Mónica Fein: “Milei viene por la democracia”

Por Pablo Fornero –

La diputada Mónica Fein renovará sin dificultades, y en lista de unidad, la presidencia del socialismo a nivel nacional. La exintendenta de Rosario, en diálogo con Letra P, se manifestó ciento por ciento opositora al presidente Javier Milei y juzga como “muy positivo” el momento del partido progresista. La situación en Santa Fe.

-¿Qué significa para el socialismo que renueve como presidenta?

-Fuimos a lista de unidad, estamos representando a todos los sectores y como dice nuestra carta orgánica, el único cargo definido es presidencia, así que sí, ha pasado el tiempo de impugnaciones. Voy a hacer un nuevo periodo de presidencia del PS de dos años de mandato. Yo tenía una prórroga, fui electa en una interna, una prórroga de un año porque hubo un año electoral, fuimos nuevamente a un llamado de elecciones y hemos constituido una lista de unidad.

Socialismo 2024

-¿Cómo analiza el momento del socialismo? El año pasado compitió dividido en elecciones.

-La veo muy positiva porque, así como estamos renovando autoridades nacionales, se está haciendo la renovación en la provincia de Santa Fe. La presentación de lista va un mes atrás, pero la proclamación se hace al mismo tiempo.

Hay un criterio de unidad absoluto en el partido, de lugar para todos y todas, obviamente que ratificando la necesidad de fortalecer el socialismo. El diálogo con Antonio Bonfatti, como actor con el que fuimos a la interna, es excelente. De hecho, Rubén Galassi va a estar en el comité nacional. Es un buen momento del socialismo, un momento difícil del país, pero un buen momento del socialismo con responsabilidades institucionales y políticas, y unidad ante un momento muy difícil.

-¿Enrique Estévez también renovaría en Santa Fe?

-Posiblemente no, pero lo están viendo. Enrique lleva más tiempo como secretario general, tiene intenciones de pasar la posta, pero bueno, veremos, no está resuelto.

Mónica Fein en Hacemos

-¿Cómo funciona el bloque Hacemos? En apariencia es muy disímil, conviven intereses muy diferentes, ¿cuál es la lógica interna del grupo?

-Hacemos se configura a partir de una decisión que se toma en la primera reunión de Diputados, donde Unión por la Patria, el PRO y La Libertad Avanza definen que solo los bloques tienen la posibilidad de definir de acuerdo a su proporcionalidad la participación en las comisiones. Eso nos obliga a reflexionar, porque ya no podíamos constituir un bloque solos con Esteban Paulón y tener representación. En concreto, nos permite estar en las comisiones con voz y voto. Teníamos una relación ya con los cordobeses y Florencio Randazzo. Se suma la Coalición Cívica, que con seis integrantes también tenía un problema para tener una participación más plena. Viene el bloque donde estaba Margarita Stolbizer, donde estaba Emilio Monzó y se convierte en el bloque de Hacemos, al que se suman Miguel Ángel Pichetto y otros, Ricardo López Murphy, gente que había estado en Cambiemos y que no participa de la estructura del PRO hace bastante tiempo.

-¿Cómo funciona?

-Funciona muy bien, con mucho respeto y diálogo político hasta ahora, aceptando autonomías, historias diferentes. De hecho, en ese bloque planteamos que íbamos a votar en contra de la ley ómnibus, que íbamos a hacer un dictamen propio, pero dando quórum.

Javier Milei y los acuerdistas

-Pero, por ejemplo ¿Pichetto es más acuerdista con el gobierno nacional que ustedes?

-Pichetto, Monzó y algunos otros. Sí, hay algunos sectores que tienen una mayor convicción de un diálogo, un diálogo de gobernabilidad, que el Congreso asuma un rol de colaborador en la gobernabilidad porque consideran que es muy débil. Entonces tienen una actitud que la respeto y no la cuestiono, porque en parte creo que es así, de tratar de colaborar en el funcionamiento institucional, inclusive con diálogos muy fluidos con Martín Menem. Ahí hay una dificultad con La Libertad Avanza por su inexperiencia y soberbia… Una persona como Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara, les decía cómo discutir los artículos, pero no fue aceptado. Sin embargo, hay un intento de diálogo para generar un funcionamiento institucional, no ya el voto de su bloque, sino un funcionamiento. Tenemos coincidencias en cuanto al federalismo y a la institucionalidad, y diferencias en posiciones políticas.

El socialismo y Javier Milei

-¿Cómo se define el socialismo en la relación con Milei y La Libertad Avanza? ¿Es opositor ciento por ciento?

-Sí, absolutamente. Milei representa la antítesis de los valores que proponemos, no solo a una sociedad más humana, más igualitaria, donde haya un rol del Estado articulador de esta diversidad, no porque no coincidamos en el concepto de libertad, sino porque los socialistas creemos que libertad e igualdad son indispensables para el proceso de desarrollo humano. La libertad del mercado es una cosa, la libertad y la igualdad de las personas están unidas a un concepto indisoluble. Milei viene a plantearnos la antítesis de una sociedad más inhumana, donde no importa la condición humana sino el libre mercado. También una fuerte crítica al proceso democrático, y el socialismo es una fuerza de izquierda democrática. Creemos que, además de la concepción ideológica, Milei viene por la democracia.

-¿En qué términos?

-Viene a debilitar la democracia, que es débil porque no ha dado las respuestas sociales que la sociedad esperaba y hay una política que está en deuda con la sociedad. Milei viene a convertir todo eso en un objetivo de destrucción. Claramente estamos en la oposición de Milei y actuamos con responsabilidad política, porque tampoco estar en la oposición significa… no tenemos la misma posición que Unión por la Patria, por ejemplo.

El socialismo y el kirchnerismo

-Pareciera que hoy la oposición no peronista se esfuerza por no votar junto al kirchnerismo, ¿no tiene temor el socialismo a quedar pegado a una posición cercana a Unión por la Patria?

-Como socialistas no, siempre hemos sido críticos del kirchnerismo y, además, no actuamos como ellos. Es importante decir que la historia no vuelve atrás, el proceso del kirchnerismo está terminado en la Argentina y, como tal, también hay que marcarle la responsabilidad que ha tenido para que estemos como estamos. Es a veces difícil estar en el Congreso y escucharlos, que sean tan críticos con un gobierno sin asumir la responsabilidad que han tenido.

-Entonces, ¿para el socialismo no es problema si tiene que votar con UxP?

-No es un problema porque tenemos muy claro nuestra posición: nunca hemos estado en el kirchnerismo, ni hemos sido parte de esa alianza. Siempre fuimos críticos de sus prácticas, sus procesos, y la verdad. Ellos están haciendo una oposición diferente, sin hacerse cargo de algunas cuestiones. En cambio nosotros queremos hacer una oposición propositiva.

La banca a Javier Milei en Unidos

-¿Le hace ruido que algunos dirigentes de Unidos, del frente provincial, banquen la gestión de Milei?

-Unidos es una experiencia diferente, nueva, y como tal tiene distintas apreciaciones. Respetamos esa diversidad. Si bien nunca nos subimos al mismo tren, porque nunca estuvimos en Juntos por el Cambio, decidimos competir en la interna. Eso no es porque sí, fue una decisión política demostrar nuestra identidad y llevarla a Unidos. Es lo que hacemos a través de los funcionarios, en la discusión legislativa, en nuestras posiciones políticas. Somos respetuosos de otras identidades, como entiendo son respetuosos ellos de nuestra posición opositora a Milei a nivel nacional.

-¿Hay una minoría de Unidos que banca a Milei?

-No sé si una minoría, creo que no todos en Unidos tienen la misma mirada de Milei. Hay un electorado de Unidos que tiene mucho que ver con el electorado que tuvo expectativa y tiene expectativa aún con Milei. Me parece que, bueno, hay que dejarlo andar, es un gobierno nuevo. Respeto esa expectativa en un gobierno de 75 días. Hay algo que la sociedad sí dijo: que el proceso anterior está agotado, a eso hay que escucharlo. Unidos es una buena experiencia para mirar, porque tiene diversidad, pero también mucho respeto a la autonomía de sus integrantes.

Mónica Fein sobre el gobernador Pullaro

-¿Cómo observa el arranque del gobernador Maximiliano Pullaro?

-Con mucha actitud, definición, compromiso, presencia, un compromiso muy fuerte con la seguridad, con un intento de mostrar una política de diálogo y acuerdo más allá de los conflictos. Él y su actitud son un buen ejemplo de lo que Argentina debería hacer. Primero, un frente amplio con algunos valores en común. Puede estar gente con ideas diversas, pero se puede construir una política en algunos temas de gestión y diferenciarse en posiciones políticas. Fíjate la Legislatura, y en eso quiero rescatar al socialismo que, teniendo 14 diputados, en todas las leyes buscó acuerdos más allá de la mayoría automática.

-¿Qué significa eso para usted?

-Eso habla de una buena calidad institucional, de modificar cosas para que también nos voten otros bloques, de generar un diálogo político; no decir: “Bueno, tenemos los votos”. Habla de una madurez que se suma a la de Pullaro y se representa con Clara García y el bloque de diputados.