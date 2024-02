Incentivo docente, la batalla de la oposición contra Javier Milei en el Congreso

Por Gabriela Pepe –

La tensión ya existente entre las provincias y Javier Milei seguirá en ascenso a partir del 1 de marzo, cuando diputados de diferentes bloques opositores apuren la sanción de proyectos que impulsan el restablecimiento del fondo nacional de incentivo docente (FONID), que el Gobierno decidió no renovar.

“El Gobierno se metió en un lío fenomenal con el FONID. Este es el primer proyecto que puede unir a toda la oposición ¿Quién va a votar en contra de aumentarles el salario a los docentes?”, se preguntó, en diálogo con Letra P, un gobernador que reclama la convocatoria del Presidente a las provincias para recomponer el diálogo.

La guerra se desató tras el fracaso de la ley ómnibus, en Diputados, con la decisión del Gobierno de cortar los subsidios al transporte de colectivos en el interior. A eso se sumó el congelamiento del FONID, a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Los gobernadores quedaron “perplejos” ante las represalias. Reunidos en el Consejo Federal de Educación, los ministros de todas las provincias le elevaron una nota de reclamo al secretario del área, Carlos Torrendell.

Historia del conflicto docente

No hubo marcha atrás. El Presidente calificó a los gobernadores de “delincuentes” y el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la semana pasada que el Gobierno había decidido dar por caído el FONID, que fue creado en 1998 para dar respuesta al conflicto docente durante el gobierno de Carlos Menem, que derivó en la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso Nacional.

“El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo”, dijo Adorni. Aunque tuvo su origen en la ley 25.053, que lo estableció inicialmente por un término de cinco años, la existencia del FONID se prorrogó en el tiempo. Todos los gobiernos nacionales lo abonaron sin interrupciones desde 1999. En enero de 2022, Alberto Fernández extendió su vigencia por dos años mediante el decreto 88/2022.

Una prueba para la sociedad de Milei con Mauricio Macri

Ante la decisión del gobierno de Milei, diputados de diferentes bloques de la oposición presentaron proyectos para restablecer la vigencia del FONID. Las firmas van desde Margarita Stolbizer y Mónica Fein, del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto; hasta Romina del Plá, del Frente de Izquierda Unidad; y el salteño Pablo Outes, de Innovación Federal. El radicalismo también presentó dos iniciativas, encabezadas por Danya Tavela y Julio Cobos.

En Unión por la Patria (UP) florecieron proyectos de diferentes sectores. Las diputadas Silvana Ginocchio, de Catamarca, y Graciela Parola, de Formosa, firmaron un proyecto junto a legisladores que responden a los gobernadores Raúl Jalil y Gildo Insfrán, respectivamente. Así, marcaron con claridad el descontento de los mandatarios. En tanto, el pampeano Ariel Rauschenberger consiguió el apoyo de casi todo el bloque peronista. Máximo Kirchner sumó uno propio, con el aval de Axel Kicillof.

Con tal volumen de apoyo, la propuesta de restablecimiento del FONID se podría transformar en la primera batalla que la oposición podría plantarle al Gobierno en el Congreso a partir del 1 de marzo, cuando comienza el período de sesiones ordinarias. Hasta ahora, el Poder Legislativo debió abocarse al tratamiento de las iniciativas que el Presidente incluyó en el temario de sesiones extraordinarias.

La iniciativa tendría más chance de prosperar que otros proyectos que impulsan los gobernadores para tratar de hacerse de recursos, como la coparticipación del impuesto PAÍS o del impuesto al cheque. Los dos tienen destino de veto, como ya anunció el ministro del Interior, Guillermo Francos.

La coordinación de la oposición frente al conflicto docente podría ser un termómetro para medir fuerzas dentro del recinto y mostrar el nivel de abroquelamiento de La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri, una alianza que todavía no se terminó de formalizar. “¿Los diputados del PRO van a votar en contra de los docentes? ¿Cómo hacen después para volver a sus ciudades de origen?”, se preguntó el mismo gobernador.

En paralelo, el Gobierno intenta meter cuña en la posible organización de las provincias. Este lunes, Milei viaja a Corrientes para participar de una charla de la Fundación Club de la Libertad. La provincia que gobierna el radical Gustavo Valdés recibió fondos discrecionales por mil millones de pesos, según reveló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Valdés es uno de los mandatarios de mejor diálogo con el Presidente. La noticia causó revuelo en los demás distritos, afectados por los recortes nacionales.