Espert contra Macri y Caputo: “Es obvio que el crédito del Fondo se usó para financiar la fuga”

De la Redacción de Contrapoder –

El diputado de Juntos por el Cambio José Luis Espert se refirió a la investigación que realizará el FMI acerca del uso que se hizo del crédito stand by que recibibió el macrismo en 2018 y en ese marco cuestionó con dureza a Mauricio Macri y Luis “Toto” Caputo.

En un tuit, Espert afirmó: “Obvio que (ese crédito) se usó para financiar la fuga de capitales. Siempre es así cuando el FMI te da un crédito Stand By en el medio de una crisis. Es una verdad de perogrullo porque cuando se dice “hay fuga” es porque los acreedores privados que te financiaban la fiesta, se llevaron (con todo el derecho del mundo) hasta el mantel y vos te quedaste comiendo en el piso”.

Agregó: “El mantel nuevo te lo puso el FMI y a cambio te pidió hasta la virginidad. Siempre es así. No jodan. Lo que investigará el FMI no es si los amiguitos de Toto Caputo estaban entre los que fugaban, sino si el préstamo sirvió para algo bueno para el país y es obvio (a la luz de los resultados) que no. Pero el FMI nunca le debería haber dado 1.100% de la cuota a un gobierno al que ya no se le podía creer ni el buen día”.