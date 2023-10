Referentes populares de los jóvenes apelan a no votar al tándem Milei/Macri

En un recital en Morón, el rapero Wos expresó su postura con vistas al balotaje: “No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato”, en relación a la alianza Milei-Macri-Bullrich. Cada vez son más las figuras jóvenes que en Argentina y en todo el mundo no temen expresar sus sentimientos políticos o sociales.

Lali Espósito, por otro lado, también quedó en medio el debate: aunque no llamó explícitamente a votar a Massa, los libertarios la tienen entre ceja y ceja. No solo por una cuestión de odio misógino, sino porque la cantante de “Disciplina” se mostró abiertamente preocupada cuando Milei fue el más votado de las PASO.

No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera… — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

El domingo pasado, Lali le hizo un guiño a Unión por la Patria tras las elecciones con un tuit que decía, simplemente, “Argentina te amo”. Una obviedad que, en medio de este contexto, tomó un tinte político inusitado y fue depositario de la rabia de una catarata de trolls furiosos que la acusaron de amar “sus contratos con el Estado”. “Pronunciarse en estos momentos es lo que diferencia a un artista de un influencer. Wos y Lali son artistas”, le respondió una fan.

En estas latitudes, mientras parece que cierto sector de varones jóvenes está cada vez más cautivado por los discursos reaccionarios que llaman a revalorar miradas conservadoras y pedir a gritos el regreso de los militares, algunos sub-25 usan su arte para posicionarse desde el otro lado de la mecha.

Mientras Dillom dijo, sobre la propuesta libertaria de la dolarización, que no tener moneda es de “c*lo roto domado por los yanquis”, Trueno repudió a la dictadura militar: “Con el orgullo y con las dos pelotas bien puestas: por los 30 mil desaparecidos, por la mierda que pasamos, me cago en Videla, me cago en Massera”, afirmó en su último Luna Park. El streamer y youtuber Coscu, que tiene una fan base de millones de seguidores, encabezó en la ex ESMA un “Stream por la memoria”, en homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos y, en especial, en recuerdo de su tío, que integra esta lista, que personajes como Victoria Villarruel pretenden poner en duda.

Por otro lado, el trapero Catriel alertó sobre los peligros de los avances de la ultraderecha: “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, escribió en sus redes. WOS apuntó directamente contra Bullrich y Milei en su recital en Morón: “No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato”

La Joaqui, que tiene familiares desaparecidos, también se sumó a esa línea y la salteña Cazzu, que es una de sus mejores amigas, usó sus redes para apoyar la lucha por el derecho al aborto.

A pesar de que Horacio Rodríguez Larreta quiso mostrarse como un “swiftie” (tratando de congraciarse con sus millones de fans), recién esta semana los y las seguidoras de Taylor Swift se metieron en el debate político, y fue para llamar a no votar a Milei: un personaje al que consideran incluso más peligroso que Donald Trump.

Y es que la estrella de Tennesse fue una de las más críticas del ex presidente estadounidense, sobre todo por sus posturas xenófobas, discriminatorias y anti LGBTIQ+: una de las audiencias más grandes de esta star. “Creo en la lucha por los derechos LGTBI, y cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es INCORRECTA. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador”, escribió la cantante de “Cruel Summer” en un post que se hizo viral en su Instagram, donde dejó en clara su intención de votar a los demócratas.