Curas ultraconservadores le desearon la muerte al Papa en un canal de YouTube.

Un grupo de sacerdotes ultraconservadores desató un escándalo en España al desearle la muerte al papa Francisco en una transmisión de la plataforma YouTube. “Rezo mucho por el Papa, para que pueda ir al cielo cuanto antes”, dijo Gabriel Calvo Zarraute, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, entre las risas de sus compañeros. La polémica desatada en las redes sociales llevó a los propios religiosos a reconocer que se trató de un “comentario de mal gusto”. El hecho mereció el repudio del arzobispado de Toledo.

“A ver si rezamos más fuerte”

Las polémicas declaraciones se realizaron el 22 de febrero, en un encuentro en Youtube denominado “La Sacristía de la Vendée. Una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria”, dirigido por Francisco José Delgado Martín, sacerdote de Toledo. Fue al comienzo de la emisión cuando el padre Calvo Zarraute afirmó: “Muy buenas a todos, queridos amigos. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica y a la defensa de la tradición católica. Yo también rezo por el Papa, para que pueda ir al cielo cuanto antes”.

Frente a esos dichos el sacerdote estadounidense Charles Murr sostuvo: “Yo también me uno a las oraciones del padre Gabriel para el Santo Padre”. Calvo Zarraute le respondió: “Somos muchos con esa intención”. El moderador de la conversación agregó: “A ver si rezamos más fuerte”, mientras que el padre mexicano Juan Razo remarcó: “Estoy como el padre Murr. ATM. A toda máquina”. El medio digital El Diario recordó que el sacerdote Delgado Martín fue uno de los sacerdotes que impulsaron una recolección de firmas para solicitar al papa la anulación del permiso para bendecir parejas homosexuales.

“Desafortunado comentario”

Luego de que la polémica explotara en redes sociales, donde los usuarios destacaron que los sacerdotes estaban deseando la muerte de Francisco, los organizadores de la charla, a través de su cuenta en la red social X, expresaron su “pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor”, sobre “rezar porque el Papa se vaya al cielo cuanto antes”.

“Es un comentario de mal gusto y, aunque no expresa deseos de la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido, comprendemos que se pueda entender de esa forma”, reconocieron los participantes en el foro. Además mostraron su “adhesión” a Francisco y rechazaron “los ataques contra el papa y la unidad de la Iglesia y aquellos que niegan la legitimidad del ministerio del papa”, al tiempo que aseguraron que les duele “haber podido confundir a las almas sencillas” que encuentran en sus charlas “formación y consuelo”.

“Nos preocupa haber podido causar desconcierto o escándalo en sus almas”, advirtieron los sacerdotes, que también lamentaron los “problemas ocasionados” a sus respectivos obispados “ante la llegada de protestas coordinadas” por estas acciones, aunque agregaron: “No estaría mal que aquellos que agradecen nuestra labor manifestaran, si les parece oportuno, su apoyo”.

Fuerte rechazo del arzobizpado

En un comunicado de prensa, el arzobispado de Toledo mostró su “profundo rechazo a cualquier manifestación de desafecto a la persona y al ministerio del Santo Padre” e informó que le comunicó a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones que “lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios”.

Ante las noticias sobre las intervenciones recientes y públicas de dos sacerdotes de esta archidiócesis, el Arzobispado de Toledo manifiesta lo siguiente:

1. El profundo rechazo a cualquier manifestación de desafecto a la persona y al ministerio del Santo Padre.

2. Se ha comunicado a los sacerdotes la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones que lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios.

3. El Arzobispado de Toledo no se responsabiliza en absoluto de las declaraciones vertidas en ese canal de Youtube, que no representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular. Reiteramos y ratificamos las llamadas a la comunión efectiva y afectiva con el Sucesor de Pedro que tanto el Sr. Arzobispo como su Obispo auxiliar han realizado en diversas ocasiones en los últimos meses.

4. No se excluyen otras medidas de corrección respecto de aquellos que están llamados a ser ministros de Cristo, al servicio de la unidad y la vida evangélica en la Iglesia, evitando toda conducta que desdiga de su estado.

5. Agradecemos el trabajo y la dedicación que siempre ha distinguido al presbiterio diocesano para promover la comunión y el afecto al Sucesor de Pedro con el Pueblo santo de Dios que camina en Toledo.

En Toledo, a 28 de febrero de 2024