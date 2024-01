Peronismo: Entre prudencia napoleónica y resistencia activa a Milei

Por Gimena Fuertes –

El peronismo se debate entre la resistencia y la exposición de las consecuencias de las medidas económicas del presidente Javier Milei. Mientras el movimiento sindical avanzó con la cautelar que abrió el frente judicial con la pelea que desatada entre las Cámaras laboral y contencioso administrativo -que se disputan el expediente presentado por la central obrera- los gobernadores todavía no logran una estrategia clara. En tanto, en el Congreso, el destrato del presidente a sus propios legisladores mejora el panorama de la oposición.

El fracaso de la votación sobre la implementación del sistema de Boleta Única de Papel que se dio el miércoles en el Senado mostró que la hegemonía que vendió la titular de ese cuerpo Victoria Villarruel no dura. La vicepresidenta había logrado armar una mayoría circunstancial con todos los senadores y senadoras no kirchneristas, a cambio de designarlos como autoridades de las comisiones.

Pero esa carta sirve solo una vez. Este miércoles no pudo alcanzar lo que iba a ser su primera victoria. Fuentes parlamentarias evalúan que Milei intenta entretener al Congreso con iniciativas desvinculadas a su intentona de reforma mientras que avanza de hecho con la vigencia del DNU.

Es por eso que fuentes del peronismo evalúan que es importante el camino que marcó la CGT al mostrar la necesidad de unidad, juntándose con las dos CTA y los movimientos sociales. Y sostienen que si los gobernadores no se suman a esa forma de construir en unidad y con una estrategia de confrontación, “los van a pasar por encima”.

Es que a diferencia de Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, desde Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca todavía no avizoran acciones que den cuenta de un freno al gobierno ultraderechista de Milei.

En tanto, el bloque de diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria recibió a diferentes colectivos de personas afectadas por las políticas económicas de ajuste y de desregulación llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei, a través del DNU y la Ley Ómnibus. De esta manera, mantendrá esta semana una serie de encuentros con representantes de inquilinos, jubilados, organismos de derechos humanos y turismo.

El objetivo principal de esta instancia de participación ciudadana junto a las y los diputados de UP “es poder escuchar de primera fuente las principales preocupaciones derivadas de las reformas que plantea el gobierno de La Libertad Avanza como así también las consecuencias negativas inmediatas que recaen en el grueso de los argentinos y argentinas”, aseguraron fuentes de la Cámara Baja.

En ese marco, reunieron esta tarde con la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y representantes de diferentes organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo, HIJOS CABA y PBA, CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Comisión por la Memoria Verdad y Justicia zona norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, entre otros.

No interrumpir a Milei mientras se equivoca

Desde el peronismo miran con atención las encuestas que marcan una pronunciada caída en la imagen pública del presidente, sobre todo después del aumento de la nafta, con sus previsibles consecuencias en el resto de los precios. “Hay que dejar que Milei se siga equivocando, no hay que interrumpirlo”, parafraseando aquella máxima de Napoleón. “Los que pagan el costo son los que tienen responsabilidades de gobierno”, agregan.

Es que el núcleo duro que le asignan a Milei oscila entre un 25% y 35%. “El pueblo argentino es generoso, da changüí, pero este presidente va tan rápido que la sociedad no va a dar abasto. Si la gente ya no reconoce que esto es Argentina, no le va a gustar, incluso ni a sus propios votantes”, evalúan.

Sostienen además que el enojo con el votante de Milei es un camino inconducente. “Si el peronismo no vuelve a proponer un sistema de ideas que le mejore la vida a la gente, es lógico que sus votantes se van a ir. Es necesario volver a tener un Estado que resuelva los problemas. La gente quiere al Estado, pero quiere que funcione, y eso solo lo puede garantizar el peronismo”, definen.

En ese contexto desesperanzador, la construcción de un liderazgo peronista fuerte se enmaraña con la necesidad de sobrevivir y llevar adelante las administraciones provinciales y municipales. La más grande está en manos de Axel Kicillof, quien acaba lograr dos triunfos en la legislatura bonaerense, con las leyes de presupuesto y endeudamiento, lo que le permitirá surfear mejor el ahorque que hace el Ejecutivo a las provincias.

Sin embargo, su figura todavía está atada a la administración bonaerense y falta para que despegue del territorio local al nacional. Sin embargo, su poder, analizan, reside en justamente vincularse una expectativa de futuro. “No alcanza solo con gobernar”, sintetizan.