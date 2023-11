Rodolfo Aguiar: “La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta”

De la Redacción de Contrapoder –

Las palabras del presidente electo Javier Milei confirmando los peores augurios de su campaña no hacen más que sumar preocupación entre los trabajadores del Estado. “Recortarán lo que tengan que recortar”, dijo ayer en tercera persona ante una pregunta sobre si podría garantizar el pago del aguinaldo con su lógica monetaria. “La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta”, alertó el secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, Rodolfo Aguiar, quien ironizó además a partir de la frase del libertario sobre “dentro de la ley todo” al recodar que el sueldo anual complementario está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo. Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el otro sindicato estatal, por ahora no hicieron declaraciones.

La respuesta que puso en alerta a los estatales tuvo lugar durante una entrevista con Telefé Noticias, cuando le preguntaron si en sus primeros días al frente del Ejecutivo le ordenaría al Banco Central dejar de emitir dinero. “Sí, hay que cortar con la emisión monetaria”, respondió el minarquista. La repregunta entonces fue qué haría el gobierno de La Libertad Avanza en un eventual escenario en el que “la Argentina gaste 120 y recaude 100”. “No, entonces no gasta 120, no va a gastar más que 100”, interrumpió Milei. “¿Está garantizado por ejemplo la actividad de la administración pública, el aguinaldo de diciembre?”, lo indagaron. El futuro gobierno “gastará 100”, volvió a interrumpir el flamante presidente electo, dando a entender que el medio aguinaldo podría ser materia de ajuste. “Recortarán lo que tengan que recortar” para lograr el equilibrio fiscal, insistió el ultraderechista, quien apuntó que no habló del tema con el presidente Alberto Fernández durante el encuentro en Olivos porque el pago de aguinaldos “va a caer en el último tramo de diciembre” y lo deberá enfrentar él mismo en sus primeros días de gestión.

Quien salió al cruce de las declaraciones de Milei fue el secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar. “La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta”, escribió en su cuenta personal en la red X. “¿No era que el recorte del gasto era para la política? Desde ATE no vamos a aceptar que el presidente electo Milei deje de pagar el medio aguinaldo”, advirtió.

“Cada vez es más evidente que la nueva gestión pretende que la primera variable de ajuste seamos los trabajadores. ¿Por qué no deja de pagarle al Fondo Monetario?”, se preguntó el dirigente. Aguiar alertó que “es el gobierno de Milei el que empujaría la paz social por la ventana como un orco incivilizado que atenta contra la ley” y se preguntó: “¿Dónde quedó eso de ‘dentro de ley todo, fuera de la ley nada’?”, la cita del general Perón que se permitió el libertario para amenazar a quienes se atrevan a resistir sus medidas económicas.

Aguiar recordó también que la ley 23.041 (Ley de Contrato de Trabajo) establece el pago del Sueldo Anual Complementario en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado. “Por ende, no es una opción del Presidente obviar el pago del SAC ya que sería una violación de un derecho de orden público”, señaló.

Tanto ATE como UPCN participarán hoy desde las 14 de una audiencia convocada por el gobierno en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, para discutir las condiciones salariales de la administración pública para lo que resta del año. “El Gobierno debe proponer un incremento que supere la evolución que tuvieron los precios en los últimos meses. Todos los salarios de la administración pública nacional tienen que ubicarse por encima del costo de la canasta familiar total. Es la última negociación con esta gestión que está terminando y los ingresos del sector público tienen que mostrar una fuerte recuperación frente a un proceso inflacionario que ha sido devastador”, apuntó Aguiar.