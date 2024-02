Como Trump: Milei mudará la embajada argentina a Jerusalén

El presidente Javier Milei llegó este martes a Israel, en el marco de la gira internacional que también lo llevará a Italia y al Vaticano, y ratificó su plan de “mudar la embajada (argentina) a Jerusalén occidental”, al tiempo que recordó su apoyo a Israel en la guerra con “los terroristas de Hamas”.

El mandatario aterrizó esta mañana en el aeropuerto de Tel Aviv, donde fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yisrael Katz. “Para mí es un placer, es un honor poder estar aquí”, le dijo el ultraderechista al descender del avión de la línea aérea israelí El Al, según puede verse en un video que compartió en X (ex Twitter) la Oficina del Presidente.

En el breve intercambio, Milei también expresó su apoyo a “la legítima defensa de Israel” respecto de “los terroristas de Hamas”, y recordó que su “plan es mudar la embajada” de Argentina “a Jerusalén occidental”, tal como dijo durante la campaña presidencial.

Katz, por su parte, publicó en redes sociales un agradecimiento a Milei por “afirmar el traslado de la embajada de Argentina en Israel a Jerusalem, la Capital”. Y cerró, en un guiño al ultraderechista: “¡Viva La Libertad Carajo!”.

Luego del saludo oficial, el mandatario visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén, donde fue recibido por el rabino Shmuel Rabinowitz.

El Jefe de Estado también recorrió los Túneles del Kotel (el Muro de los Lamentos) junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la canciller Diana Mondino y el embajador designado en Israel, rabino Axel Wahnish, y participó de la ceremonia en conmemoración a los fallecidos en los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.

Mudar la embajada en Israel: una idea a contramano de la ONU

Este martes, al bajar del avión, Milei ratificó una de sus promesas de campaña: mudar la embajada argentina en Israel de Hertzlia (una localidad que se encuentra en la periferia de Tel Aviv) a Jerusalén, que sectores del judaísmo ortodoxo y de la ultraderecha en el país ratifican como la capital del Estado.

La promesa de Milei va en contramano de las relaciones internacionales que rigen en términos geopolíticos, no religiosos, ya que Jerusalén no es reconocida como capital por 190 países de las Naciones Unidas, que por ende no tienen embajada allí.

Los únicos países que movieron sus sedes diplomáticas a la ciudad sagrada son Estados Unidos, Guatemala y Kosovo. En este último caso se trata de un Estado no reconocido por gran parte de la comunidad internacional, incluida la Argentina.

A fines de 2017 se produjo la mudanza de la embajada de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump. En ese momento, 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron la medida, pero el rechazo no fue efectivo por el veto estadounidense. Mientras, la Asamblea General convocó a una reunión de emergencia y propuso que los miembros del foro no reubicaran sus embajadas en Jerusalén: 128 países votaron a favor e esa iniciativa y solamente 9 en contra.

El entonces gobierno de Mauricio Macri adhirió a la postura de la ONU y rechazó que hubiera medidas unilaterales. La cuestión de fondo es que Jerusalén es un territorio en disputa. Israel ocupa toda la ciudad y los sectores ortodoxos la reclaman como la capital del país, por su connotación religiosa. A su vez, los palestinos pretenden la parte oriental como la capital de su aún no declarado Estado.

Cómo sigue la agenda de Milei en Israel

La gira de Milei por Israel cuenta con un importante componente simbólico, ya que el mandatario, que en múltiples ocasiones ha manifestado su alineamiento con la derecha israelí, pisará Tierra Santa en medio del conflicto desatado en la Franja de Gaza.

Este martes a las 13 (18 hora local), Milei mantuvo una reunión con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, para profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países.

El miércoles, en tanto, la jornada comenzará con un encuentro privado entre el mandatario y empresarios en Jerusalén.

Ese día, Milei también se entrevistará con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y luego se realizará una reunión ampliada de la que participará la comitiva argentina.

Más tarde, el ultraderechista participará de un visita guiada al Museo del Holocausto (Yad Vashem), plantará un árbol en el Bosque de las Naciones del Keren Kayemet LeIsrael y visitará la Ciudad Antigua de Jerusalén.

Además, mantendrá reuniones con los empresarios mexicanos Isaac Assa e israelí Simon Falic, y con los rabinos Itzjak Yosef, David Lau y David Abujatzera.

La canciller Mondino, por su parte, mantendrá encuentros con el Ministro de Asuntos Extranjeros de Israel, Yisrael Katz, y con los ministros de Ciencia y de Agricultura, Ofir Akunis y Avi Dichter, respectivamente.

El jueves, último día de actividades en Israel, la agenda de Milei incluye una ceremonia de bendición con el rabino Osher Vai, la visita al Kibutz Nir Oz y el encuentro con familiares de secuestrados por Hamas. La despedida de la delegación se realizará en el Muro de los Lamentos.

La agenda en Italia y el Vaticano

El día viernes, el jefe de Estado viajará hacia Italia, donde se sumarán a la comitiva el ministro del Interior, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Culto, Francisco Sánchez.

El domingo, la delegación participará de la ceremonia de canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como “Mama Antula”, la primera santa argentina.

El lunes, último de la gira, Milei mantendrá una audiencia con el papa Francisco y una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

Luego se reunirá con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y por la tarde se realizará un encuentro con la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.