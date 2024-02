Las 10 frases más impactantes de la entrevista a Milei en el canal de Macri

Tras su gira a Israel, el Vaticano e Italia, Javier Milei dio su primera entrevista televisiva en Argentina luego de varios golpes hacia su gestión: el fracaso del debate de la Ley Ómnibus en Diputados, la confirmación del 20,6% de inflación en enero, la eliminación de fideicomisos y el documento publicado por Cristina Kirchner en el que especifica las falencias de su gobierno.

En declaraciones con La Nación+, el Presidente ultraderechista insistió en calificar “traidores” a quienes no acompañaron la ley “Bases” y aseguró una vez más que el Estado “es una organización criminal”. También, contó detalles de su encuentro con el Papa Francisco, a quien trató como “representante del maligno en la Tierra” durante la campaña electoral.

Asimismo, aprovechó para criticar y asegurar que la visión de la expresidenta sobre la crisis económica es “incorrecta” y la llamó como “la base de la decadencia argentina”.

Por otro lado, y al cierre de su nota, Milei retomó las frases pronunciadas durante la campaña, al indicar que la única forma de salir de “la crisis” es “abrazando las ideas de la libertad”.

“La única forma de salir de esto es abrazando las ideas de la libertad. Donde la abrazás, prosperás. Esta vez el esfuerzo vale la pena”, cerró.

Las 10 frases salientes de Javier Milei

Sobre la inflación: “Si uno toma el número de la inflación, parece horroroso, que efectivamente lo es, pero hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. En la última semana de diciembre comenzó una desaceleración de la inflación. Si daba 30%, era un datazo y dio 25%. Enero es un mes estacionalmente complicado y replicar 35% hubiera sido un buen dato. Y dio 20%. Se redujo 5%”.

Sobre el documento de Cristina Kirchner: “Leí el documento que Cristina Kirchner envió. Desde mi punto de vista es incorrecto y es la base de la decadencia argentina. Para ella y el kirchnerismo lo que genera la inflación es la falta de dólares, pero eso es de una precariedad grosera. Lo que muestra el documento es que es intelectualmente honesta, pero adhiere a una cosa que es una porquería”.

“La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Una vez que tengamos el equilibrio fiscal y saneado el Central vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario”.

“El Congreso de 2025 va a generar la depuración y (los legisladores de la oposición) no van a llegar. La gente detesta y desprecia a los políticos. Esta votación mostró que tienen razón. El Estado es una organización criminal donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. El Estado es peor que un ladrón vulgar”.

El fin de los fideicomisos provinciales: “¿La Argentina es un país federal? El problema de las provincias es de las provincias. Si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores no giran la plata. Por qué Nación tiene que estar financiando permanentemente. Que bajen los recitales. Queremos terminar con todas las cajas negras de la política.”.

Nuevamente, contra Lali Espósito: “El Cosquín Rock es privado, pero en extensión impositiva, le da 1000 millones de pesos. Lali Depósito cobro de la del Estado. Ella cobró de varios depósitos; en uno de ellos, 350 mil dólares”.

“Sigo con la idea de dolarizar; estamos a un tiro de dolarizar. El problema es que lo tenemos, pero falta limpiar los pasivos remunerados. Y se necesita una reforma del sistema financiera para que no sea vulnerable a una corrida. La idea está pero demanda tiempo. El FMI estima que podemos abrir el cepo a mediados de año”.

“Previo a la ceremonia (de beatificación de Mamá Antula), el Papa nos invitó a que lo viéramos y ahí se dio el diálogo. Fue todo con mucho afecto y simpatía. Y le pedí permiso para un abrazo y pegamos la mejor. La reunión fue maravillosa, cuando arrancó lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado. Valía la pena hacerlo en persona”.

“Yo hablo con Mauricio Macri y no me pide nada. Las charlas que tengo con él son maravillosas. Me cuenta sus experiencias. Hay un triángulo: Karina Milei, Santiago Caputo y yo. Cuando lo ampliamos entra Nicolás Posse”.