Kicillof: “En un mes, Milei hizo el doble de daño del que hizo Macri en 4 años”

De la Redacción de Contrapoder –

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, explicó en base a los datos que dio a conocer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ayer que el gobierno de Javier Milei hizo en un mes el doble de año que lo que hizo el ex presidente Mauricio Macri en sus cuatro años de gobierno. El informe de la cámara empresaria advirtió una caída del consumo del 28.5% en los comercios minoristas.

“Cuando uno toma esta estadística de CAME que dice también que cayó en un 46% la venta de los medicamentos, en un 37% la de los alimentos… ¿de qué casta hablamos?”, se preguntó el gobernador bonaerense en diálogo con C5N. Y sentenció: “Si uno toma de punta a punta el gobierno de Macri, y que CAME daba una caída del consumo del 17%, Milei en un mes hizo el doble de daño. Así que lo de más rápido y más profundo lo está cumpliendo”.

Kicillof también apuntó al Gobierno por el proyecto de ley ómnibus que incluye la delegación de facultades que dijo que le “preocupa” y se preguntó quién redactó el texto. “A esta altura me parece que queda bastante claro que no lo escribió ninguno de La Libertad Avanza, no lo escribieron ellos. ¿Qué es esta ley? ¿Quién la hizo? ¿El macrismo? ¿La hizo Sturzenegger? ignuno de la LLA, no lo escribieron ellos, qué es esya ley?quien la hizo? el macrismo? la hizo Stirzenneger? ¿Es la cartita a papá noel de los grupos económicos?”, insistió el gobernador.