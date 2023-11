Macri ofrece nombres pero Milei no acepta

Por Werner Pertot –

Luego del segundo encuentro extenso entre el presidente electo Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri sigue la danza de nombres que le habría ofrecido para su gabinete, pero que —hasta ahora— no tuvo ningún tipo de confirmación. De hecho, todos los nombres que van apareciendo son o de Milei o del sector empresario. Para Macri, al menos hasta ahora no hubo nada. Como informó en este diario el periodista Leandro Renou, la intención de Milei sería darle “algo” a Macri, pero a su vez dejar en claro que no es un gobierno de coalición.

El expresidente Macri tiene una fijación con la petrolera estatal YPF y para la conducción de esa empresa estratégica había ofrecido a Javier Iguacel, quien había sido ministro de Energía primero y luego secretario de Energía. Sin embargo, Milei prefirió a un hombre de Techint. Se trata del actual director de Exploración y Producción de Tecpetrol, Horacio Marín.

Otro que Macri no consiguió ubicar, al menos hasta ahora, es a Germán Garavano, a quien el expresidente quería al frente del área de Justicia. No obstante, Milei eligió a Mariano Cuneo Libarona. Así las cosas, Garavano no será parte de esa gestión en ningun otra área. Otra área que el expresidente, que le garantizó la fiscalización a Milei y lo apoyó decididamente, no consigue.

Macri también le ofreció como “sherpa” para seguir las cuestiones relacionadas al funcionamiento de la Casa Rosada al exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. No obstante, no está claro si esta colaboración de De Andreis es solo por la transición o si formará parte del gobierno. También tiene posibilidades de ir al gabinete de Jorge Macri en Ciudad.

Macri también habría ofrecido a su exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aunque por ahora sin confirmación. Y circula el nombre de Federico Pinedo, aunque estaría descartado que sea el ministro de Defensa, como se rumoreó. En cambio, podría ocupar alguna embajada estratégica.

Aparte de lo que Macri opine, Milei tiene interés de sumar al expresidente del Banco Central con Macri Federico Sturzenegger, y a Guillermo Nielsen. Sturzenegger claramente no es sugerido por Macri, dado que todo terminó muy mal entre ellos dos.

También se mencionó que Patricia Bullrich podría ocupar algún lugar, aunque no será el Ministerio de Seguridad de vuelta. No está claro si eso se confirmará en algún momento.

La paciencia de Macri

Milei no muestra apuro por presentar todo su gabinete, aunque se van filtrando nombres día a día. Lo llamativo es que ninguno de esos nombres es de Macri, como si Milei quisiera dejar en claro que primero armará gobierno con sus equipos y luego le ofrecerá a Macri algún lugar restante que, si fuera por su entorno, sería más simbólico que otra cosa.

Hasta ahora, el expresidente muestra mucha paciencia y se muestra comprensivo de una persona que por primera vez va a ejercer un cargo ejecutivo y es directamente la presidencia de la Nación. No obstante, Macri pretende seguir teniendo influencia en el futuro gobierno. Y Milei lo necesita para que le arrime diputados y senadores en un Congreso del que no tiene el control ni por lejos.