Ascúa le reclamó a Camau que rechace el mega DNU

De la Redacción de Contrapoder –

En una carta pública que puede leerse en sus redes, dirigida a los correntinos y correntinas, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, apeló al senador Carlos “Camau” Espínola, recordándole que fue elegido por Unión por la Patria para “defender a los vecinos” de la provincia de Corrientes, de los atropellos a los que los está sometiendo el Gobierno de Javier Milei.

En el documento, el alcalde libreño hace hincapié en la situación social que vivimos los argentinos desde que asumió este Gobierno: “¿O no notan que a nuestros jubilados no les alcanza para los medicamentos? ¿Que nuestros jóvenes no pueden pagar un alquiler? ¿O que el aumento de los alimentos no tiene límites?”.

Ascúa reconoce que “hacen falta cambios”, aunque no de la manera y la intensidad con que pretende hacerlos el presidente de la nación, ” la salida de la crisis, no es a costa de la gente”, cerró el jefe comunal de Paso de los Libres.