Uno de los agresores de Cristina también debió ser retirado del Congreso

De la Redacción de Contrapoder –

Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal, la agrupación que, financiada por la familia del hoy ministro de Economía, Luis Caputo, organizó el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; ingresó al Congreso para presenciar el debate por la ley ómnibus y fue acusado por la legisladora de Unión por la Patria (UP) Cecilia Moreau de “amenazar diputados”. Luego de insistentes pedidos, el presidente de la Cámara, Martín Menem, lo mandó a retirar con personal de Seguridad; cosa que un rato antes ya había ocurrido con un empresario oficialista que, desde las gradas, estaba insultando a Myriam Bregman y otras legisladoras.

“Quiero hacer una denuncia pública. Se encuentra en la casa Leonardo Sosa, que fue parte del intento del asesinato de Cristina Kirchner. Está tuiteando y amenazando diputados. No tiene ninguna explicación (su presencia)”, expresó la integrante de UP en el recinto y pidió que “inmediatamente” lo retiren del lugar y “abran un sumario para ver quién lo invitó y le dio la pulsera para ingresar”.

Tras su salida del Congreso, el propio Sosa habló en EXTRA TV sobre su participación y dijo: “Entré en calidad de militante. Había sido convocado por un pequeño grupo de libertarios para apoyar al gobierno”.

“Estaba comiendo unas galletitas y escuché a Cecilia Moreau acusándome de haber realizado amenazas, cosa que no pasó. Me acusó de formar parte del intento del asesinato a CFK y en ningún momento la Justicia lo dictaminó de esa manera. Estoy procesado pero no privado de mi libertad”, aclaró.

Poco después, tuiteó insultando a la diputada Cecilia Moreau: “Dos delitos cometio la deforme Moreau al decidir nombrarme en pleno debate parlamentario, en vivo ante las camaras”, escribió el violento activista, en la red del pajarito.

Dos delitos cometio la deforme Moreau al decidir nombrarme en pleno debate parlamentario, en vivo ante las camaras. pic.twitter.com/t7yAhU7IM5 — Leonardo Franco 🦁 (@leo_bertario) January 31, 2024

Sosa estuvo detenido el año pasado por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien sostuvo que el accionar criminal de Revolución Federal debía investigarse conjuntamente con el intento de homicidio de la ex vicepresidenta. Sin embargo, la Cámara Federal no concedió la investigación unificada y liberó a los integrantes de Revolución Federal.

Está procesado por incitación a la violencia, por los desmanes que protagonizó afuera del departamento de la CFK el 22 de agosto pasado, después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran una condena de doce años de prisión contra la expresidenta y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ese día, Sosa quiso destruir las vallas que protegían el ingreso del departamento de CFK y se trenzó a golpes con un efectivo de la Policía de la Ciudad. Morel, que también estaba en la zona, no fue identificado cometiendo actos violentos en ese momento.

Además, el 28 de agosto pasado, cuatro días antes de que Fernando Sabag Montiel intentara matarla, estuvo en el edificio donde vive la exvicepresidenta. Se sacó una foto desde el balcón con otro miembro de Revolución Federal, Gastón Guerra. Los dos se encontraban en el departamento de la vecina de CFK, Ximena de Tezanos Pinto.

Cuando allanaron la casa en la que Sosa vive con su familia, encontraron una suma que llamó la atención de los investigadores: había 50.000 dólares. Sosa se justificó diciendo que eran los ahorros de toda su vida de su padre, que tiene un taller de chapa y pintura.