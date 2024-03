Kicillof: “Milei hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases”

De la Redacción de Contrapoder –

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reclamó este viernes que “el gobierno de Javier Milei hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases” y aseguró que en la administración libertaria “trabajaron en contra, porque cortaron recursos como el Fondo de Incentivo Docente, diciendo ‘vamos a fundir a los gobernadores’”.

El mandatario provincial bromeó: “Ellos dicen ‘no la ven’, yo digo que no lo entienden, no lo comprenden y no sienten lo importante que es para nuestro país que haya clases todos los días”.

“No es recortando, ni con martillo ni con motosierra ni con ajuste que se van a arreglar los problemas de las escuelas. No inventen más: el sector privado, el mercado, le responde a aquel que tiene los recursos económicos. Y al que no lo tiene, lo excluye y lo deja afuera”, concluyó Kicillof.

El mandatario realizó estas declaraciones al inaugurar el ciclo lectivo en el Jardín de Infantes N° 949 de Florencio Varela, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente local Andrés Watson, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y el diputado nacional Julio Pereira, entre otras autoridades.