Por miedo a la derogación: Villarruel apura la creación de la bicameral que trata el decretazo

Por Mauricio Cantando –

Preocupada por la mayoría que hay en el Senado dispuesta a rechazar el decretazo de Javier Milei, que deroga o reforma más de 300 leyes, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó el jueves a las 12 a la constitución de la bicameral de trámite legislativo, encargada de debatirlo. Su presidente sería el senador oficialista, Juan Carlos Pagotto.

La fecha no es casual: el viernes, a las 10 horas, está convocada la sesión preparatoria, un trámite formal para elegir autoridades del Senado. Unión por la Patria lo usará como foro para reprocharle a Villarruel que, por tercera semana consecutiva, ignoró un pedido para convocar a la sesión y tratar el decretazo en el recinto.

La ley 26.122, que regula los decretos, permite debatirlos en ambas Cámaras si no fueron dictaminados diez días hábiles después de su arribo al Congreso. El decretazo fue enviado el cinco de enero. Villarruel encontró un artilugio reglamentario para no convocar a una sesión pero no le será fácil sostener esa postura después del 1 de marzo, cuando se inicie el período ordinario.

El decretazo, al borde del abismo

Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó los ocho miembros de esa casa en la bicameral. Villarruel ya había definido los del Senado en diciembre. La demora del riojano no fue inocente y buscó evitar que el decretazo sea debatido luego de que justicia invalidara el capítulo laboral. En la Casa Rosada tenían la esperanza de un fallo de la Corte Suprema favorable, que nunca llegó.

Si bien las Cámaras podrían tratar el decretazo en el recinto sin esperar la reunión de la bicameral, la posibilidad de abrir el debate en ese ámbito fue un pedido de la UCR para sostener la presión de Unión por la Patria, que aún así acusó al partido centenario de ser cómplice de Milei si no dan cuórum.

Para que un DNU sea derogado es necesario el rechazo de las dos Cámaras. En Diputados, el jefe del peronismo, Germán Martínez, esperará que el Senado de el primer paso para avanzar. El bloque conducido por José Mayans ya definió su estrategia: si antes del 1 de marzo Villarruel sigue sin dejarlos tratar el decretazo en una sesión, asistirán al recinto el día y la hora elegida para las reuniones ordinarias.

Los tiempos de Victoria Villarruel

La vicepresidenta sabe que si habilita el debate en el recinto, el DNU será rechazo por la oposición de los partidos provinciales de Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Tan preocupada está que este martes viajó a Salta para reunirse con cinco gobernadores, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos. Además del anfitrión, Gustavo Sánez, estuvieron Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis. La presidencia de Jalil es la que más ruido hizo en el Senado, donde influye sobre el senador de UP, Guillermo Andrada.

Otra idea de Villarruel es diluir el reclamo de UP con la inclusión de más de cien DNU firmados por Alberto Fernández. Pero las mayorías mandan y si se junta 37 votos para rechazar el decretazo, bien pueden definir tratarlo antes que cualquier otro. Es la pelea que se viene.

Fuente letra P