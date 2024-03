Plan trotyl: La urgencia de Milei por dinamitar el club de los gobernadores

Por Pablo Ibáñez –

– Martín quiso llevar a Schiaretti a la Anses. No para que lo dirija, para iniciarle el trámite de jubilación…

La picardía del dirigente bonaerense, que emula el humor cordobés, expone más que la sorda riña que protagonizan Martín Llaryora y Juan Schiaretti, el nuevo y el viejo gobernador de Córdoba. Refleja el ruido del recambio, la guerra de sucesiones que disparó el ascenso de figuras más o menos nuevas que fue, además, un factor esencial para facilitar el diálogo entre Llaryora, Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio. La foto del club de gobernadores tiene más actores, pero ese cuarteto, que se mostró integrado en la cena de Expoagro del último lunes –a la que Kicillof se sumó al final y donde apareció con medio gabinete-, expresa el pulso generacional.

La biología, es cierto, hizo su parte. Pero el arquitecto de una convivencia política que parecía imposible entre gobernadores de distinto ADN fue Javier Milei, con sus formas y con sus fondos.

Aquí y ahora, todo parece mala praxis. Pero la cirugía no terminó. Los abrumó con el ajuste que la Casa Rosada aplicó sobre las provincias, que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) entre enero y febrero redujo un 91% las partidas no automáticas, llamadas discrecionales, que expresan el 12% de los ingresos provinciales. “Mirás los números y son una catástrofe”, dice un operador todoterreno que zigzaguea entre varios gobernadores.

Con la invitación a una guerra pírrica, Milei desafía a los gobernadores en sus dominios. Opera sobre una ventaja: casi no hay territorio donde el presidente no mida mejor o igual que el gobernador. Lo sabe Llaryora, que para algunos pasó demasiado rápido de ser el dador de gobernabilidad a un crítico intenso. “Martín y Milei son dos machos alfa”, dice un dirigente cordobés. Llaryora, un osado, fantasea con ser la expresión de un nuevo peronismo. Un viejo conocido dice que su discurso contra los “pituquitos de Recoleta”, el día que ganó la gobernación, debe interpretarse como lanzamiento de su candidatura presidencial.

Hubo otras razones. Aunque había un cordobés en Anses, Nación no giró una moneda de los 11 mil millones de pesos mensuales que la provincia necesita para compensar su caja de jubilaciones, un agujero monumental en las cuentas cordobesas, hasta acá superavitarias. Es ese renglón, y no el Fondo de Incentivo Docente, lo que altera a Llaryora. En paralelo, el cordobés enfureció cuando lo zamarreó una campaña en redes que lo acusó de usar un avión sanitario. Todo de cuentas libertarias, “orgánicas” y línea desde arriba, dicen en Córdoba. Los tanques que, se atribuye, maneja Santiago Caputo.

* * *

El acercamiento entre los gobernadores, sobre todo la presencia de Kicillof en esa mesa –con el mismo énfasis con que se niega, se dice que más de una vez se reunieron–, es producto de la metralla indiscriminada de Milei que empujó a jefes territoriales, dispuestos a ser dadores de gobernabilidad, a ponerse enfrente. Produjo contactos inimaginados como los que tuvieron el mandatario bonaerense y su par mendocino, Alfredo Cornejo, que no por eso dejará de ser un ferviente gobernador anti K de una provincia con altos indicadores de antikirchnerismo.

En Expoagro el clima entre los cuatro gobernadores fue más amable que el ánimo de los organizadores, quienes habían recibido un menú de indicaciones sobre las condiciones y pautas para la presencia de Milei. Like a Rolling Stone. Un ejemplo: el presidente no podía permanecer en ningún lugar cerrado sin la compañía de su hermana Karina.

Ciertas situaciones, que pueden ser consideradas extravagantes, ya no llaman la atención a los hombres de poder abrumados por el temor a un eventual castigo público del presidente. Un legislador tenía previsto un speech demencial contra Milei si, como temía, el mandatario llegaba a mencionarlo en su discurso. Milei hizo quirúrgicas alusiones personales porque, con su discurso contra la casta, pretende que un caso sirva como descripción de toda la especie, como si cada dirigente fuese un exgobernador que mandó a detener tuiteros por cuestiones personales. El fuego a granel se vuelve, a veces, un problema. Fue lo que hizo que los gobernadores confluyan, más o menos, para ponerle límites.

Milei trata ahora de dinamitar esa incipiente convivencia que no llega, todavía, a ser unidad. El viejo refrán del espanto más que el amor. La convocatoria al Pacto de Mayo le da tiempo, aunque en las provincias estiman que en 15 días, como mucho, Nación debería dar señales efectivas –léase: recursos– de que el llamado no es puro marketing, como dicen con palabras idénticas Kicillof y Cristina Kirchner. Guillermo Francos planteó una convocatoria por etapas de la que, deslizó, podría excluir a Kicillof por contraponer sus siete puntos a los diez que propuso Milei, aunque la intención del bonaerense es concurrir a la reunión que anunció el presidente.

* * *

Frigerio, muy requerido en Expoagro, oficia de enlace entre los distintos grupos: tiene la expertise de ministro del Interior y se ganó, por sus modos cautos, el respeto de todos los clanes. Es el canciller de los gobernadores, el que compila planteos y quejas. Esto le valió el reproche de los mandatarios, dado que Nación le atribuye pedir la restitución de la cuarta categoría de Ganancias. “Eso no lo piden las provincias, lo pide el FMI”, ensayan en Casa Rosada para decir el viernes.

Antes de la cumbre con Francos, habría una reunión de los diez de aquello que algunas vez fue Juntos por el Cambio (JxC), entre los que se cuenta a Jorge Macri. La invisibilidad del jefe de Gobierno porteño es, por la vidriera que ofrece CABA, casi antinatural. Parece explicarse por una doble tesis. Delega el protagonismo del PRO en su primo Mauricio, el expresidente, lo que lo exime de un vínculo inestable con Milei. Elige, en lo formal, quedar debajo del radar. En la velocidad, los que están en el centro del ring serán los primeros en terminar rotos.

Ese tipo de cumbres se minimizaron, o se mantuvieron en secreto, durante los días de extrema tensión con la Casa Rosada. “Juntar a muchos gobernadores en medio de la pelea con Milei, tenía mucho olor a golpe”, explicó una fuente. Por eso, al show patagónico que “Nacho” Torres montó en Puerto Madryn se invitó explícitamente a Milei. Del sur llegará una demanda específica: si el presidente quiere refundar la patria y reconfigurar el reparto de recursos, debería aceptar por caso que las provincias tengan más juego en el complejo de generación de energía.

* * *

Una dificultad objetiva del club de los gobernadores es que, todavía, en la opinión pública la marca kirchnerismo es un pasivo, casi una mancha venenosa. Kicillof lo sabe e intenta, en un ejercicio de complejísima ejecución, expresar lo bueno de su pasado con matices y formatos nuevos. Los que lo escucharon en Expoagro se detuvieron en que habló de las “falsas antinomias” en referencia al Estado y el mercado. Fue igual de sugerente que el saludo con Héctor Marín, el CEO que –por sugerencia de Paolo Rocca– Milei puso en YPF.

Se atribuye a la expresidenta, que está activa, deslizar alguna crítica a Kicillof. El gobernador no está notificado, en persona, de que eso sea así. Entre ambos hay más coincidencias que diferencias. Cristina advierte que debe hacer un acuerdo político para preservar los recursos de las provincias y que eso debe operar en el Congreso. “Que voten juntos con el kirchnerismo no quiere decir que vayamos a ir juntos en las elecciones del 2025”, ilustra un entornista de la ex presidenta. El punto de inicio debería ser el rechazo al DNU 70, texto en el que Milei aceptó una sola enmienda: la que pidieron los laboratorios sobre las recetas y la venta libre de medicamentos. Un lobby saludable.

Milei, que reavivó los castigos al kirchnerismo, hace una remake del libreto que usó el Macri 2016 con sus críticas a los K y un plus sobre denuncias, A.K.A la investigación sobre los seguros de Anses que detonó Osvaldo Giordano poco antes de irse, y que implica volver a un esquema que juzgó más rentable de auto seguro. Detrás de los seguros hay reaseguros, pero ese es otro asunto.