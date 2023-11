Pintadas amenazantes de seguidores de Milei en la Universidad Nacional de Cuyo

De la Redacción de Contrapoder –

A solo tres días del balotaje presidencial, militantes de La Libertad Avanza (LLA) no cesan su cruzada de persecuciones y amenazas. A las intimidaciones concretadas en los últimos días contra dirigentes políticos y sociales, le sumaron este jueves pintadas violentas y persecutorias en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.

“Antro marxista”, “Chau parásitos progres y feminazis!”, y “No enseñan, adoctrinan” son algunas de las frases que amanecieron en las paredes de la Facultad de Ciencias Políticas de UNCuyo.

Si bien no hay firmas que atribuyan una autoría, una de las pintadas deja en evidencia la filiación política de sus perpetradores: “Milei 2023, zurdos de mierda!”

El hecho ocurrió a horas de que esa universidad y otras de distintos puntos del país adhirieran al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el que los rectores se pronunciaron en defensa de “las generaciones que vienen, para que tengan las mismas oportunidades que tuvimos gracias a una política de Estado que las y los universitarias y universitarios proponemos sostener”.

“Es con más becas y no con ‘vouchers’. Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes, y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas”, agregó la declaración.

“Debemos continuar valorando la democracia”

El vicerrector de esa casa de estudios, Gabriel Fidel, se expresó “realmente consternado” por lo ocurrido y consideró que “lo de hoy excede todo límite y pasa a otro nivel” porque las amenazas ocurrieron en esa facultad y otros espacios universitarios.

Informó que las autoridades “hemos instruido a nuestro equipo jurídico para hacer la denuncia correspondiente en la Justicia Federal” porque a ese tipo de actos “no los podemos aceptar”.

“Somos una Universidad plural, somos parte de una sociedad democrática. Debemos hacer del pluralismo una forma de vida, con respeto, diálogo y buena convivencia”, recalcó.

Además, hizo un llamado a la sociedad para “que no acepte el odio, la violencia y la intolerancia” y puntualizó que en estos 40 años “debemos continuar valorando la democracia y seguir por el mismo camino” reiniciado en 1983.

En las redes sociales hubo un repudio generalizado por ese hecho vandálico que vuelve a poner en evidencia el macartismo de quienes las realizaron.

“No les importa el país! Solo quieren carguitos, delincuentes”, “Se les termina la joda, roñosos”, fueron otras de las frases pintadas con aerosol negro sobre distintas paredes de la facultad.

Según trascendió, el vandalismo habría ocurrido anoche en ese edificio donde se dictan las licenciaturas de Comunicación Social, Trabajo Social, Sociología y Ciencia Política y Administración Pública, además de tecnicaturas, especializaciones, diplomaturas, posgrados y maestrías.