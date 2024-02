Chubut amenaza con suspender la entrega de petróleo y gas si no recibe fondos adeudados

Gobernadores de seis provincias del sur insistieron con el reclamo al presidente Javier Milei por la coparticipación, transporte y educación, al tiempo que advirtieron que sin recursos no habrá petróleo ni gas. Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) firmaron un documento en el que resaltaron que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto”.

El Gobernador Nacho Torres advirtió desafiante: “le damos tiempo al Gobierno nacional hasta el miércoles, y si el miércoles no nos quita la pata de encima no va a salir un barril más de petróleo para la Argentina, y ahí te quiero ver”, enfatizó el mandatario chubutense. Torres afirmó que a él “lo eligieron para defender los intereses de los chubutenses”. “Me hago cargo de las consecuencias legales aunque me denuncien, me manden a gendarmería o me manden preso”, desafió el mandatario del PRO.



Por su parte, tras las declaraciones de Torres, la totalidad de los gobernadores patagónicos denunciaron a través de un duro comunicado que el gobierno nacional le retuvo la coparticipación a Chubut.

“Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, enfatizaron los gobernadores que reclamaron al Poder Ejecutivo por los fondos adeudados a la región, aunque se centran en el caso específico de Chubut, al considerar que “el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $ 13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual”.

“Hoy la provincia de Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la ley ómnibus (…) No es una revancha contra el gobernador de Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que, de esta forma ven afectado su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo”, dice el comunicado.

En la nota, los gobernadores agregaron: “Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo de Chubut”. Además señalaron que avalan “la determinación de la provincia de Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministerio de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen”.

“Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes”, afirmaron, a la vez que cuestionaron que “de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público” y que “son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica”.