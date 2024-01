Río Negro le advirtió a Milei: “Si la amenaza es que nos van a fundir nosotros podríamos dejarlos sin energía”

De la Redacción de Contrapoder –

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, pidió en las últimas horas al Gobierno Nacional que “deje de amenazar y convoque al diálogo” y aseguró que su administración no va a “aceptar ningún tipo de apriete” para apurar la sanción de la Ley Bases.

“Saquen de su cabeza vernos de rodillas”, añadió el mandatario en un posteo por redes sociales.

Horas después, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, fue más allá y se refirió a los dichos de Luis Caputo sobre un posible recorte presupuestario a las provincias en caso de ser rechazada la Ley ómnibus, y lanzó una fuerte advertencia: “Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al Gobierno Nacional”.

En declaraciones a Radio 10, Pesatti criticó al Poder Ejecutivo Nacional por las intenciones de recortar partidas provinciales como parte del ajuste fiscal: “Podríamos, literalmente, dejar sin energía al Gobierno Nacional. La Patagonia es el verdadero motor energético de la Argentina por la cantidad de energía que aquí se produce. Nosotros, los patagónicos, producimos el 90 % de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas, uno responde como puede”.

Para Pesatti, “no se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. ‘Los voy a fundir a todos’, ¿quién se cree que es, quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa. Además, las provincias no vivimos de otra cosa que no sea lo que las propias provincias producen”.

“No estamos en una monarquía, sino en una república federal, detrás de esta actitud amenazante se esconde un desconocimiento total de la Argentina”, concluyó el vicegobernador rionegrino.