Aumentos de hasta un 150 % y una “navidad austera”: La dramática proyección de los comerciantes

De la Redacción de Contrapoder –

En medio de una escalada inflacionaria de precios en alimentos y bebidas que parece no tener límites y a la espera de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei, comerciantes y expertos en consumo advierten por un fuerte incremento de todos los productos en las góndolas, especialmente en aquellos que integran la canasta básica. Explican que hubo incrementos de hasta un 150 % y hablan de una “Navidad austera”.

El titular del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, Miguel Calvete afirmó que se está viviendo un “sinceramiento de precios” y un consumo “preventivo” que acelera la “espiral inflacionaria”. Consultado por la AM750, sostuvo que el “componente preventivo” genera una “inflación por expectativa” de 2 y hasta 3 puntos.

“La inflación para noviembre es de casi un 16 por ciento. Y diciembre nos está dando una proyección de casi 24 por ciento. Todavía no impactó lo que es el valor de los combustibles. Hubo un aumento del 45 por ciento en un mes. Y eso afecta en logística, energía, producción”, dijo.

Asimismo, explicó que el aumento en precios se debe, en mayor medida, a “una suerte de desigualdad entre sectores, que tiene posiciones dominantes en el mercado, y el sector Pyme”. Calvete señaló que “las grandes empresas agrupadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y las pequeñas y medianas empresas de alimentación y bebidas, agrupadas en CAPYMA” tienen “distintas realidades”.

“(El sector Pyme) venía reclamando en los dos gobiernos anteriores, y lo pide ahora, una reforma fiscal y tributaria”, dijo. Esta “reforma” que se pide es a razón de “un sistema perverso en donde las Pymes tienen mucha desventaja respecto de grandes compañías”, ya que “la presión tributaria es mucho mayor a una gran corporación”.

Una Navidad “austera”

El titular de INDECOM aseguró que esta navidad va a ser “austera”, ya que el sector productivo que engloba la fabricación de pan dulce, confituras y otros productos de consumo en la época navideña registró una “caída en la expectativa de venta”. “Solamente en canasta navideña estamos en un promedio de casi un 200 % (de aumento), aunque hay componentes especulativos, eso también hay que decirlo”, dijo.

“Lo que estamos viendo en estas fiestas es una caída en la expectativa industrial. Se calcula una caída de 35 por ciento en caída de expectativas de venta en el consumo. Obviamente, como pasa en todas las gestiones, la inflación corre por delante de los salarios. Y esto se refleja en un comportamiento del consumidor donde la compra es mucho más pensada. La gente compra lo justo y necesario, por eso prevemos unas fiestas muy austeras”, advirtió.

Remarcaciones de “hasta un 150%” en una semana

En diálogo con AM750, Marta, propietaria de un almacén en el barrio porteño de Almagro, denunció remarcaciones de “hasta el 150% en la canasta básica”.

“Hubo un aumento que es del 100%-150% que tuvo toda la canasta básica. En la semana aumentaron dos veces un 25%. Por ejemplo, la yerba aumento un 25% un día y el fin de semana aumentó otro 25%. Pensé que no iba a haber más aumentos. Nos dijeron que iban a aumentar esta semana también. pero no me imaginé que era tanto el aumento”, señaló. “Hubo aumentos en café, yerba, harina. La harina aumentó muchisimo. La semana pasada la tenía a 500 pesos y hoy, a una semana, la tengo a 1400 pesos”, contó.