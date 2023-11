La alarmante frase de Villarruel por el gobierno de Milei: “Una tiranía”

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, lanzó una declaración preocupante de cara al futuro del país a días del ballotage del próximo 19 de noviembre. “¿Qué país querés asumir, un país devastado? ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?”, se preguntó ante la atenta mirada de sus entrevistadores. Además, aseguró que el peronismo “destruyó todo lo que nos hacía sentir orgullosos” del territorio argentino.

En diálogo con La Nación+, la abogada negacionista se refirió a lo que puede ocurrir tras las elecciones presidenciales que enfrentan a Sergio Massa y Javier Milei en una segunda vuelta. “Me preocupa el país que van a dejar, me preocupa el lunes y lo que va a ser la destrucción de este gobierno. No voy a ir a lo económico porque en eso Javier (Milei) me supera ampliamente. Sí te voy a decir que como ciudadana y como argentina veo que lo que nos toque a nosotros como gobierno, en caso de ser electos, va a ser realmente una proeza por tratar de rescatar a la Argentina del barro”, marcó.

“Lo que me sorprende es que Massa está incendiando todo y pretende asumir el poder el 10 de diciembre. Entonces, ¿qué país querés asumir, un país devastado? ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?”, apuntó Villarruel. Tras la alarmante frase, rápidamente el periodista Jonatan Viale cerró la entrevista y decidió no repreguntarle nada sobre el término utilizado. “Victoria, gracias por venir, sé que estuviste a las corridas, ¡un gustazo!”, lanzó apurado.

Mientras Milei realiza caravanas en diferentes provincias y coordina diversas reuniones con empresarios de distintos sectores, su compañera de fórmula y defensora de genocidas busca subir su perfil a pocos días de los comicios. Desde LLA reconocieron una intención de mostrar más a Villarruel. Por esa razón, el pasado martes encabezó una actividad en la intersección de Callao y Santa Fe de la Ciudad de Buenos Aires donde se congregaron apenas más de una centena de personas. Estuvo acompañada por su armador, el diputado nacional electo Guillermo Montenegro, la diputada electa Marcela Pagano y los legisladores porteños Ramiro Marra, Leonardo Saifert y Lucía Montenegro.

Este fin de semana, repitieron la modalidad: la candidata a vice se mostró con la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich por orden de Macri. Según señalaron, el objetivo era exhibir el respaldo de la ex ministra de seguridad a la compañera de fórmula de quien la dejó afuera del balotaje.

El día después del deslucido debate de Milei contra Massa, en el que se paseó por los medios de comunicación para explicar esta baja performance; Villarruel hizo una aparición en el canal TN y lanzó sus habituales provocaciones: propuso que la ex ESMA sea un parque y denunció que en el país se harían abortos de niños “a término”.

