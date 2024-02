Rossi criticó a Scioli por sumarse al Gobierno: “Tengo una mezcla de bronca y dolor”

De la Redacción de Contrapoder –

El exjefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, cuestionó la llegada de Daniel Scioli al gabinete de Javier Milei y lo calificó como un “error gravísimo”. Además, criticó con firmeza el tratamiento y el contenido de la ley ómnibus y echó luz sobre una falsa acusación que la actual gestión le hizo respecto a la herencia en Defensa.

En una primera instancia, y con una lapidaria definición, Rossi se lamentó que una persona como Scioli, con larga trayectoria en el peronismo -fue vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador bonaerense, ministro, embajador y candidato a Presidente- y aseguró que su llegada al Gobierno es una “error gravísimo”.

“No lo comparto. Tengo una mezcla de bronca y de dolor. Me parece que es un error gravísimo. No entiendo cómo en la cabeza de alguien puede entrar”, aseguró ante la pregunta de AM750 sobre las incoherencias que hay en el salto de un gobierno con la bandera del justicialismo a otro que desprecia estas ideas.

Por otro lado, Rossi fue sumamente crítico respecto al tratamiento y el fondo de la ley ómnibus, que por estas horas retomará el debate en la Cámara de Diputados, y aseguró que será un episodio que deberá ser recordado como lo que no tiene que ocurrir en un país democrático.

“Estamos en presencia de irregularidades permanentes. Desde el punto de vista del contenido de la ley, me parece que, después de todo lo que le sacaron, hay dos objetivos: la delegación de facultades y las privatizaciones”, dijo, resumiendo lo que para él es lo más importante de la normativa.

Y añadió: “Todos te dicen lo mismo, que esta vez va a ser distinto. Que se va a hundir el témpano y no el Titánic. Sería muy saludable para la Argentina que se rechace la ley que se está tratando. Podrán tener un triunfo parlamentario, pero la mayoría de la sociedad ha mostrado su negativa ante esta ley y este DNU”.

Finalmente, Rossi echó luz sobre una acusación que comenzó a circular en el Gobierno, y que indica que no continuaron con el plan de jerarquización de las Fuerzas Armadas -para igualar el salario con el de las fuerzas de seguridad- porque el Gobierno anterior no dejó una partida presupuestaria para esto.

Ante esto, el exministro de Defensa de Alberto Fernádnez recordó que fue el propio Presidente Javier Milei el que pidió no debatir un nuevo presupuesto y trabajar todo el 2024 con la prórroga del año anterior.

“Es lo que hicieron. Esa jerarquización se acordó en el 2023. Y Milei pidió no tratar el presupuesto 2024. Y cuando asumió dijo que iba a trabajar con el presupuesto prorrogado. Por eso no está la partida. Ahora, una partida de esas características se crea fácilmente. Decidieron no continuar con el plan”, sintetizó.