, por El Destape, aseguró que sus declaraciones son la “más irresponsable desde la vuelta de la democracia”.

“Una cosa es hacer una consideración sobre el nivel del dólar, si el nivel del dólar está bien, mal, más o menos, etcétera. Pero me parece que hay alguien que llama a deshacerse los pesos es busca tratar de generar una hiperinflación. Javier Milei, ha explicado ese mecanismo incansable veces en televisión. Entonces, la verdad que si uno para ganar una elección tiene que hacer que la mayor cantidad de gente la pase mal, resulta bastante contradictorio, bastante preocupante”.

Así, el economista detalló lo que implica una dolarización: “Cuando Milei dice, cuanto más alto es el dólar más fácil es dolarizar, es una manera un poco sofisticada de decir algo que me parece que es mucho más entendible, que es que cuanto más bajo es tu salario, más fácil es dolarizar. Y ese es en realidad el trasfondo de este programa. El trasfondo de este programa es que en realidad para bajar la inflación tenemos que hacer que los salarios bajen a menos de la mitad de lo que son hoy. Obvio que en ese país no va a haber más inflación, pero tampoco va a haber más consumo, tampoco va a haber más pymes, tampoco va a haber paz social”

“La verdad que me duele en el alma haber tenido razón porque este tipo de crisis destruyen valor, dejan a gente en la calle, ponen a los que menos tienen en una situación muy complicada. Francamente me parece muy irresponsable”, expresó indignado.

Dolarización:

“Javier Milei argumentó que tenía comprometido con una serie de bancos, este 30 mil millones de dólares para poder dolarizar al dólar de mercado, que cuando lo dijo valía 250 pesos. Como no tiene esos 30 mil millones de dólares porque nadie en su sano juicio prestaría para que Argentina dolarice, está intentando hacer llevar el dólar al nivel en el cual puede dolarizar porque básicamente pulverizas el ingreso en dólares de la gente. Entonces, la persona que creyó que tenía sentido dolarizar porque él al valor del dólar libre cobraba, qué sé yo, que en ese momento 600 dólares por mes. Bueno, hoy se está dando cuenta que en realidad la dolarización ya apunta a 300 dólares por mes y si dejamos que esto avance vamos a llegar a 100 dólares por mes”.

“¿Qué es lo que da el valor que nos permitiría dolarizar 100 dólares? Si los argentinos cobramos 100 dólares por mes se puede dolarizar 100 dólares, pero porque somos el país más pobre de la historia. La verdad que a mí, francamente, me entristece y me sorprende porque yo creo que la política económica queda en un giro de 180 grados, no tengo dudas, pero lo que no hay que hacer es mandar a la otra mitad de la población a la pobreza. Eso no es solucionar el problema”, señaló.

Por último, aseguró: “yo entiendo que la gente no es macroeconomista y que uno no le puede pedir que estudie economía un año para decidir el voto, pero me parece que la gente ya se está empezando a dar cuenta. Estamos en un quilombo macroeconómico que nos vienen a estudiar del resto del mundo para decir, ¿cómo mierda hicieron para armar semejante barullo? Bueno, no se arregla con una palabra. No se arregla con una palabra. Lamentablemente, se necesita mucho laburo, mucha decisión, un poco de suerte también. Pero bueno, como se decía antes, no tiremos al bebé con el agua sucia en la bañadera. El dolarizar es una muy, muy mala idea”, explicó Agis.